Честь имею!

Вчера в командовании Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны состоялась торжественная церемония прощания генерал-майора Олега Двигалева с Боевым Знаменем вида Вооруженных Сил.

Как уже сообщалось ранее, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 18 июля подписал указ о назначении Олега Николаевича председателем Государственного военно-промышленного комитета. До нынешнего момента с сентября 2012 года он проходил службу в должности командующего ВВС и войсками ПВО.

За этот период вид Вооруженных Сил существенно укрепил свои позиции как реальный противовоздушный щит нашей страны. На вооружение его соединений и воинских частей поступили новейшие высокоэффективные зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», современные учебно-боевые самолеты Як‑130 и вертолеты Ми‑8МТВ‑5, целый ряд уникальных радиолокационных станций. Огромная работа проделана по автоматизации процесса управления силами и средствами ВВС и войск ПВО, модернизации имеющегося вооружения. Ныне военнослужащие ВВС и войск ПВО выполняют боевую задачу в мирное время — ежедневно заступают на боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей страны, при этом они успешно выполняют свои задачи и в рамках достигнутых договоренностей по защите границ Союзного государства Беларуси и России.

…Каким было общее настроение в ходе торжественной церемонии? Конечно же, двояким: радостным — за назначение достойного человека на новую высокую должность, и печальным — ведь трудно расставаться с ответственейшим и справедливым командиром, с которым преодолено множество тягот и лишений армейской службы, причем преодолено с высоко поднятой головой…

Олег Николаевич от всего сердца поблагодарил коллектив командования ВВС и войск ПВО за совместную службу, передав наилучшие пожелания всему личному составу вида Вооруженных Сил — развиваться и верно служить на благо Родины.

— Я всегда был уверен в нашем коллективе: в личном составе командования, соединений и воинских частей. Рад, что в ВВС и войсках ПВО в подавляющем большинстве служат добросовестные военнослужащие, понимающие, что значит защищать Родину, обеспечивать мирное небо синеокой Беларуси, — отметил генерал-майор Олег Двигалев.

Он также поблагодарил ветеранов вида Вооруженных Сил за постоянное и качественное наставничество, что, безусловно, помогало и ему в управлении сложнейшим воинским организмом.

— Я благодарен Юрию Викторовичу Жадобину: будучи министром обороны, он принял решение назначить меня на эту должность, и я думаю, что его не подвел, — с теплотой в голосе сказал Олег Николаевич. — Благодарен нынешнему министру обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанту Андрею Равкову и коллегии Министерства обороны, поддержавшим предложение о выдвижении меня на вышестоящую должность. С назначением на новую должность я не ухожу из Вооруженных Сил — и всем, чем смогу, буду помогать Военно-воздушным силам и войскам противовоздушной обороны.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора