И на татами понадобится удача

Лидер мирового рейтинга белоруска Марина Слуцкая выступит на Европейском кубке по дзюдо в Минске. Представительный турнир, который соберет более 400 атлетов из 52 стран, пройдет в минском Дворце спорта с 22 по 23 июля.

С Мариной Слуцкой, которая лидирует в мировом рейтинге (2.814 очков) в весовой категории свыше 78 кг, в тренерском штабе связывают особые надежды. Текущий сезон для белоруски является одним из самых удачных. В апреле она стала чемпионом Европы, заняла первое место на Гран-при в Тбилиси, в марте победила на турнире в Праге, а в мае стала третьей на Гран-при в Екатеринбурге.

Как отметили на пресс-конференции, последний раз первую строку мирового рейтинга в дзюдо из белорусов занимал Игорь Макаров после победы на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.

В Минск приедут многие известные атлеты, они проверят свои возможности перед чемпионатом мира, который пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.

БЕЛТА