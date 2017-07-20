Ни хао, АрМИ!

«Ни хао» — китайское приветствие, которое в ближайшее время не раз доведется услышать белорусским военнослужащим.

Они прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в турнире. Совсем скоро здесь будет дан старт Международным конкурсам «Чистое небо» и «Безопасная среда», в которых примут участие и команды Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Руководитель белорусской команды — участницы конкурса «Чистое небо» начальник войсковой противовоздушной обороны — начальник группы (войсковой противовоздушной обороны) командования ВВС и войск ПВО полковник Сергей Перепелица отметил, что благодаря мастерскому управлению воздушным судном нашими военными летчиками многочасовой перелет был комфортным. Несмотря на то что по местному времени была глубокая ночь, китайская сторона весьма любезно встретила белорусов в аэропорту города Урумчи.

— Хотелось бы высказать благодарность за оперативное решение ряда вопросов. К месту стоянки самолета был подан транспорт для доставки в терминал аэропорта, а в зоне пограничного и таможенного контроля для нас был выделен отдельный «зеленый коридор», благодаря чему процедура допуска прошла очень быстро, — рассказал Сергей Александрович. — После этого нам были предоставлены места временного проживания в одной из гостиниц и организовано полноценное трехразовое питание.

В настоящее время белорусские участники Армейских международных игр адаптируются к смене часовых поясов. А в город Урумчи продолжают прибывать команды из других стран.

Сегодня все участники перебазируются чартерным авиарейсом из столицы Синцзянь-Уйгурского автономного района в город Корла, к непосредственному месту проведения состязаний. Там в ближайшее время будет продолжена акклиматизация к жарким погодным условиям северо-запада Китая. До старта конкурсов участникам также предстоит ознакомиться с вооружением и военной техникой, которые будут непосредственно использованы во время состязаний, запланирован ряд тренировок.

Следите за оперативной информацией с места проведения конкурсов в «Белорусской военной газете. Во славу Родины».

Капитан Евгений Довгаль, «Ваяр», фото автора

Урумчи — Минск