Хлебосольство по-китайски

Белорусские военнослужащие прибыли на место проведения конкурсов в рамках Армейских международных игр в город Корлу Синцзянь-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. В торжественной обстановке прошли встречи наших команд.

…Боинг то с легкостью прошивал облака, то так же внезапно выныривал из них. Под его крылом периодически менялся пейзаж — от степей до песчаной пустыни с небольшими островками растительности. Кое-где возникали одинокие горы и даже целые горные хребты. А потом вдруг снова появлялась густая пелена облаков… В этих краях они обитают высоко, редко награждая землю благодатным дождем.

В аэропорту города Корла участников команд из Беларуси, Казахстана и России уже ждали комфортабельные автобусы для доставки в воинские части, где будут проводиться конкурсы. Так что на этом месте пути белорусских команд «Чистого неба» и «Безопасной среды» разошлись.

По дороге наши военнослужащие, которые вскоре стартуют в международном конкурсе «Чистое небо», искренне удивлялись этому относительно небольшому по здешним меркам городу, который растянут на многие километры на севере пустыни Гоби. Вне Корлы — почти безжизненная пустота. Но внутри — нечто невероятное: вдоль всех магистралей тянутся широкие зеленые полосы высаженных деревьев, кустарников, цветов, травы… И все они окутаны сетью шлангов, из которых капельным способом в землю поступает живительная вода.

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Белорусскую команду, принимающую участие в конкурсе «Чистое небо», встретили с честью и почетом в одной из воинских частей тыла Народно- освободительной армии Китая. Руководил встречей заместитель командира части старший полковник Фань Чун Ху.

Девушки в народных костюмах поистине хлебосольно (только по-китайски) трижды угостили руководителя нашей команды полковника Сергея Перепелицу традиционным рисовым напитком. Затем в знак гостеприимства вручили ему традиционный шарф — хадак.

После этого на плацу воинской части состоялся торжественный ритуал поднятия Государственного флага Республики Беларусь. Белорусские военнослужащие исполнили наш Государственный гимн.

Старший полковник Фань Чун Ху, обращаясь к почетным гостям, сказал следующее:

— Приветствую вас в красивом городе Корле Китайской Народной Республики! Пусть ваше выступление на Армейских международных играх станет успешным!

В настоящее время в Корлу прибыли, кроме хозяев турнира и нашей команды, участники «АрМИ‑2017» из Египта, Ирана, Казахстана и России. Ожидается еще прибытие военнослужащих из Узбекистана и Венесуэлы.

Будем надеяться и верить, что гимн нашей страны в скором времени снова прозвучит на китайской земле — в связи с успешным выступлением наших «АРМИйцев».

Капитан Евгений Довгаль, «Ваяр», фото автора

Корла — Минск