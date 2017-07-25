Как будет работать система адресных жилищных субсидий

Право на получение адресных субсидий на строительство жилья будут иметь преимущественно многодетные и молодые семьи, а также дети-сироты. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

Граждан в порядке очереди будут приглашать в исполком, где должны пояснить условия господдержки по указу № 240, проинформировать, в каком доме можно построиться. С учетом состава семьи, жилой площади, имеющейся в собственности, будут определять максимальный размер кредита, который может быть выделен нуждающемуся в улучшении жилищных условий, а также размер адресной субсидии.

«Если гражданин, подав заявление, дает согласие на участие в этой системе, исполком принимает решение о субсидировании данной семьи», — пояснил представитель министерства. С данным решением человек идет в банк для дальнейшего оформления документов. Пока в системе адресных жилищных субсидий будут работать Беларусбанк и Белагропромбанк.

«Если такой кредитный договор заключен, он поступает обратно в исполком и со следующего месяца после заключения договора гражданину производится начисление субсидии, — уточнил Александр Горваль. — Она идет в безналичном расчете на счет гражданина в соответствующем банке и гасит либо часть процентов, либо основного долга, в зависимости от категории граждан». Погашение основного долга субсидируется многодетным семьям, если четверо детей и более, в размере 100 %, если трое детей несовершеннолетних до 23‑х лет, проживающих совместно с родителями (проходящих обучение в учебных заведениях) — 95 %, детям-сиротам — 35 %, молодым семьям при рождении первого и второго ребенка, соответственно, 10 % и 20 % от основного долга.

Всего на учете нуждающихся состоит почти 700 тыс. семей, около трети из них могут рассчитывать под господдержку. Среди них 30,5 тыс. — многодетные семьи, 29 тыс. — дети-сироты. Молодых семей на учете — более 300 тыс. «Это главные группы населения, на которых будет сконцентрировано все для решения жилищной проблемы», — отметил Александр Горваль.

БЕЛТА