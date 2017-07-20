Победа в тротиловом эквиваленте

начало > 19 июля 2017 г.

После того как промышленность наладила выпуск мин, оснащенных детонаторами, русские саперы стали устанавливать уже не отдельные фугасы, а целые минные поля.

Группа Михаила Смирнова работала в отрыве от основных сил. В радиусе десяти километров русских войск не было, а значит всегда был риск попасть в плен. Смирнов подошел к выполнению боевого задания творчески. Чтобы солдат мог вовремя ретироваться после подрыва, он решил максимально увеличить дистанцию сапера от минного поля, а для удобной переноски и укладки проводов стал использовать телефонные катушки.

Мины устанавливали рядами по 12 штук на расстоянии 30 метров друг от друга. Каждый последующий ряд смещали в шахматном порядке. В ожидании противника в небольшом окопе оборудовали наблюдательный пункт, где оператор устанавливал подрывные машинки ПМ‑13. К каждой подключалось семь мин. Подрывать их можно было в любых комбинациях. Когда колонна неприятеля подходила к заминированному участку местности, Смирнов подрывать заряды не спешил — ждал, когда в зоне поражения окажется наибольшее количество сил противника. При этом вначале замыкал контакты последних фугасов, затем первых, и лишь потом, когда враг уже не рисковал двигаться ни вперед, ни назад, приводил в действие средние заряды.

«Дождь смерти»

На вооружении Русской императорской армии уже состояли большая и малая шрапнельные мины на основе конструкции штабс-капитана Карасёва. Первый образец своего фугаса инженер продемонстрировал еще накануне войны на полигоне под Санкт-Петербургом.

— Она представляла собой цилиндрический конус с пороховым зарядом. Внутри него, как в матрешке, находился второй корпус с готовыми поражающими элементами в виде металлических шариков и взрывчатки, — объяснил устройство мины военный историк Леонид Карачун. — Действовала мина так. Вышибной заряд выстреливал капсулу со шрапнелью на уровень груди человека, срабатывал воспламенитель, мина взрывалась, осколки разлетались в радиусе 360 градусов и поражали живую силу.

Испытания прошли успешно, но тогда в массовое промышленное производство изобретение Карасёва не пошло. Массовый выпуск начали в конце 1914 года. Противник называл шрапнельные мины дождем смерти. При подрыве мины 4,5 килограмма ее стальных шариков создавали сплошную зону поражения в радиусе около 100 метров. На расстоянии в 50 метров осколки пробивали немецкую пехотную каску. Один такой заряд мог вывести из строя до взвода личного состава.

Вскоре в немецкие штабы стали отовсюду поступать донесения о том, что русские части массово устанавливают мины и фугасы заводского производства. Потери кайзеровских войск резко увеличились, продвижение восточного фронта замедлилось.

— В рядах противника впервые появилось такое выражение, как минная боязнь. Иногда просто натянутой через дорогу проволоки было достаточно, чтобы немцы искали новые маршруты движения или просто останавливались, пока местность не проверят саперы, — пояснил Олег Зишин. — Умение русских саперов создавать мины из подручных материалов поражало своей эффективностью, немецкие генералы оценивали их работу очень высоко. Даже оставив позиции, саперы продолжали наносить урон противнику. Например, на бруствере лежит новая фляга. Но стоило ее взять в руки, как раздавался взрыв.

«Каждый блиндаж превращен в смертельную ловушку и даже невинные вещи становятся адскими машинками. Некоторые блиндажи взлетают на воздух при открывании дверей. Стол с несколькими лежащими на нем книгами — ловушка: от каждой тянется электропровод к заряду, способному уничтожить взвод».

Из воспоминаний рядового Отто Вольфмайера

Минная боязнь в немецких войсках дошла до того, что солдаты отказывались занимать оставленные окопы и рыли позиции рядом.

В результате беспрецедентных мер по организации активной обороны в арьергардах русской армии удалось организованно отвести вой­ска и выстроить новый фронт. В декабре 1915 года армии Западного фронта закрепились на рубеже Рига — Вильнюс — Сморгонь — Черновцы — Луцк. Ведя активную маневренную оборону, они обескровили противника, и кайзеровские войска вынуждены были также перей­ти к обороне. Первая мировая перешла в новую фазу — позиционной войны.

«Ползучие мины»

Русские все глубже вкапывались в мерзлую землю. На основных направлениях оборудовали дерево‑земляные огневые точки — дзоты. Они перекрывались двумя накатами бревен, присыпанных 1,5 метра земли. Считалось, что дзот сможет выдержать прямое попадание снаряда калибра 72 мм. Против пехоты на переднем крае в десять рядов устанавливали заграждения из колючей проволоки. По расчету инженеров, в сочетании с минными полями они могли сковать маневр целого пехотного батальона.

В ответ на это противник применил особую тактику прорыва. Под Черновцами на 50‑метровом участке было выпущено 230 крупнокалиберных снарядов. В образовавшуюся брешь устремилась вражеская пехота. В результате немцы на глубину в 1,5 км вклинились в оборону. Такие атаки были совершены и на других участках фронта. Однако дальнейшего развития этот способ не получил. Не все артиллерийские расчеты могли вести прицельный огонь, и снаряды из-за разлета не ложились в одну линию. Но основная проблема заключалась в нехватке боеприпасов: промышленность Германии работала на пределе.

Русские войска также не оставляли попыток контратаковать. Преодолеть немецкие инженерные заграждения предстояло не артиллеристам, а саперам. Унтер-офицер Семёнов предложил использовать «самодвижущуюся мину». Впервые ее испытали на Юго-Западном фронте в 1916 году.

— На деревянных салазках закрепили сигарообразный заряд из пироксилиновых шашек длиной четыре метра. Сапер-доброволец пробрался к ограждениям противника и закрепил там специальный блок-ролик. С его помощью заряд пироксилина на салазках и доставили к немецким укреплениям, — рассказал о ходе операции Леонид Карачун. — Взрыв осуществили дистанционно по проводам. Заряд в 120 килограммов разметал столбы колючей проволоки, заставил детонировать минные поля немцев. Кроме того, на фронте опробовали и другие изобретения саперов — «мину-крокодила» полковника Толкушина, «ползучую мину» Дорошина, «удлиненный заряд» Сидельникова.

За несколько лет войны на русско-германском фронте было испытано рекордное количество разработок, что подтолкнуло развитие всего минного дела. В основном это были противопехотные мины и фугасы с различными взрывчатыми веществами в сочетании со взрывателями разного действия.

В это время англичане и французы уже применили против немцев первые танки. Кайзеровские войска ответили противотанковыми минами.

— Немцы разработали и запустили в промышленное производство специальную противотанковую мину. Она состояла из просмоленного деревянного ящика размером 33 × 23 сантиметра. Внутри находилось три килограмма тротила и взрыватель нажимного действия. Подпираемый пружиной брусок опускался вниз под давлением гусеницы танка и приводил мину в действие. В одном бою под Сен-Мишелем англичане потеряли на минах семь танков Mark V. В другом, у Катале-Бони, подорвалось пять танков «Рено» французского производства, — рассказал Олег Зишин. — В это время русские инженеры тоже разработали свою противотанковую мину, которая превзошла все мировые аналоги. Она имела боевой заряд в пять килограммов пироксилина и выполнялась как в нажимном, так и в управляемом варианте. Но применять ее было негде — немецкие танки на восточном театре военных действий так и не появились.

Юрий Андреев,окончание следует