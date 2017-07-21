Курс – на Алабино! Команды наших танкистов и поваров убыли к месту проведения конкурсов

Вчера очередные команды участников «Армейских международных игр — 2017» отправились к месту проведения состязаний. В этот раз в Алабино убыли танкобиатлонные экипажи и участники конкурса «Полевая кухня». Причем — в отличие от большинства команд, которые уже убыли из Беларуси, честь родной страны и ее Вооруженных Сил на ежегодных престижных соревнованиях, танкисты-биатлонисты будут отстаивать на своих танках — модернизированных Т‑72Б3. К слову, танки еще во вторник погрузили на железнодорожные платформы, и сейчас они уже где-то рядом с Алабино.

О том, как проходила погрузка танков на эшелон читайте в этом материале.

Попутная техническая тренировка

Погрузка «спортивных» боевых машин для танкового биатлона мало чем отличается от реальной подготовки танков для отправки их в район проведения учений. К слову, есть даже такой норматив по технической подготовке — «погрузка (выгрузка) техники на средства перевозки (транспортирования)». Согласно его условиям, боевую единицу нужно успеть загрузить на железнодорожную платформу и закрепить на ней всего за 17 минут — это на оценку «отлично».

Что ж, проверим попутно способности танкистов‑биатлонистов?..

Танк находится в десяти метрах от рампы, крепежные материалы — на машине, экипаж выстроен у Т‑72Б3. По команде «Приготовиться к погрузке!» механик-водитель готовит к ней машину, а остальные члены экипажа — платформу: откидывают борта, устанавливают переходные мостики… Секундомер еще «спит».

И вот главный тренер команды наших Вооруженных Сил по танковому биатлону подполковник Владимир Гребенчук командует: «К погрузке приступить!». Право включить секундомер офицер предоставил мне.

За минуту танк заезжает на рампу у первой платформы. Руководит танком один из самых опытных офицеров в команде гвардии капитан Дмитрий Артёмочкин. Механик-водитель гвардии ефрейтор Алексей Забалуев понимает офицера и старшего товарища с полужеста — за время тренировок к международному конкурсу все в экипаже успели сдружиться и сработаться.

Вторая минута: боевая машина проехала по всем платформам и остановилась на «крайней» для дальнейшего закрепления «шпор» — специальных удерживающих устройств. Кстати, их в ЗИПе танка Т‑72Б3 вдвое больше, чем в обычной семьдесятдвойке.

— Ничего сложного в этом нет, — заметив мое замешательство, пояснил заместитель начальника отдела бронетанкового управления Министерства обороны подполковник Андрей Сороговец. — Для опытного экипажа закрепление «шпоры» займет не более одной минуты. Ребята явно перекрывают норматив!

Действительно, за то время, пока мы общались, почти половина удерживающих устройств уже оказалась на траках боевой машины.

— А зачем эти белые веревки? — вновь интересуюсь у специалиста.

— Это метки, — тут же отвечает подполковник Андрей Сороговец. — Когда меняют ГРМ в машине, например, тоже помечают краской положение деталей. Так и здесь: танк заехал на платформу в то место, где он должен будет крепиться, а экипаж сразу пометил траки, между которыми установят «шпору». После крепежа боевой машины эти белые ленты снимут, никаких пометок не останется. Заготовить их по факту несложно, а вот работу они упрощают значительно.

Тем временем подполковник Владимир Гребенчук вместе с сотрудниками Белорусской железной дороги уже осматривает первый танк на предмет соответствия требованиям инструкции по грузоперевозкам. Замечаний нет, оценка «отлично»! Секундомер замер на отметке девяти минут…

До Нижнего Тагила было девять суток в пути…

…В общем, фактически за час все спортивно-боевые машины оказались на платформах. Дальше дело оставалось за малым — частично снять навесное оборудование, зачехлить необходимые элементы и проверить крепеж.

Сопровождающие военный груз тем временем обживали «теплушку», которая станет для них родным домом на время следования эшелона в Алабино.

— Дня три-четыре ехать… — произнес старший прапорщик Василий Маличенко, начальник группы хранения вооружения и техники отдела хранения вооружения и техники (гусеничной) 969‑й базы резерва танков.

— Это что, вон когда эти танки на Уралвагонзавод возил, люди почти девять дней в вагоне жили, — поддержал тему подполковник Андрей Сороговец.

Действительно, в составе сопровождающих вновь начальник отдела хранения вооружения и военной техники (гусеничной) 969‑й базы резерва танков майор Виталий Павленко. Этот офицер и в прошлом, и в этом году сопровождал биатлонные танки нашей команды, осуществлял их погрузку и разгрузку. А несколько месяцев назад Виталий Витальевич и вовсе выполнял ответственную задачу — ему нужно было сопроводить и передать в Нижнем Тагиле снятые с хранения в Уречье Т‑72Б представителям Уралвагонзавода для капитального ремонта и последующей модернизации.

— Понимали, что задача важная и ответственная, — вспоминает офицер. — Буквально на каждой технической остановке выставляли караул, чтобы ничего с нашими танками не произошло. Трудностей хватало, спали по два часа в сутки. Но оно того стоило — ведь каждый танкист мечтает побывать в цехе, где эти самые танки собираются!..

Да, расстояние до Алабино в разы меньше, чем до Нижнего Тагила. Но для сопровождающих каждая остановка состава знаменует предельную ответственность. А еще — очередной важный этап на пути к международному турниру.

— Если в выпускной патрубок во время движения попадет камень или что-то твердое, при первом же запуске двигателя турбина может выйти из строя, — пояснил механик-водитель одного из наших экипажей гвардии ефрейтор Алексей Забалуев. — Маленькая детская шалость может обернуться поломкой дорогого механизма в танке… Мы, экипаж, естественно, закрываем патрубок резиновыми листами. И все равно сопровождающие должны внимательно следить за боевыми машинами во время каждой из остановок.

…По прибытии в Алабино танки, на которых предстоит выступать белорусской сборной по танковому биатлону, разгрузят с платформ, перегонят в парк российской 2‑й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Там экипажи обслужат боевые машины и подготовят их к участию в конкурсе. Затем будет жеребьевка, перекраска танков в цвет вытащенной из мешка гильзы…

Но это уже другая история. Болеем за наших, верим в победу!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск