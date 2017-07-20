Объявление о проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» объявляет конкурс на замещение должностей:

— доцента кафедры радиолокации и приемопередающих устройств. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

— старшего преподавателя кафедры русского языка и культуры речи факультета по подготовке иностранных военнослужащих;

— преподавателя кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения общевойскового факультета.

Условия конкурса

На замещение должности доцента кафедры радиолокации и приемопередающих устройств в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 444000. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 444000, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры, не менее пяти лет.

На замещение должности старшего преподавателя кафедры русского языка и культуры речи факультета по подготовке иностранных военнослужащих в конкурсе могут принять участие претенденты, имеющие, как правило, ученую степень кандидата наук. При отсутствии ученой степени в конкурсе могут принять участие претенденты, имеющие высшее образование, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее трех лет.

На замещение должности преподавателя кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения общевойскового факультета в конкурсе могут принять участие претенденты, имеющие, как правило, ученую степень кандидата наук. При отсутствии ученой степени в конкурсе могут принять участие претенденты, имеющие высшее образование, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее трех лет.

Срок подачи документов — в течение тридцати дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220057, г. Минск, учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь».

Справки по тел.: (8 017)

287‑43‑17, 287‑46‑53.