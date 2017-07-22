Золото, бриллианты, или Что посмотреть в Алмазном фонде России

Москва — город, который не оставляет равнодушным никого. Одни восхищаются блеском столицы Российской Федерации, другие ругают суету, высокие цены и быстрые темпы жизни горожан.

У меня же свой образ Москвы: с Пречистенкой и Остоженкой, с Арбатом и Третьяковской галереей. В этом городе множество красивейших уникальных зданий с богатейшей историей, любоваться которыми можно часами. Побродив по улочкам, я решила осуществить давнюю мечту.

Все-таки дождь и пронизывающий ветер — не помеха, когда есть цель. Нет, не собиралась увидеть Париж и умереть, а хотелось во что бы то ни стало взглянуть на сокровища Алмазного фонда России, скрытые за семью печатями, и рассказать об этом.

Охота за сокровищами

В поисках известнейшей в мире коллекции ювелирного искусства и драгоценных камней я брела по утренней Москве к Государственному историко-культурному музею-заповеднику «Московский Кремль». Выставка Алмазного фонда России разместилась на его территории.

Несмотря на то что до открытия экспозиции оставалось более получаса, у касс уже толпился народ. Многочисленные туристы-иностранцы обсуждали, что предпочесть — Оружейную палату или бриллианты. Но главное — отсутствие гарантии, наличия билетов в кассе.

Прождав час на холодном ветру, я оказалась рядом с суровыми парнями, отличающимися боевой выправкой. Осмотрев содержимое дамской сумочки на предмет нахождения в ней холодного, взрывчатого, огнестрельного оружия (кстати, рюкзаки, спортивные сумки людям настоятельно рекомендовали сдавать в камеру хранения), меня пропустили через металлоискатель, сказав, что могу направляться к кассам.

«Билеты только на 14.00. Пойдете?» — деловито уточняет женщина-кассир. На мой вопрос: нельзя ли пораньше, — безапелляционно произносит, что люди записываются на экскурсию за три месяца, а мне несказанно повезло. (Несмотря на огромный интерес туристов и специалистов к коллекции фонда, его посещение и осмотр ценностей не всегда возможны: у залов небольшая пропускная способность.)

И вот заветный, кстати, недешевый билет у меня в руках. Предстоит еще долгих четыре часа ожидания… Эх, красота сокровищ — страшная сила, которая требует жертв.

Осторожно! За вами наблюдают хранители

И вот я наконец-то на пороге сокровищницы с несметными богатствами. Из полумрака появляется дама-экскурсовод. Объясняет, что будем двигаться с ней по строго определенному маршруту, отставать, перебивать, переспрашивать — нельзя. Самостоятельно бродить по залам — ни в коем случае. Один-два вопроса можно задать только в конце экскурсии. О том, что с нашей группой будет перемещаться еще охранник, — ни слова… А он следит за каждым шагом любопытных туристов. И неудивительно. Ведь коллекция произведений лучших ювелиров России и мира включает редкие по красоте старинные государственные драгоценности. Ее можно сравнить лишь с собранием диковинок персидских шахов и королевскими сокровищами Великобритании.

От императорской короны до пандор-разорительниц

Полумрак, бронированное стекло, специальным образом выставленные источники света — все способствует тому, чтобы сверкающие сокровища казались холодновато-величественными.

Венец коллекции Алмазного фонда — Большая императорская корона, которую повелела изготовить Екатерина II для торжественной коронации на престол.

Сегодня она состоит из почти пяти тысяч белых и розовых бриллиантов, 75 жемчужин, серебра, а в центре возвышается густо-красная благородная шпинель. Этот камень был куплен в Китае и царским посланником в 1676 году доставлен в Россию. Ювелиры изъяли его из императорской короны Анны Иоанновны и поместили в корону Екатерины II.

Здесь же за стеклом держава — символ владычества государя над Землей. Коронация монархов не могла состояться без нее. Величественно сверкает золотой шар, опоясанный бриллиантовой гирляндой. Под бриллиантовым крестом — синий цейлонский сапфир. История создания экспоната такова. Перед коронацией Екатерины II неожиданно выяснилось, что прежняя держава разобрана: камни сняты, а золото пустили на другие нужды. В самые короткие сроки ювелиры изготовили новую, поражающую великолепием.

А вот и скипетр — символ власти. Его украшает всемирно известный алмаз «Орлов» весом 189,62 карата индийского происхождения, который был куплен графом Григорием Орловым и преподнесен в дар Екатерине II в надежде вернуть ее расположение.

Поражает красотой и Малая императорская корона, которая создавалась специально для императриц. Павел I короновал ею свою жену Марию Фёдоровну. На создание сей изысканной вещицы ушло около двух тысяч бриллиантов!

С XVIII века украшения знатных дам могли соперничать с императорскими в изысканности, великолепии и богатстве. Для их создания приглашались известные европейские ювелиры. Броши, серьги, заколки, выполненные в виде букетов цветов, стрекоз, пчел, были не только дорогими, но и высокохудожественными произведениями искусства. Приглянулась мне вещица, напоминающая по форме шляпку. А экскурсовод о ней не сказала ни слова, я осторожно поинтересовалась. Оказалось, это бриллиантовое украшение прикрепляли к куклам, которых, разодетых по последней моде, привозили из Европы. А как еще русские красавицы узнавали бы о новинках, ведь журналов‑то не было! Вот и прозвали кукол, разодетых в шелка, пандорами (несчастий от них было не меньше, чем от легендарной Пандоры: капризы модниц были разорительными для их мужей и отцов).

Алмаз «Шах» сохранил мир

Ювелиры в те времена задумывали изделия так, чтобы при малейшем движении цветы кивали головками, а бриллианты на диадемах, выполненные в виде слезинок, сверкали всеми гранями. Бриллианты подбирались и с учетом оттенков, необходимых для композиции. Так, над серьгами, напоминающими пышные букеты, кружатся бриллиантовые пчелы с розовато-золотистым отливом. Оттенки природных алмазов и уже ограненных бриллиантов в собрании Алмазного фонда поражают разнообразием: нежно-розовые, сиреневые, зеленоватые, золотистые и даже черный.

Есть в коллекции Алмазного фонда камни-уникумы. Так, история алмаза «Шах» уходит в глубину веков. В 1591 году им владел индийский правитель, а в 1824‑м — персидский шах. Наследник престола преподнес сокровище вместе с другими дарами «белому царю» Николаю I в 1829 году во искупление убийства русского писателя и дипломата Александра Грибоедова во время беспорядков в Тегеране. Важно было не допустить начала войны. Конфликт был улажен. Так камень помог избежать дальнейшего кровопролития.

Очень редкой формы (плоский) алмаз украшает золотой браслет. Миниатюрный портрет Александра I, выполненный на слоновой кости, закрыт этим камнем. На обратной стороне браслета надпись: «Благословенного Императора Александра Первого».

К особой группе редкостей можно отнести турмалин в 255 карат — подарок шведского короля Густава III императрице Екатерине II. Огранка камня необычна — в виде виноградной грозди.

Во втором зале Алмазного фонда удалось увидеть коллекцию золотых и платиновых самородков. Самым необычным по форме даже дают имена. Например, «Большой треугольник» (36 кг золота!), «Дельфин», «Верблюд», «Мефистофель». Последний удивительно напоминает профиль этого мифического персонажа.

Ювелирные изделия современных мастеров, созданные в экспериментальной лаборатории Гохрана (золотой казне России, представляющей материальные и художественные ценности Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации), пополняют коллекции Алмазного фонда и экспозицию выставки.

Здесь также алмазы с российских месторождений, редкие драгоценные камни и самоцветы. Все сокровища разместить в двух небольших залах невозможно, поэтому часть современной экспозиции меняется и дополняется.

Геологическая справка

Алмазы встречаются на поверхности Земли в виде россыпей, но коренные месторождения — трубки кимберлита — нередко скрыты от человеческих глаз. В природе встречаются камни величиной от сотых долей карата. Размер алмаза от пяти карат и выше считается большим.

Историческая справка

Своим созданием Алмазный фонд обязан царю Петру I. Он-то и подписал указ, гласивший, что хранящиеся в дворцовых покоях сокровища не являются собственностью русских монархов, а принадлежат государству как общенациональное достояние. Посему они должны храниться в специальном помещении, закрытом на три замка. Ключи от них — у трех должностных лиц. И только по личному распоряжению Петра I они собирались вместе, чтобы торжественно отомкнуть замки и достать государственные регалии или редкие украшения для парадного выхода царя. Затем ценности возвращались в сокровищницу. На ее пополнение средств не жалели правительницы Екатерина I, Анна Иоанновна, дочь Петра Елизавета, Екатерина II.

Наталья Пахомович, «Ваяр»