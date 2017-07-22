До свидания, товарищ командир!

Жизнь каждого человека чем-то похожа на книгу, которую он пишет сам. Первые страницы украшены детскими рисунками, затем идут школьные прописи, студенческие или курсантские конспекты, письма маме и любимому человеку… И каждый поворот в судьбе — это новая чистая страница, которую надо заполнить добрыми делами и светлыми мыслями.

И вот заканчивается очередная страница в книге жизни начальника военного информационного агентства «Ваяр» полковника Алексея Казимировича Пашкевича. Наш командир увольняется в запас…

Мы прослужили и проработали с Алексеем Казимировичем без малого восемь лет. Как говорится (и справедливо), это были непростые годы. Наш коллектив по всем меркам еще очень молод, и руководить им ой как непросто! Ведь второго «Ваяра» ни в нашей армии, ни в стране нет.

Наш журналистский коллектив выполнял задачи по предназначению и… учился. Учились мы нашему ремеслу, учились лучше понимать увиденное, слышать сказанное. Учились у старших товарищей, у наших командиров и начальников. И, наверное, самым чутким и внимательным наставником был для нас Алексей Казимирович.

Никто из нас не помнит ни единого случая, когда командир повышал голос. Никто из нас не скажет, что к его проблемам полковник Пашкевич подошел формально, с казенным равнодушием. Никто из провинившихся не считает, что наказан командиром он был несправедливо.

Зато все знают: случись, не дай бог, какая беда или производственная проблема — надо идти к командиру. Тебя обязательно выслушают, услышат, тебе помогут, а производственный «катаклизм» будет разрешен «без жертв и разрушений».

Почти два года Алексей Казимирович стоял, как говорится, у руля «Ваяра». За этот короткий срок ему удалось не только по-настоящему сплотить нас, но и отладить тот механизм, который позволяет успешно выполнять все поставленные задачи. Командир сделал все от него зависящее для того, чтобы поскорее подрастали профессионально и уверенно творили наши молодые журналисты, чтобы работа нам была не в тягость, а служба — не в наказание.

Так что эта, «ваяровская» страница в книге жизни полковника Пашкевича заполнена исключительно добрыми делами. А завтра для Алексея Казимировича откроется новая страничка. Мы от души желаем, чтобы писал он на ней со всегдашними свойственными ему добротой, внимательностью и мудростью.

Остается только обратиться к командиру с «крайней» просьбой. Не забывайте нас, Алексей Казимирович! И приходите в гости не только по большим праздникам, но и «когда на сердце тяжесть и холодно в груди». Ну и если вам вдруг понадобятся «писучие перья», вы знаете, где их найти…

До свидания, товарищ командир! Очень надеемся, что — до скорого свидания!

Ваш, всегда ваш «Ваяр»

Спасибо за всё!

Порядочность, честь, верность данному слову —

Все это, конечно, о вас.

Мы вам благодарны за прелесть былого,

За необтекаемость фраз.

Спасибо, что вы берегли наши нервы

И брали удар на себя.

Что скрытые в нас

открывали резервы,

Не балуя и не губя.

Жизнь судьбы людские сплетает, как нити,

Начальников дарит — таких!..

Вы нас, если что-то не так, извините:

Старались. Всему вопреки.

Уволен в запас…

Но у жизни — начало.

По сути, так можно сказать.

Желаем, чтоб радость

с утра вас встречала,

Дарила судьба благодать.

Здоровья вам крепкого, веры и силы,

Чтоб ноша была по плечам,

Чтоб жизнь удовольствие вам приносила…

Удачи! Мы будем скучать!..