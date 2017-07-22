Настрой – боевой

В Новосибирском высшем военном командном училище жаркая пора — завершаются приготовления к международному конкурсу «Отличники войсковой разведки» в рамках «Армейских международных игр — 2017».

Бороться за звание лучшей разведывательной группы предстоит командам из Республики Армения, Республики Беларусь, Зимбабве, Египта, Казахстана, Китая, Российской Федерации и Узбекистана.

Наша команда, прибыв в Новосибирск, с первых дней приступила к усиленной подготовке к предстоящим состязаниям. Вчера разведчики отрабатывали практические действия при посадке в вертолет и высадке из него, а также выход в район сбора и проведение разведывательной засады.

— Наша разведывательная группа приступила к подготовке к предстоящему конкурсу, — рассказал тренер. — Времени осталось мало, поэтому ежедневно оттачивается мастерство при выполнении упражнений, предусмотренных программой соревнования. Отмечу: как бы хорошо ни была подготовлена разведгруппа, всегда необходимо стремиться к совершенствованию своих навыков и умений. Основной упор в подготовке бойцов — на улучшение результатов и временных показателей.

Сами разведчики настроены по-боевому — и только на победу. При выполнении элементов они прилагают максимум усилий. И показывают отличные результаты.

Как отметил тренер нашей команды старший лейтенант Владислав Аминов, все бойцы прошли жесткий отбор и готовы до конца бороться за лавры победителей:

— Команды, принимающие участие в конкурсе, — достойные соперники. Наши парни готовы бороться за каждую секунду и каждый балл. В позапрошлом году я сам участвовал в этом конкурсе, поэтому, думаю, смогу внести весомый вклад в подготовку команды. Правила конкурса достаточно жесткие, на нем все страны-участницы в равном положении, на поблажки рассчитывать не приходится. Помимо силы, быстроты и выносливости, важны внимательность и слаженная командная работа. Перед конкурсом еще много придется потрудиться для того, чтобы не позволить соперникам опередить нас…

В ближайшие дни команды-участницы смогут ознакомиться с историей и современными буднями Новосибирского высшего военного командного училища. Также предусмотрена обзорная экскурсия по Новосибирску: наши разведчики смогут больше узнать о неофициальной столице Сибири и ее главных достопримечательностях.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Новосибирск — Минск