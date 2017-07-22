…И прибыли к месту назначения

Две белорусские команды уже в Алабино — конкурсы скоро стартуют

В четверг вечером две наши команды — участницы конкурсов «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» — прибыли в подмосковное Алабино. Басы оркестра, красная ковровая дорожка, традиционный каравай с солью на рушнике с народным орнаментом… В тот момент каждый наш военнослужащий, находящийся в строю, почувствовал и сполна осознал возложенную на него как представителя Беларуси ответственность.

Весь личный состав обеих команд россияне встретили торжественно: предложили старшему белорусской делегации полковнику Андрею Острейко отведать хлеб-соль, затем начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации полковник Роман Бенюков выступил с приветственной речью.

— Рады видеть братьев‑белорусов в числе гостей на нашей земле, — подчеркнул российский офицер. — Мы знаем, что вы серьезно готовились к Армейским международным играм, и уверен, что борьба за первое место будет серьезной. Удачи вам!

После митинга на площадке возле казарм, где предстоит жить командам на протяжении почти четырех недель, военнослужащие комендантского взвода продемонстрировали плац-концерт. Который, стоит заметить, состоял из тех же элементов, что выполняет и рота почетного караула: «расческа», «гребенка», виртуозное обращение с оружием и безупречные строевые приемы.

Затем организаторы игр представили командам российских офицеров, которые провели белорусов на медицинский осмотр и регистрацию. К слову, некоторых из представителей хозяев этих двух турниров наши танкисты уже знали — многие из них сопровождали нашу сборную и в прошлые годы.

Конкурсантам было предоставлено время для отдыха после дороги, однако команда наших танкистов не спешила отдыхать — их танки Т‑72Б3 уже прибыли на станцию разгрузки в Алабино, и экипажам предстояло разгрузить их с железнодорожных платформ и переместить в парк. Уже сегодня белорусские танкисты-биатлонисты приступили к подготовке техники к соревнованиям.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск