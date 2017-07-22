За победой! За Урал, «на перекладных»…

В город Тюмень (Российская Федерация) для участия в конкурсах «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» прибыли команды военных инженеров Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Путь в старейший из городов Сибири начался для них ранним утром с военного аэродрома близ Минска. Сначала военно-транспортный самолет Ан‑26

в/ч 06752 доставил на военный аэродром Воздушно-космических сил Российской Федерации Чкаловский участников конкурса «Безопасный маршрут». Затем белорусские летчики быстро вернулись — и доставили к месту назначения военнослужащих, которые будут отстаивать честь Вооруженных Сил нашей страны в конкурсе «Инженерная формула».

Прошли паспортный контроль, дождались коллег из Армении и Узбекистана — и интернациональный десант военных инженеров продолжил путешествие в глубь необъятной России. Самолетом Ил‑62 участники конкурсов были доставлены в международный аэропорт Екатеринбурга — Кольцово.

«Добро пожаловать на свердловскую землю!» — такими словами встречали прибывших гостей в погонах. Девушки в национальных костюмах с поклоном, соблюдая традицию гостеприимства, предложили отведать хлеб-соль старшим команд из Армении, Беларуси и Узбекистана.

Руководитель белорусской делегации старший офицер штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил подполковник Сергей Демчишин поблагодарил принимающую сторону за теплый и радушный прием.

— Спасибо вам, братья-славяне, за гостеприимство. В России всегда чувствуем себя как дома. Вместе с тем, приятно видеть на этих состязаниях армейских профессионалов из дружественных нам стран — Армении и Узбекистана. Сюда приехали лучшие представители инженерных войск своих вооруженных сил. Верю, что каждая из команд будет выкладываться на все сто, чтобы продемонстрировать свои самые лучшие качества, — резюмировал Сергей Владимирович. И добавил: — Пусть на конкурсах «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» царит дух здоровой конкуренции, а вне конкурса — только дружба и взаимопонимание между командами. Пусть в честной и упорной борьбе обязательно победит сильнейшая дружина военных инженеров!.. А все мы приехали на российскую землю за победой.

…Между тем, путь в Тюмень продолжился. Из неофициальной столицы Урала команды — участницы конкурсов «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», проехав более трехсот километров на автобусах, прибыли на учебный полигон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Разместившись и отдохнув после долгой дороги, утром следующего дня наши земляки приступили к изучению мест проведения будущих соревнований военных инженеров.

Команды готовы помериться силами. Завтра они, согласно плану, определятся с цветом, в который будет выкрашена техника каждой из них.

Удачи, военные инженеры Беларуси! Верим в победу, болеем за наших!

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора

Тюмень — Минск