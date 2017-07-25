«Броня» ждёт старта

В Новосибирском высшем военном командном училище продолжается активная подготовка нашей команды к участию в международном конкурсе «Отличники войсковой разведки»

В минувшую субботу состоялась жеребьевка, по результатам которой командам были определены боевые машины пехоты (БМП‑2). На них разведчикам предстоит участвовать во втором этапе состязания — конкурсе механиков‑водителей.

Вытянув конверты с номерами боевых машин, механики-водители совместно с техниками приступили к проверке работоспособности всех частей, механизмов и агрегатов своих БМП. Экипаж нашей бронированной машины потратил на это практически весь день.

— Наш конкурс — один из важных этапов состязания, — подчеркнул в беседе механик-водитель гвардии рядовой Илья Абраменко. — Во время этого этапа крайне важно, чтобы боевая техника находилась в исправном состоянии, не было каких-либо отклонений в ее работе. Любая незначительная «деталь» может повлиять на общее время, затраченное на преодоление препятствий…

Во время конкурса механикам-водителям придется выполнить ряд упражнений: вождение в сложных условиях местности, преодоление препятствий и ограниченных проходов на подъемах, спусках и косогорах, вождение на плаву. Экипаж также должен будет выполнить нормативы по погрузке БМП на железнодорожную платформу с торцевой аппарели и боковой платформы и выгрузке с нее.

Во время выполнения упражнений по вождению в сложных условиях местности механиков‑водителей ждет двенадцать препятствий, среди них — противотанковый ров с проходом, макет колейного моста, ограниченный проход с двойным поворотом на 90 градусов, брод, колейный проход в минно-взрывном заграждении… Многие элементы упражнений достаточно сложны, поэтому механикам-водителям необходимо будет продемонстрировать все свое мастерство при управлении бронированными машинами, чтобы не получить штрафные баллы — а их при нарушениях можно будет заработать абсолютно на всех препятствиях.

Вождение на плаву — весьма зрелищное упражнение в рамках этапа. Механик-водитель должен преодолеть маршрут протяженностью 1.200 метров (из них 600 метров — по воде), который включает в себя по два входа и выхода из воды с разных берегов и ограниченные проходы. С максимально возможной скоростью специалист должен подойти на БМП к переправе, на ходу выполнить ряд операций (поднять волноотражательный щит, воздухозаборную трубу) для движения боевой машины по воде, безостановочно войти в воду и перейти на плав. Далее осуществить маневрирование в ограниченном проходе-«змейке», безостановочно выехать на противоположный берег, выполнить операции для движения по суше. Пройдя участок маршрута, механик-водитель преодолевает водную преграду в обратном направлении. А затем он должен выехать на противоположный берег и с максимально возможной скоростью финишировать.

— Условия конкурса достаточно жесткие, — отметил тренер команды гвардии подполковник Сергей Рышкевич. — За лучшее время при прохождении дистанции команда получает 150 баллов. Механику-водителю, который по времени придет к финишу следующим, уже начисляются штрафные баллы: за каждую последующую секунду — минус 0,3 балла. От всех стран-участниц в этом конкурсе участвуют только лучшие разведчики — и на этом этапе будет вестись жесткая борьба, чтобы прийти на финиш как можно быстрее и не допустить ошибок при прохождении препятствий.

БМП готовы к проведению конкурса, зачехлены, опечатаны — и ждут старта. Остальные наши разведчики упорно тренируются в соответствии с программой конкурса.

Болеем за наших!

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Новосибирск — Минск