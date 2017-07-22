Присвоение или кража: в чём отличие?

В Центральное РУВД города Минска часто поступают благодарности от жителей района со словами признательности участковым инспекторам за быстрое раскрытие краж. Нередко сотрудники милиции сами находят утерянные предметы, удивляя владельцев.

По словам начальника Центрального РУВД г. Минска полковника милиции Артура Шахлая, в милицию нередко обращаются граждане, которые находят забытые или утерянные вещи. Чаще всего вещи забывают или теряют в местах массового скопления граждан: общественный транспорт, давка в толпе людей, вокзалы и популярные точки общественного питания. В случае если хозяин лишился принадлежащей ему вещи в общественном транспорте, то найти ее будет проще всего, ведь в конце каждого маршрута водители транспортных средств проверяют их на предмет забытых или оставленных вещей. Если пассажир потерял такой предмет, по которому можно идентифицировать его владельца, например, мобильные телефоны, ноутбуки, папки с документами, то можно быть уверенным, что вещь быстро вернется к хозяину. В случае, когда найти владельца не представляется возможным, вещи передают в милицию, которая и занимается его поиском.

Что же делать, если вы нашли чужую вещь? Есть несколько вариантов. Если вы решите самостоятельно найти ее владельца, то должны это сделать в кратчайшие сроки, если же понимаете, что найти хозяина быстро не получится, то находку необходимо отнести в милицию. Ведь, в соответствии с действующим законодательством, за присвоение найденного заведомо чужого имущества есть и административная, и уголовная ответственность.

Так, уголовная ответственность наступает, когда человек присвоил найденную вещь и стоимость этой вещи — особо крупный размер, то есть в 1.000 и более раз превышающий размер базовой величины на день находки. Однако есть один очень важный нюанс — присвоение найденного имущества следует отличать от хищения.

— Приведу пример, — говорит полковник милиции Артур Шахлай. — В РУВД поступило заявление от гражданина о том, что в ночное время суток в одном из кафе он оставил рюкзак с вещами, а когда вернулся, рюкзака уже не было. В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционерами было установлено, что хищение совершил 44‑летний житель столицы. Минчанин заметил на столике уличного кафе черный рюкзак. Убедившись в отсутствии свидетелей, он взял рюкзак и ушел. Через некоторое время злоумышленник решил вернуть найденные в рюкзаке документы — отнести их по месту регистрации владельца, однако сам рюкзак и байку, которая находилась в рюкзаке, оставил себе. В данном случае судебная практика исходит из того, что эти вещи являются не потерянными, а забытыми, так как их местонахождение известно владельцу, и он может за ними вернуться.

Забытые вещи могут признаваться предметом хищения, если виновный осознавал, что собственник вернется. Поэтому в данном случае решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Таким образом, прежде чем присвоить себе какую-то вещь, хозяин которой неизвестен, стоит, в первую очередь, подумать о последствиях. Оптимальный выход — передать находку в ближайший отдел милиции, сотрудники которого вернут вещь ее хозяину.

Константин Егоров, фото автора