Не для какой-нибудь Анюты из пушек делают салюты

Наш обыватель в очередной раз задает самому себе странноватый вопрос и… в очередной раз не может на него ответить! Он назойливо пишет на всяческих сайтах, в различных блогах и ЖЖ: зачем нам военный парад?..

Оглянитесь… На дворе — XXI век, а отдельные категории наших соотечественников по-прежнему мыслят на уровне незабвенного Полиграфа Полиграфовича Шарикова: отнять все и разделить! Заметьте, что они не требуют отменить День города, или капитальный ремонт Свято-Борисоглебской (Коложской) церкви в Гродно, или реконструкцию отслоившихся фресковых росписей ХII века в полоцкой Спасо-Преображенской церкви. Эти деньги они почему-то не хотят отдавать пенсионерам.

Отчего же наш обыватель мыслит столь примитивно? Почему же мечты его столь приземленны? Думаю, происходит это потому, что он либо забыл, для чего нужна армия, либо никогда над этим не задумывался.

Что есть армия

Наша армия (официальное ее название — Вооруженные Силы Республики Беларусь) — это большой коллектив сыновей и дочерей нашей синеокой. В армии служат наши с вами братья и сестры, отцы и сыновья, дочери и внуки! Кстати, именно поэтому народ называет ее «родная армия».

Армия — это неотъемлемая часть народа, выполняющая особо ответственную государственную задачу. Армия готова защищать нас, причем даже ценой жизней своих солдат и офицеров. Вдумайтесь, вникните: кто еще на такой подвиг способен? И в этой постоянной готовности к подвигу и есть главный и благородный смысл существования армии.

День и ночь, зимой и летом, в дождь и в зной работают люди в погонах (военные называют свою работу службой). На полигонах и стрельбищах, на директрисах и в учебных классах, в тишине командных пунктов и в сырых лесах люди с различным количеством нашивок и звезд на погонах готовятся к тому, чтобы в решающий момент встать на пути любого врага нашей страны, нашего народа.

Служба в армии — дело очень и очень трудное. Поверьте, мы, военные журналисты, знаем об этом не понаслышке.

Несмотря на то что наше время наполнено чудесами техники, спецназовец проходит десятки километров «по тылам условного противника» на своих двоих — точно так же, как ходили в боевые рейды солдаты и сто, и двести, и тысячу лет тому назад. И генерал, направляя даже в учебный бой наших сыновей, несет ответственность за их жизни — точно так же, как отвечал за своих «чудо-богатырей» великий Суворов.

Обыватель и праздник

Обыватель предпочитает не вспоминать о том, что его личный автомобиль из года в год «перевыполняет план» по загазованности его же собственного двора, тем самым отнюдь не улучшая экологическую обстановку в регионе. Мещанин ХХІ века уже забыл о том, как в новогоднюю ночь, изрядно выпив и поев, он извлекал припасенные загодя петарды и фейерверки и до утра производил «салютационную стрельбу» и «пуски ракет», мешая отдыху всего квартала. И то, что его дорогой бультерьер ежедневно гадит на детской площадке, тоже не является поводом для волнения…

А вот когда родная его армия, его защитница прибыла в столицу на парад, вот тут-то можно не стесняться! Можно ее унизить и оскорбить, можно плюнуть в душу тем, кто изо всех сил старается сделать этот летний день настоящим праздником для всех нас.

Брат приехал!

Давайте представим себе вполне житейскую ситуацию, которая случается в каждой большой и дружной «ячейке общества». Допустим, читатель, что у вас готовится большое семейное торжество. Вы заранее оповестили всех родных и близких, закупили необходимые продукты, сделали генеральную уборку в квартире — и уже накрываете на стол.

Звенит звонок, вы открываете дверь… Ура, брат приехал!

Он, ваш брат, живет где-то далеко. Он сильный и добрый, он трудяга и скромник. Он получил ваше приглашение — и приехал.

