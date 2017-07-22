Новинки авиации на «МАКС‑2017»

В подмосковном Жуковском продолжается ХІІІ Международный авиационно-космический салон «МАКС‑2017», который по традиции проходит каждые два года. В нынешнем форуме участвуют представители 30 стран.

Помимо экспозиций крупнейших российских и зарубежных авиапроизводителей, организованы коллективная экспозиция «Сделано в Москве» и 10 национальных павильонов: Беларуси, Германии, Ирана, Италии, Индии, Китая, Канады, Франции, Швейцарии и Чехии.

Делегацию нашей страны представляют 10 организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, а также оборонного сектора экономики. Производители показывают здесь свои лучшие разработки и перспективные образцы.

Широкой публике был впервые продемонстрирован новейший многофункциональный истребитель МиГ‑35. Эта машина относится к поколению 4++ и предназначена для работы в зонах активных боевых действий в условиях плотного противодействия ПВО. В настоящее время самолет проходит заключительные государственные испытания. Планируется, что он будет принят на вооружение в 2018 году.

В ходе демонстрационного выступления МиГ‑35 показал сложную летную программу с элементами высшего пилотажа. По заявлениям разработчиков, истребитель получил новую авионику и новые системы управления, позволяющие успешно стабилизировать и корректировать полет при запредельных углах атаки и приближающие самолет к пятому поколению.

Еще одну новинку — легкий многоцелевой вертолет VRT500 — представил на авиасалоне холдинг «Вертолеты России». Макет машины, выполненный по соосной схеме, презентовал непосредственно генеральный директор холдинга Андрей Богинский. По его словам, максимальная взлетная масса VRT500 составит около 1.600 кг, крейсерская скорость — 230 км/ч, а дальность действия — до 760 км. При этом кабина летательного аппарата будет рассчитана на перевозку пяти пассажиров или 730 кг полезного груза.

Предполагается, что серийное производство VRT500 начнется в 2020–2021 годах. Ожидается, что аппарат составит конкуренцию легким винтокрылым машинам от Robinson Helicopter и Bell Helicopter.

В разделе беспилотной авиации на авиасалоне был впервые показан опытный образец беспилотника-конвертоплана RHV‑30. Аппарат демонстрировался конструкторским бюро «ВР-Технологии», входящим в холдинг «Вертолеты России». Планируется, что к концу 2017 года машина выйдет на второй этап тестов, в ходе которых ее проверят в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки.

В соответствии с техническими характеристиками беспилотник-конвертоплан способен поднять до 5 кг полезной нагрузки, он может развивать скорость до 140 км/ч и летать на расстояние до 100 км. В настоящее время разработана полностью электрическая компоновка RHV‑30 с ограниченным временем полета. В дальнейшем предполагается оснастить аппарат гибридной энергетической установкой, которая позволит ему находиться в воздухе до 4–5 часов.

Сергей Чичилов, «Ваяр», фото автора