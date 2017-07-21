Такую охрану не проведёшь

На днях пятнадцатую годовщину со дня основания отметит команда ВОХР 197‑го отдельного батальона охраны и обслуживания.

Как показала практика, профессиональная военизированная команда (одна из первых в белорусской армии), основанная летом 2002 года для выполнения задач по охране и обороне объединенных складов и хранилищ ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 72 ОУЦ и других воинских частей Борисовского гарнизона, полностью оправдывает свое предназначение в армейских условиях. А созданная система караульной службы стала разумной альтернативой солдатскому караулу.

Судя по анализу должностных лиц службы войск, с появлением на постах самостоятельных, зрелых стрелков из числа подготовленного гражданского персонала эффективность караульной службы заметно возросла. Борисовские вохровцы — это прежде всего люди, добросовестно выполняющие свой профессиональный долг. Костяк военизированной команды составляют офицеры и прапорщики запаса с большим жизненным опытом, в активе которых не один десяток лет службы в армии на самых различных должностях. Они с максимальной ответственностью подходят к выполнению боевой задачи на постах — а это и есть основа качества несения караульной службы.

— Введение профессионального караула позволило высвободить в интересах боевой подготовки по военно-учетным специальностям не только курсантов, но и солдат и сержантов постоянного состава, занимающихся обеспечением учебного процесса, — подчеркнул в беседе начальника штаба — первый заместитель начальника 72 ОУЦ гвардии полковник Вячеслав Щербин. — Не менее важно и то, что гражданские часовые разгрузили от «непрофильных» забот офицеров и прапорщиков, позволив им эффективнее выполнять задачи обучения и воспитания подчиненных.

На счету этой команды ВОХР уже более девяти с половиной тысяч караулов. За это время стрелки военизированной охраны не допустили ни одного нарушения требований службы — вот убедительное доказательство эффективности их работы.

Впрочем, и нештатные ситуации случались редко. И дело здесь отнюдь не в благосклонности фортуны, а в профессионализме тех, кто круглые сутки бдительно выполняет на постах боевую задачу. Люди, одержимые легкой наживой, понимают: на охраняемой вохровцами территории делать нечего — такую охрану не проведешь.

Успешная деятельность работников ВОХР во многом зависит от грамотного руководства. Вот уже девять лет команду возглавляет подполковник запаса Сергей Андреев. К слову, Сергей Александрович сам в прошлом командир 197‑го отдельного батальона охраны и обеспечения. Принципиальный, требовательный к себе и подчиненным, глубоко знающий свое дело профессионал сформировал и сплотил сравнительно небольшой коллектив единомышленников, для которых охрана военного объекта — дело всех и каждого.

Подчиненных он подбирает под стать себе — таких же трудолюбивых и ответственных. Среди них начальники караулов полковник запаса Андриан Бибиков, в свое время возглавлявший в штабе СЗОК отдел организационно-мобилизационный и комплектования, подполковник запаса Александр Кагукин (бывший заместитель командира 7‑го инженерного полка), предельно собранно и профессионально руководящие подчиненными.

Высоким уровнем профессиональной подготовки обладают офицеры запаса Игорь Кочко, Дмитрий Демчев, Пётр Протасевич, Валерий Думный. Примером в несении караульной службы служат старший прапорщик запаса Игорь Дзикунов, Александр Дубовик и многие другие.

Существующий большой конкурс при отборе кандидатов в это подразделение позволяет набрать на службу только самых достойных — с хорошим состоянием здоровья и высокими морально-деловыми качествами, знающих военное дело. Предпочтение, естественно, отдается тем, у кого имеется армейский опыт.

Подбору личного состава в команду ВОХР и его профессиональной подготовке уделяется здесь особое внимание. Так, прежде чем новичок заступит на пост, он обязан пройти стажировку на рабочем месте. С ним проводятся специальные занятия с обязательной сдачей зачета на профпригодность. Не менее одного раза в пять лет стрелки проходят переподготовку на курсах повышения квалификации, созданных на базе одной из частей ОУЦ.

В ходе службы весь личный состав постоянно совершенствует свои знания, отрабатывает действия по вводным на оборудованном по всем правилам караульном комплексе.

Для изучения теории и получения практических навыков у вохровцев есть отдельный учебный класс по подготовке караула. В плановом порядке (не реже одного раза в квартал) со стрелками ВОХР проводятся занятия по огневой подготовке с практическим выполнением упражнения стрельб из штатного оружия. Немало времени уделяется и специальной подготовке личного состава, которая включает в себя занятия по рукопашному бою и применению специальных средств, изучению принципов организации несения службы, охраны труда и т. д.

За время существования этой команды ВОХР сделан значительный шаг и в плане совершенствования системы охраны военных объектов. На охраняемой территории оборудованы четыре наблюдательные вышки. На каждой из них установили прожекторы с вращающимися поворотными механизмами. Применение такого устройства в темное время суток не только позволяет освещать охраняемую территорию по всему периметру, но и полностью исключает случаи повреждения питающего электрического кабеля.

Охраняемая зона обнесена высокой сеткой-рабицей, сверху на ней установлено малозаметное ограждение системы «Егоза». Привлекает внимание и тщательно переоборудованная контрольно-следовая полоса, длина которой составляет более двух километров. Для удобства движения на посту вохровцы своими силами создали «тропу часового». К слову, неоспоримую помощь в несении караульной службы часовым оказывают четвероногие помощники караулов — служебные собаки.

В соответствии с современными требованиями переоборудованы все окопы и бронеколпаки, предназначенные для отражения нападения на охраняемые объекты.

Постоянную поддержку команде ВОХР оказывает нынешний командир 197 обоо майор Алексей Пытель. Его личная активная позиция позволяет постоянно совершенствовать систему охраны военных объектов, улучшать бытовые условия работников ВОХР, повышать их профессиональное мастерство.

Как выяснилось, только одним караулом (а их несколько) выставляются два круглосуточных двухсменных поста. Часовые несут службу — даже в зимнее время — по четыре часа кряду. Кстати, меняются они самостоятельно. Разводящего нет — для этого придумана хитрая система на право допуска на пост и смены часовых. Предусмотрели здесь и вариант опознания «свой — чужой»: для этого существует сменный числовой пропуск.

Успех в службе во многом обусловлен и надлежащими материально-бытовыми условиями. Приятно зайти в уютное караульное помещение. Все это результат труда самих вохровцев, которые вложили в ремонт и обустройство служебных комнат немало сил и старания, а главное — души.

Радуют глаз подвесные потолки, новая сантехника, качественно выкрашенные стены помещений. В «караулке» есть все необходимое — цветной телевизор, свежая пресса, холодильник, аквариум с рыбками, сушилка. Просторная уютная столовая соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. На кухне — современное бытовое электрооборудование, включая микроволновую печь для быстрого разогрева пищи.

На входной калитке установлен домофон, со знанием дела обустроена прилегающая к караульному помещению территория. Под чутким руководством начальника команды военизированной охраны Сергея Андреева его подчиненные смогли привести «караулку» 80‑х годов прошлого столетия в соответствующее современным требованиям состояние. Здесь действительно есть на что посмотреть, чему поучиться.

…Вот уже пятнадцать лет сменяют друг друга в караулах ВОХР часовые. На смену ветеранам охраны приходят новые подготовленные стрелки, но фундамент профессионализма и самоотдача и сегодня служат твердой опорой для наработки нового потенциала караульной службы, позволяющего уверенно и динамично двигаться вперед.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора