Наш гимн в сердце Сибири. За их плечами — честь разведчиков страны

Ранним утром у одной из казарм на территории в/ч 06752 группа разведчиков что-то бурно обсуждала. Им предстояло совершить долгий перелет длиной почти четыре с половиной тысячи километров в столицу Сибири — город Новосибирск. Именно там на днях стартует международный конкурс «Отличники войсковой разведки» в рамках «Армейских международных игр — 2017».

…Ан‑26 уже стоял на рулежной дорожке. Белорусская команда разведчиков с рюкзаками на плечах уверенно направлялась к нему. По пути преимущественно обсуждали перелет и предстоящие состязания.

В ожидании построения перед посадкой в самолет бойцы с интересом осматривали воздушное судно. Некоторые фотографировались рядом с крылатой машиной, которая совсем скоро должна была унести разведчиков поначалу на

аэродром Кубинка (Москва): среди солдат были ребята, которым полет в самолете был в диковинку.

— Разведчики! — раздался голос старшего команды полковника Сергея Симкина. — Вы упорно трудились на протяжении долгого времени. Здесь находятся лучшие! Сейчас мы улетаем в самое сердце Сибири защищать честь всей страны. Ваша цель — показать все, на что вы способны, получить бесценный опыт, почерпнуть для себя много интересного и полезного, что может пригодиться в дальнейшей службе. Мы летим на состязания не только, чтобы поучаствовать в них, но и для того, чтобы показать: подразделения разведки Вооруженных Сил Республики Беларусь — это те, от знаний, навыков и умений которых зависит результативность выполнения задач подразделениями. За вашими плечами — честь всех разведчиков нашей страны!

До взлета оставались считаные минуты. Иллюминаторы самолета были в буквальном смысле слова облеплены разведчиками: все хотели лично увидеть момент взлета.

Самолет начал разгон по взлетно-посадочной полосе. В нарастающем гуле идущей на взлет крылатой машины уже сложно было разобрать, о чем говорит даже рядом сидящий. Приходилось кричать… Воздушное судно вибрировало с нарастающей силой — и в какой-то момент звук этот изменился. Шасси оторвалось от взлетки: мы были в воздухе.

— Летим! — с восторгом воскликнул один из тех бойцов, летевший впервые.

Большую часть пути парни не отрывались от иллюминаторов, изучая мир с высоты пяти тысяч метров.

Уже по прилету рядовой Владимир Толсташов интересно подметит:

— Земля с высоты нашего полета похожа на карту. Словно «сотку» развернул на столе и смотришь сверху (имеется в виду карта масштаба 1 к 100. 000. — Авт.).

…В Кубинке мы сменили самолет и до авиабазы в Челябинске, где приземлялись для дозаправки, летели на Ту‑134. Бескрайние просторы, леса и озера, проплывающие внизу, огромные кудлатые облака, закат солнца действовали с такой высоты гипнотически.

При подлете к Новосибирску большая часть бойцов уже спала — долгий перелет все-таки утомил даже привыкших к интенсивным нагрузкам разведчиков.

Самолет еще не успел остановиться, а мы повернулись к иллюминаторам. По ту сторону мерцали вспышки фотоаппаратов, лучи заходящего солнца изящно играли на медных трубах оркестра, рядом с ним стояла девушка в национальном костюме и с хлебом-солью на белоснежном рушнике… Нас уже ждали.

Что мы чувствовали в этот момент, спускаясь с трапа? В первую очередь — гордость! Гордость за Вооруженные Силы и свою страну.

— Дорогие братья, сегодня мы рады приветствовать вас на гостеприимной сибирской земле, — начал свою приветственную речь начальник службы (войсковой разведки) Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации полковник Евгений Шаталов. — В очередной раз вы будете принимать участие в международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» — по-своему уникальном и захватывающем состязании. В этом году количество стран-участниц возросло вдвое, поэтому и состязание будет сложнее…

Взревели медные трубы оркестра. Строй вытянулся, словно гитарная струна. И с первыми аккордами над сибирской землей поплыли хорошо знакомые каждому белорусу мелодичные ноты и чеканные строки нашего гимна.

Напомним: о выступлении наших команд на Армейских международных играх читайте в ближайшее время на портале Министерства обороны и в «Белорусской военной газете. Во славу Родины».

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Новосибирск — Минск