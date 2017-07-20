Путь к сердцу

В 432‑м ордена Красной Звезды Главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных Сил Республики Беларусь работают врачи, у которых в активе — профессиональный багаж с колоссальным опытом, а впереди — планы на десятилетия вперед.

Сегодня мы побываем в 2‑м кардиологическом отделении ГВКМЦ. И повод для разговора есть. Один из пациентов этого отделения военный летчик 1‑го класса полковник в отставке Владимир Семёнович Бертенев сказал: «Это великодушные люди, скромные труженики, замечательные врачи, которые знают толк в деле сохранения и укрепления наших сердец и отдают ему всю душу».

…И словно в подтверждение сказанному в ту же минуту из отделения интенсивной терапии и реанимации сюда поступил пациент. Процедурная медицинская сестра Алина Меркулова буквально за минуту приготовила необходимые медицинские растворы для капельницы, а санитарка Светлана Пузаревская быстро доставила к постели нового пациента штатив для необходимой процедуры. В палате уже находился врач-кардиолог Виталий Лаврин, который подключил к работе кардиомонитор…

Такая предельно оперативная и квалифицированная скорая помощь — стиль работы сотрудников 2‑го кардиологического отделения. В нем мы находились всего час — но и за это время узнали многое о незаменимой работе людей в белых халатах, влюбленных в самую благородную профессию на Земле.

Важно быть хорошим специалистом

В небольшом кабинете начальника 2‑го кардиологического отделения врача-кардиолога кандидата медицинских наук полковника медицинской службы Юрия Лысого наше внимание привлекло… сердце на ладонях. Очень похожее на настоящее, сотворенное из разноцветного стекла и подаренное одним из пациентов, оно всегда находится рядом с рабочим столом Юрия Станиславовича и стало в своем роде символом работы всего этого коллектива.

Начальником 2‑го кардиологического отделения, в котором лечат самых тяжелых больных с диагнозом «Инфаркт миокарда», он стал в 2005 году. Юрий Станиславович производит впечатление человека очень строгого. Друзья и коллеги иного мнения, утверждая: перед нами человек очень добрый и великодушный.

Говорят, хороший кардиолог — это светлая голова и крепкие нервы. Ему свойственно принятие безошибочных решений в неординарных ситуациях — главенствуют оперативность, быстрота мышления и реакции. Еще — готовность к риску, к профессиональной импровизации. Важны и стиль общения с пациентом, правильная для каждого случая интонация.

И все вышесказанные слова — тоже о моем сегодняшнем собеседнике-военвраче.

Он не раз награждался почетными грамотами Министерства здравоохранения и Министерства обороны Республики Беларусь. Является участником международных научно-практических конференций, съездов и конгрессов кардиологов, автором нескольких десятков научных трудов, основательных статей в журналах «Военная медицина» и «Медицинские новости». Одна из недавних научных работ военного врача в составе большого коллектива под руководством профессора, доктора медицинских наук полковника медицинской службы Андрея Семёновича Рудого — международные рекомендации «Наследуемые аневризмы и расслоения аорты» и «Структурные аномалии сердца».

Добавлю, что в 2‑м кардиологическом отделении работают школы, созданные для страдающих ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. Полковник медицинской службы Юрий Лысый является организатором проекта «За здоровый образ жизни», который ежегодно реализуется в нашем Главном военном клиническом медицинском центре в рамках общереспубликанских медицинско-просветительных акций «Береги здоровье смолоду», «Пройди мимо инфаркта и инсульта» и других.

…Он мечтал о двух профессиях: защитника Отечества (ведь вырос в Лидском гарнизоне) и врача, так как с проблемами здоровья был знаком с детства. Будучи школьником, частенько бывал в городской поликлинике, видел, как его дядя — врач — помогает людям, обратившимся за медицинской помощью. И с малых лет уже знал, как лечить простуду.

В 1982 году Юрий Лысый поступил в Гродненский медицинский институт, а затем перевелся на военный факультет в Куйбышевском медицинском — и окончил его с красным дипломом. Интернатуру проходил на Тихоокеанском флоте, потом была служба на Дальнем Востоке. Он прошел все звенья службы войскового врача. В Сновском военном госпитале его наставником был Валерий Григорьевич Панов, с которым Юрию Станиславовичу уже позже довелось служить в Главном военном клиническом медицинском центре.

Военврач Юрий Лысый с 1994 по 1997 год совершенствовал профессиональное мастерство в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. С 1997 года он проходит службу в 432 ГВКМЦ. Здесь многому научился у профессора, доктора медицинских наук полковника медицинской службы Александра Андреевича Бовы. Защитил под его руководством кандидатскую диссертацию по кардиологии в 1999 году.

Юрий Станиславович считает так: каждому врачу важно быть хорошим специалистом.

— Наш медицинский персонал обучен быстро реагировать в случае внезапного ухудшения здоровья пациента — это важно для работы кардиологического отделения, ведь, скажем так, на раскачку для спасения жизни человека болезнь времени не отпускает, — пояснил в беседе начальник отделения полковник медицинской службы Юрий Лысый. — И врач, и медицинские сестры обязаны досконально владеть технологией оказания неотложной медицинской помощи.

