Знакомство с «Гвоздикой»

Недавно тысячи молодых людей пополнили ряды Вооруженных Сил. Все они приступили к изучению дисциплин, соответствующих их военно-учетным специальностям. О том, как проходят занятия по специальной подготовке у будущих артиллеристов, рассказали в 191‑й группе артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

…Тема занятия — «Тактико-технические характеристики САУ 2С1 «Гвоздика». За несколько минут до его начала командир взвода управления гаубичной самоходной артиллерийской батареи старший лейтенант Василий Немцев рассказал об особенностях учебного процесса:

— Это занятие — первое знакомство бойцов с артиллерийским вооружением, которое им доведется освоить, — пояснил старший лейтенант Василий Немцев. — Затем, когда будут изучены ТТХ вооружения, обязанности военнослужащих согласно занимаемым должностям в артиллерийском расчете, правила техники безопасности при эксплуатации вооружения и многое другое, им предстоит подтвердить эти знания на практике. Через несколько недель мы отправимся на полевой выход на полигон Осиповичский. Там военнослужащим предстоит пройти серьезное испытание — принять участие в первых в своей службе боевых стрельбах. Только после этого они смогут называть себя настоящими артиллеристами.

После общего знакомства с техникой военнослужащие разделятся на несколько учебных подгрупп: механики-водители будут практиковаться в вождении, углубленно изучать техническую часть артиллерийских установок, наводчики — тренироваться в точности наведения орудий.

На каждом занятии присутствуют и те, кто уже прослужил в части более полугода. Они помогают своим товарищам постигать артиллерийское дело.

В ходе занятия старший лейтенант Василий Немцев подробно рассказал солдатам о боевых возможностях САУ, ее тактико-технических характеристиках. Будущие артиллеристы с интересом слушали лекцию, задавали офицеру интересующие их вопросы.

По окончании занятия впечатлениями поделился механик-водитель ефрейтор Антон Машков. Служба воина подходит к концу, он старается по максимуму помогать словом и делом младшим товарищам.

— Я вспоминаю свои первые дни в армии, — говорит Антон. — Одно дело привыкнуть к распорядку дня, дисциплине… И совсем другое — научиться управлять артиллерийской установкой, разбираться в ее двигателе, ходовой части. Помимо офицеров мне очень помогли ребята старших призывов. Поэтому и я стараюсь передать будущим механикам-водителям все то, чему сам научился за полтора года службы в армии. Это хорошая, добрая традиция.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора