Гвардия бьёт без промаха!..

Широким шагом я направлялся на директрису боевых машин пехоты Обуз-Лесновского полигона. До начала занятий оставалось совсем немного, время поджимало… Но спешить совсем не хотелось. Сверху пригревало солнышко, кроны деревьев ласково шумели, движимые небольшим ветерком, округу сотрясали трели пернатых оркестров. Настоящая лесная идиллия!

Но на огневых рубежах было уже по-настоящему жарко. Рев дизельных моторов, звук выстрелов 30‑миллиметровых орудий БМП‑2 создавали неповторимую симфонию. Это военнослужащие 40‑го отдельного гвардейского механизированного батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады выполняли упражнение контрольных стрельб.

Тем временем командир мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Дмитрий Котов уже инструктировал очередные экипажи перед новым заездом.

— Запомните: внимательно следите за временем. Чем дольше вы ищете мишень, тем меньше шансов выполнить упражнение на хорошую оценку, — учил бойцов ротный.

Гвардейцы стали снаряжать ленты снарядами. Спустя пару минут прозвучала команда, и мотострелки помчались к своим «стальным коням». Причем массивные ящики с боеприпасами запросто забрасывали на плечо и преодолевали с ним стометровку по пересеченной местности!..

Выстроившись позади БМП, экипажи обговорили последние детали перед заездом.

— Дима, держи машину на местности максимально ровно. А ты, Лёша, стреляй без суеты, чуть что — я подкорректирую огонь, — инструктировал своих подчиненных командир БМП‑2.

Прозвучала команда, солдаты исчезли в чреве боевой машины… Снаружи не видно той кропотливой работы, что скрыта за листами брони: экипаж заряжает оружие, осуществляет проверку всех систем. Главный залог успеха — слаженность действий воинов.

И вот БМП полностью готов к бою.

— Молодцы, уложились на отлично! — доволен подчиненными командир роты. — Занятия не прошли даром.

Тут настало время главного испытания: выполнение 2‑го упражнения контрольных стрельб из вооружения БМП‑2. Причем гвардейцам предстояло вести огонь как с места, так и с ходу.

Звучит сигнал.

Взревели двигатели, сухая земля вылетает из-под гусениц боевых машин.

Спустя несколько секунд БМП, скрытые облаками пыли, заняли свои места в окопах. Поднимаются мишени…

Звучит первый выстрел из 30‑миллиметровой пушки — и снаряд устремился к цели. Сраженная, она исчезла из виду. Теперь настала очередь мишени-«гранатометчика». Однако и ей не удалось долго простоять — пронзенная снарядом, она исчезает из поля зрения.

Машина покинула окоп. А теперь задача перед экипажем усложняется: стрельба в движении по «пулеметному расчету». И вновь гвардейцы должны действовать как единое целое.

Что же, и этот «противник» был поражен. Время возвращаться на исходные позиции и вместе с офицером разбирать заезд детально.

А вдали слышалась канонада. Правда, к уже ставшей привычной для меня стрельбе орудий БМП присоединились звуки выстрелов из гранатометов и стрелкового оружия.

Переместившись чуть дальше, я увидел зигзагообразные ряды окопов, в которых разместились боевые машины и мотострелки. Проходило комплексное тактическое занятие с боевыми стрельбами мотострелковых взводов — уже с военнослужащими 105‑го отдельного гвардейского механизированного батальона.

Три боевые машины и два десятка гвардейцев заняли позиции и ждали начала стрельб. Мишени поднялись — и прозвучала команда на открытие огня.

Первые редкие выстрелы из автоматов заглушил грохот орудий БМП‑2. Спустя минуту в эту грозную симфонию добавили нот гранатометчики. Их выстрелы красными светлячками улетали точно в цель.

Резкий порыв ветра донес до меня терпкий запах пороха и раскаленного металла…

Отстрелявшись, слонимские гвардейцы покинули позиции и отошли на запасные рубежи. И уже оттуда настоящим огненным валом смели условного неприятеля.

— Молодцы, отличное огневое поражение! — гвардии лейтенант Алексей Поздняков остался доволен подчиненными. — Гранатометчики, у вас вообще ни единого промаха.

Тем временем машины покидали позиции. Под рокот мощных двигателей оставил огневые рубежи и я. Стрельба закончилась.

Впрочем, передышка, которую получили слонимские гвардейцы, не продлится долго — совсем скоро их ждут напряженные ратные будни и многочисленные учения. Лето у мотострелков будет по-настоящему горячим.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора