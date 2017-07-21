Извещение об открытом аукционе по продаже объектов государственной собственности с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине

|№ лота
|Наименование предмета аукциона
|Характеристика предмета аукциона
|Начальная цена предмета аукциона, рублей
|Сумма задатка, рублей
|5
|Неиспользуемые здания и сооружения, расположенные по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Базовая, 12а
|Характеристика недвижимости:
— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49359 (здание нежилое — здание проходной) — одноэтажное каменное, фундамент — бетонный, ленточный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша — совмещенная рулонная, 1970 г. постройки, общей площадью — 57,9 кв.м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/1;
— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49365 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — здание склада промышленных и продовольственных товаров) с рампой, крыльцами, проезжей частью, в т. ч. участки 1–3, пешеходной частью, в т. ч. участки 1, 2, ограждением, в т. ч. участки 1–3, воротами, сетью электроснабжения — одноэтажное кирпичное, фундамент — бетонный, ленточный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша — совмещенная рулонная, 1970, 1979 гг. постройки, общей площадью — 1.655,7 кв.м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/3;
— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49366 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — фруктоовощехранилище) с тамбуром, двумя навесами, пристройкой, крыльцами — одноэтажное кирпичное, фундамент — бетонный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша — совмещенная рулонная, 1981 г. постройки, общей площадью — 638,0 кв.м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а;
— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49368 (здание нежилое — здание картофелехранилища) — одноэтажное кирпичное, фундамент — бетонный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша — совмещенная рулонная, 1983 г. постройки, общей площадью — 341,0 кв.м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/2;
— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49360 (здание специализированное транспорта — здание гаражей) с навесом, сетью электроснабжения — одноэтажное кирпичное, фундамент — бетонный ленточный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша — совмещенная, рулонная, 1979 г. постройки, общей площадью — 823,0 кв.м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/4;
— эстакада.
Земельный участок с кадастровым номером 240100000002009281 для обслуживания капитальных строений с инвентарными номерами: 200/С‑49359 (здание нежилое — здание проходной), 200/С‑49365 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — здание склада промышленных и продовольственных товаров), 200/С‑49366 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — фруктоовощехранилище), 200/С‑49368 (здание нежилое — здание картофелехранилища),
|Шесть базовых величин
|Шесть базовых величин
Организатор — фонд «Витебскоблимущество», г. Витебск, ул. «Правды», 38, тел.: (8 0212) 47-60-96, 48-87-04, сайты: www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, e‑mail: gosim@vitebsk.by, gosim.aukcion@vitebsk.by.
Продавец — Республиканское унитарное предприятие «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны», тел. (8 0212) 61-60-47.
Условия продажи недвижимости: осуществление покупателем в течение одного года предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенных новых объектов в случае сноса недвижимого имущества либо отдельных объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого имущества, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности; запрет на отчуждение приобретенного недвижимого имущества до выполнения со стороны покупателя условий договора купли-продажи.
Условие предоставления земельного участка: в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона в установленном порядке обратиться за государственной регистрацией права на земельный участок в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; обеспечить беспрепятственный проход, проезд к земельному участку общества с ограниченной ответственностью «ПлиссаСтрой».
Аукцион состоится 31 июля 2017 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблимущество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.
Для участия в аукционе приглашаются негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица. Участнику необходимо подать заявление и подписать Соглашение установленной формы с фондом «Витебскоблимущество».
Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903001402 (после 01.07.2017 р/с BY30AKBB36429030014022000000) в филиале № 200 Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801635 (после 01.07.2017 БИК AKBBBY21200), получатель — фонд «Витебскоблимущество», УНП 300002495.
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, последний день приема документов 27.07.2017 до 16.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, каб. 302. Заключительная регистрация участников 31.07.2017 с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.