Официально

В график для рассмотрения на осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси предварительно предлагается включить 35 законопроектов и декрет Президента. Об этом сообщили в пресс-службе парламента по итогам прошедшего заседания Совета Палаты представителей.

Представляя проект графика подготовки вопросов для третьей сессии Палаты представителей шестого созыва, вице-спикер Болеслав Пирштук отметил, что на сегодняшний день в него предлагается включить 35 законопроектов (восемь — в первом чтении, 25 — во втором, еще два — о ратификации международных договоров), а также декрет Президента. Болеслав Пирштук выделил блок законопроектов в сфере экономики — о несостоятельности и банкротстве, о корректировке законов «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», «О кредитных историях», «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». К первому чтению предстоит подготовить проект закона, который предусматривает внесение поправок в Банковский кодекс.

Вице-спикер обратил внимание на необходимость завершения работы над законопроектами, предусматривающими изменения в законы «О ветеранах», «О защите прав потребителей», «О физической культуре и спорте», «О питьевом водоснабжении», и подчеркнул важность законопроектов по вопросам обороны, борьбы с терроризмом, защиты государственных секретов, совершенствования гражданского, уголовного и процессуального законодательства.

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Важные вопросы обсуждались в Минске Советом постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

Сформированы проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут в октябре нынешнего года в Сочи. В них включены вопросы, касающиеся дальнейшей адаптации Содружества к современным реалиям, документы, регламентирующие сотрудничество по широкому спектру направлений — от поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей до обеспечения воздушно-космической обороны. Постпредам также был представлен проект повестки дня намеченного на 3 ноября в Ташкенте очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Он будет направлен в государства интеграционного объединения для проработки с заинтересованными министерствами и ведомствами.

БЕЛТА