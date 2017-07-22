Итоговый сбор на земле героев

Завершился итоговый сбор со студентами 4‑го курса, проходившими обучение по программе подготовки офицеров медицинской службы запаса на военной кафедре УО «Гомельский государственный медицинский университет», который был проведен на базе 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Как отметил начальник военной кафедры полковник медицинской службы Денис Чернов, приоритетной задачей сбора было проведение занятий по специальной военной подготовке с акцентом на практическую составляющую обучения.

— Упор был сделан на изучение боевой и специальной медицинской техники, развертывание этапа медицинской эвакуации на базе автоперевязочной (АП2), — рассказал Денис Анатольевич. — Изучались структура, задачи, оснащение и предназначение медицинского пункта батальона и медицинской роты.

В ходе сбора особое внимание уделялось индивидуальному медицинскому оснащению каждого из военнослужащих и грамотному оказанию ими медицинской помощи с эвакуацией раненых с переднего края. Отработаны вопросы защиты от оружия массового поражения. Изучен порядок соблюдения санитарно-эпидемиологических норм как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях.

Программа обучения офицеров медицинской службы запаса предусматривает также, как говорится, тесное знакомство со стрелковым оружием, потому недаром они окунулись в армейский быт на территории 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Занятия по огневой подготовке начались с теории, а завершились стрельбами из автомата Калашникова. На плацу бригады проходили занятия по строевой подготовке с изучением строевых приемов как с оружием, так и без него. А положения Общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь изучались в армейских аудиториях.

Находясь на героической брестской земле, в прославленном соединении студенты медуниверситета не могли не проникнуться духом патриотизма этих мест и воинского коллектива бригады. Им надолго запомнится экскурсия в музей боевой славы соединения, а ритуал принятия Военной присяги останется в памяти на всю жизнь. Ведь он прошел в торжественной обстановке в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в присутствии родителей и близких.

Оценивая итоги прошедшего мероприятия, полковник медицинской службы Денис Чернов особо отмечает: подготовка студентов в стане десантников давно стала доброй и полезной традицией.

— Военная кафедра Гомельского ГМУ благодарит командование 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и личный состав ее медицинской службы за отличные условия, созданные в период проведения сбора, и бесценный вклад в процесс обучения будущих офицеров медицинской службы запаса, — эту благодарность Денис Анатольевич с удовольствием передает через нашу газету.

Иван Константинов, фото автора