От собеседника я узнала и о том, что каждый день в этом отделении проводятся как теоретические, так и практические тренажи для медицинского персонала по оказанию неотложной помощи. В процессе такой профессиональной подготовки подключается медицинская аппаратура, в частности дефибриллятор — прибор, использующийся в медицине для электроимпульсной терапии угрожающих жизни нарушений сердечного ритма. Благодаря ему выигрывается время — а это еще одна спасенная человеческая жизнь.

— Хочу сказать, что у каждой боли есть свои характеристики, — добавляет Юрий Станиславович. — И для врача важно знать о болезни все или почти все для того, чтобы своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь. Не устаю повторять всем пациентам: никогда не стоит ждать с вечера до утра или с пятницы до понедельника. Берегите вашу жизнь!..

Спецификой работы нашего кардиологического отделения является то, что здесь проходят лечение офицеры, военнослужащие срочной и контрактной службы, а также пенсионеры Министерства обороны, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. Ежегодно лечится до 1.400 пациентов пожилого и старческого возраста с тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы. Задумывалось и создавалось оно в 1991 году как отделение для лечения возрастных пациентов и поначалу называлось отделением кардиогеронтологии. Наряду с медикаментозными методами лечения ишемической болезни сердца широкое применение получили здесь методы ультрафиолетового и лазерного облучения крови, гипербарическая оксигенация, лечебная физкультура, психотерапевтическое лечение… С 1 ноября 2003 года это — 2‑е кардиологическое отделение для оказания специализированной кардиологической помощи больным ишемической болезнью сердца, в том числе больным с инфарктом миокарда.

После капитального ремонта в отделении работают кабинеты холтеровского мониторирования, эхокардиографии, продолжает активно функционировать кабинет реабилитации инфарктных больных под руководством врача-реабилитолога Светланы Николаевны Кравцовой. Комфортно и уютно стало в палатах, которые оборудованы ультрафиолетовыми лампами, для пациентов есть возможность отдохнуть и в коридорах, где установлены удобные небольшие диваны и кресла. Более комфортными стали условия труда и для наших сотрудников.

Легко работается в нашем коллективе. Здесь каждый на своем месте и любит свою профессию, будь то врач, медицинская сестра или санитарка. А потому коллектив стабильный, дружный, надежный. Это — настоящая команда единомышленников.

Чувство ответственности на фундаменте профессионализма

За смену, которая начинается в восемь часов утра, процедурной медицинской сестре Алине Меркуловой необходимо поставить 30, а то и более капельниц. Но голубоглазая сестричка, как ласково называют ее пациенты, выполняет обычную и, на первый взгляд, рутинную работу с заботой и особой чуткостью — она всегда приветлива, внимательна к каждому слову своих подопечных.

Пациенты палаты № 231 высказали много добрых слов о медицинской сестре Наталье Швайко, которая «пять раз прибежит посмотреть: все ли в порядке, когда уже поставлена капельница, нужна ли пациенту еще какая-то помощь…».

После окончания Минского медицинского училища № 1 пришла работать в отделение семнадцать лет назад процедурная медицинская сестра Галина Езерская. О своих ежедневных обязанностях — заборе крови, подготовке стерильного материала, плановых и срочных капельницах, внутримышечных и подкожных инъекциях — Галина Михайловна рассказывала с искренней любовью, увлеченно. Узнала я и о том, что медсестра этого отделения Ольга Семка на традиционном конкурсе медицинских сестер ГВКМЦ в этом году завоевала приз зрительских симпатий.

Старшая медицинская сестра Елена Крюкова, которая трудится в этом отделении с 1998 года, рассказывая об избранной ею однажды и на всю жизнь профессии, словно ответила за всех коллег:

— Мне очень нравится моя работа, не представляю себя в иной профессии. Да, бывает нелегко, но всем сердцем мы желаем только одного — крепкого здоровья нашим пациентам!

О том, что для лечения мерцательной аритмии используются и лекарства, и катетерные методы, а большинство тахиаритмий прекрасно лечится мини-инвазивно, я услышала из уст врачей 2‑го кардиологического отделения. Узнала и о том, что врач-кардиолог Виталий Лаврин продолжает врачебную династию: и его мама Елена Николаевна, и отец полковник медицинской службы в отставке Валерий Лаврин, который возглавлял это отделение с 1991 по 1998 год, служат самой благородной профессии всю жизнь. К слову, именно коллектив этого отделения начал применять современные методы медикаментозной терапии больных с ишемической болезнью сердца.

Всем сердцем преданы любимой профессии и врачи-кардиологи Вероника Смирнова, Анна Дубасова, Юлия Кравец. 24 августа 1995 года начался первый рабочий день в этом отделении подполковника медицинской службы Дмитрия Федоровича. Как считает Дмитрий Казимирович, доброта, внимательное и чуткое отношение к людям, глубокие профессиональные знания, постоянное совершенствование в профессии, широта клинического мышления — такие качества должны быть непременно присущи кардиологам, да и всем тем, кто выбрал врачебную профессию.

…Когда мы уходили из 2‑го кардиологического отделения ГВКМЦ, сюда вновь поступил пациент, которому нужна была срочная помощь. И я вспомнила слова, сказанные в нашей беседе полковником медицинской службы Юрием Лысым:

— Для того чтобы стать врачом, человек должен быть им в душе, этот путь выбирают волей.

Ирина Бурак, фото Вадима Опарина