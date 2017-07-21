Победа в тротиловом эквиваленте

начало > 19 июля 2017 г.

Минные галереи

К концу 1916 года линия фронта окончательно стабилизировалась. Развить наступление не получалось ни у немцев, ни у русских. Неожиданно обе воюющие стороны вспомнили о практике прошлых войн, а именно — о подводке подземных галерей.

В русско-турецкой войне русские саперы таким образом подорвали стену крепости Очаков. Этот же прием Александр Суворов использовал при осаде Тортонской цитадели во время знаменитого Итальянского похода.

Позже минные галереи широко применялись и при обороне Севастополя. Об этом много писали не только в русских газетах, но и в британской «Таймс».

«Русские мины и галереи имеют до 8–12 м глубины, и воздух в них освежается помпами и вентиляторами. Словом, эти работы представляют самое изумительное и самое чудесное зрелище искусства и науки, соединенных с самой непреклонной силой и самым неутомимым трудолюбием».

В недавней русско-японской войне при обороне Порт-Артура саперы под командованием генерала Кондратенко отбили несколько подземных атак, обрушив три минные галереи.

В начале Первой мировой вой­ны немцы успешно применяли минные галереи немцами против французов. В саперные подразделения специально набирали сильных и опытных шахтеров. В октябре 1914 года они сделали подкоп под французские позиции и подорвали заряд весом 140 килограммов. На месте подземного взрыва образовалась воронка диаметром семь и глубиной пять метров. Часть окопов и полевых укреплений оказалась разрушенной. Это настолько деморализовало французов, что, опасаясь повторных взрывов, они сдали траншеи переднего края почти без сопротивления.

Теперь немцы планировали развернуть масштабную подземную войну против русских войск. На фронт скрытно перебросили большое количество специально подготовленных саперов — «кротов», умевших работать под землей. Однако подойти тихой сапой и застать русские войска врасплох им не удалось.

— Выражение «тихой сапой» произошло именно от этого, — рассказал художник и историк Борис Цитович. — То есть сапа — это саперный подкоп. А тихой сапой потому, что старались сделать это незаметно для противника. Не выдать себя лязгом кирки или лопаты. Часто было так, что копая навстречу друг другу сталкивались под землей, завязывался рукопашный бой…

В русской армии для подземной войны набирали горняков Сибири, Урала, Кавказа, а также уроженцев белорусской земли, до армии занимавшихся рытьем колодцев и погребов. Многие были с детства привычны к сложным условиям труда, но даже они не всегда выдерживали огромные физические и психологические нагрузки. Диаметр лаза не превышал 60–70 сантиметров. Внутри было тесно и не хватало воздуха. В целях маскировки вертикальные «духовые шурфы» не пробивали. Постоянно существовала опасность обрушения, а к весне и затопления грунтовыми водами. Уходя под землю, солдат привязывал на щиколотку прочную веревку. Если она переставала передавать колебания, сапера тут же тащили наружу, и пока он приходил в себя, его место уже занимал другой. Работы по прокладке требовалось вести быстро. Главное — опередить противника.

— Представьте, какая должна быть глубина прохода, чтобы в него не провалилось дно первой траншеи противника, — рассказал Борис Цитович. — Риск — колоссальный. Нужно было все время укреплять эту галерею, чтобы не было усадки грунта. Очень осторожно надо было работать. Выкопать, вынести землю. Если же выдать себя одним неосторожным стуком, то противник обрушит свод, заживо погребя саперов. Таких случаев было много. Военные инженеры несли ощутимые потери.

Во время, как позже говорили, «великого стояния» на русско-германском фронте в русском Генеральном штабе стремились перехватить военную инициативу. Копили силы для контрнаступления. Но чем больше копили, тем сильнее была немецкая оборона. Через год стояния немцы на предполагаемых участках прорыва начали возводить бетонные доты. Расчет прикрывали двухметровые стены, которые не пробивали даже крупнокалиберные снаряды. Хорошо вооруженные и сильно укрепленные огневые точки могли наносить большой урон атакующим войскам. Чтобы ликвидировать эти основательные укрепления, решили привлечь к делу саперов.

«Боевые кроты»

Сапер поручик Михаил Смирнов к этому времени в подземной войне разобрался досконально. Вместо штыковой лопаты в его подразделении использовали стальной совок. Компактный и острый инструмент значительно увеличил производительность труда. Солдат мог копать одной рукой, лежа на боку. Грунт сразу сваливали в снарядный ящик, который на веревке вытаскивали наружу.

— Специальных приспособлений для ориентирования под землей тогда не было. Вместо этого использовали обычную веревку. Если она лежала идеально ровно, то направление выдерживалось, если изгибалась — корректировали тоннель, — пояснил методику прокладки Леонид Карачун. — Таким простым и эффективным методом саперы проходили 5–7 метров в день и за неделю добирались до дота противника.

В 1915 году под Ригой саперы устроили четыре минные галереи протяженностью 250 метров. В них взорвали 16 тонн взрывчатки.

Год спустя в ходе операции в районе Сморгони этот рекорд был побит.

— Есть конкретный пример колоссальной операции по этому поводу. Это высота 72,9, которую солдаты назвали Золотой горкой, — рассказал Борис Цитович. — Немцы превратили ее в мощный укрепленный район. Там был дот, артиллерийская батарея, НП, с которого хорошо просматривались все тылы. Подкоп делали одновременно 100 человек, которые мешками выносили землю, маскировали ее. Они тихой сапой докопались до траншей противника, подкопались, прошли под траншеями. И вышли к центру этой Золотой горки под землей. На станцию Залесье по железной дороге подвезли два вагона взрывчатки. Заряд уложили в подготовленный шурф и подорвали.

Золотая горка стала одной из наиболее крупных инженерных операций русских военных инженеров. А всего на русско-германском фронте было зафиксировано около 50 случаев подземной минной войны.

Облик современной армии

В 1918 году, когда сформировались вооруженные силы молодой советской республики, уже было трудно поверить, что еще несколько лет назад инженерные войска были немногочисленны, а их функции считались второстепенными. Время и характер военных действий показали, что инженерные войска способны решать не только оперативные, но и стратегические задачи.

Отныне все армии мира взялись за всестороннее развитие инженерных войск. Наступала эра бетона и железобетона, и военные министерства европейских стран уже планировали строительство небывалых бетонных линий обороны. Наркомат обороны СССР и молодая Рабоче-Крестьянская Красная Армия тоже не стали исключением.

Костяк инженерных войск составили офицеры, которые предпочли принять советскую власть. Всего через 20 лет им предстояло участвовать в еще более масштабной и кровопролитной — Великой Отечественной войне. В предстоящих сражениях предпочтение отдавалось действиям бронированных машин и танков, и для борьбы с ними значения тротилового эквивалента требовалось увеличить многократно.

Юрий Андреев