Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных воинских должностей

Военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет транспорта» объявляет конкурс на замещение вакантных воинских должностей:

— преподавателя кафедры военно-специальной подготовки, военно-учетная специальность 1802013. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

— преподавателя кафедры общевойсковой подготовки, военно-учетная специальность 4306003, 4308003. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

— старшего преподавателя — начальника физической подготовки и спорта кафедры общевойсковой подготовки, военно-учетная специальность 3201003. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада.

Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень кандидата наук, опыт преподавательской или научно-исследовательской работы. К конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

Срок подачи документов — тридцать дней со дня опубликования объявления.

Дата проведения конкурса претендентам будет доведена дополнительно.

Документы высылать по адресу: 246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34.

Справки по тел./факс (8 0232) 31-51-86.