Вы сразу добром вспоминаете прошлые годы. Когда много лет назад над вами нависла страшная беда, имя которой Чернобыль, кто пришел вам на помощь? Он — большой и сильный брат. А потом, когда ваш сын подрос, кто преподавал ему уроки в школе взрослой жизни? Любимый брат. И когда буря повалила деревья в вашем дворе, брат опять первым пришел на помощь. И сосед-скандалист опасается разговаривать с вами по-хамски, зная, что ваш брат такого обращения терпеть не будет…

Вы усаживаете дорогого гостя на почетное место — и вдруг говорите ему: смотри, не топчи своими сапожищами мой новый ковер. И в ванну не лезь, ее только что вымыли. А вот этот торт не для тебя, мужик. И не вздумай выходить на балкон, а то случится транспортный коллапс… И вообще, лучше бы ты не приезжал!..

Ну и кто вы после этого?

От героев былых времен…

Военный парад — это не только прохождение войск и военной техники торжественным маршем. Это не только демонстрация военной составляющей национальной безопасности.

Народная мудрость гласит: наши погибшие живы до тех пор, пока мы о них помним. И классик тысячу раз был прав, написав:

Наши мертвые

нас не оставят в беде,

Наши павшие —

как часовые…

Так вот, военный парад — это прекрасная возможность еще раз вспомнить тех, кто отдал свои жизни за нашу жизнь.

Разве вы, дорогой минчанин, глядя на парадные «коробки» солдат и курсантов, марширующие по улице, не вспомнили о защитниках Брестской цитадели? И неужто вы забыли о белорусском мальчишке с гранатой, который не сдался врагам в безвыходной ситуации? А колонна бронетехники не пробудила у вас воспоминания о том одиноком краснозвездном танке, который ворвался в занятый фашистами Минск в далеком уже 1941‑м? Вы что ж, до сей поры ничего не знали о том, как экипаж Павла Рака в одиночку взламывал фашистские заслоны в Борисове? И как вы могли забыть о тяжелейшем сражении бронированных армад под Лепелем?..

Неужели парадный строй современных могучих «Полонезов» не напомнил вам об их героических «предках» — грозных «катюшах», которые выжигали фашистскую нечисть на нашей земле?

Посмотрите в небо и скажите: неужто вам глубоко безразличны подвиги Сергея Грицевца и Александра Горовца, летчиков славной «Нормандии»? Вы забыли и доблестных преемников их славы — Владимира Карвата, Александра Марфицкого, Александра Журавлевича?

Люди говорят…

К счастью, количество эгоистичных обывателей невелико — их единицы. А я наугад пробежался по нескольким интернет-сайтам — и приведу здесь некоторые мысли иностранцев (!), обнаружденные на форуме.

«В десятках стран проходит парад — Франция, Китай, Эстония, Польша, Израиль, Индия и т. д. Парад — это показатель Независимости и мощи вооруженных сил. Поэтому проплаченная Западом оппозиция, конечно же, будет против любого парада — что с башмаками на гусеницах, что без».

«Привет белорусам! В первый раз сегодня увидела по телевизору ваш парад, посвященный Дню Независимости. И мне так понравилось! Рада, что его транслировали у нас в прямом эфире. Прям охватило ощущение настоящего праздника! Будто 9 Мая снова пришло в дом. Только совсем по-другому. Так необычно… Было интересно увидеть совершенно другой формат. Понравились синхронные маршировки с оружием!».

«Очень странное, узколобое мышление противников парадов. Парад — это военная тренировка. И красиво к тому же. А насчет потраченных денег скажу так. А давайте не устраивать Дни города, джазовые вечера, новогодние фейерверки, а на эти деньги покупать конфеты в детские дома?!»

«Белорусы молодцы — не забывают подвига предков при освобождении Минска от фашистов!»

…Как говорится, без комментариев!

* * *

Всем известно, что образование, дипломы, аттестаты и сертификаты не делают человека умнее. И до понимания многих вещей еще надо дорасти, дозреть. Кому-то это удается на третьем десятке жизни, кому-то — на седьмом. А кое-кто так и уйдет из жизни, будучи в святой уверенности, что мир прост, как медицинский горчичник.

Поэтому не надо обижаться на тех, кто до сих пор не понял некоторых очевидных вещей. Не для них проводятся парады, не для них, как сказал классик, «…из пушек делают салюты».

Мы же продолжим то, что делали до сих пор, — будем служить и работать на благо нашей страны, нашего народа.

Андрей Данилов, «Ваяр»