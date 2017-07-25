Пить или не пить?

Что грозит за распитие пива и алкогольных напитков в общественных местах

Только в прошлом году в рамках проведения республиканской межведомственной программы «Забота» к административной ответственности были привлечены 135 несовершеннолетних, из которых 105 — за распитие пива и алкогольных напитков в общественных местах, 15 родителей привлечены за ненадлежащее воспитание своих детей, что повлекло совершение несовершеннолетними правонарушений, 18 — за невыполнение обязанностей по сопровождению детей в ночное время, также в отношении 54 совершеннолетних лиц составлены административные протоколы за вовлечение ими несовершеннолетних в совершение правонарушений. Как отметил заместитель начальника Центрального РУВД г. Минска подполковник милиции Александр Басов, основной задачей республиканской межведомственной специальной программы «Забота», которая проходит летом, является максимальная занятость несовершеннолетних в период школьных каникул, а также деятельность по выявлению и устранению причин и условий, способствующих пьянству, наркомании, токсикомании и иных правонарушений среди несовершеннолетних.

Основным видом правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в летний период, является распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах.

— Если несовершеннолетний привлекался к ответственности за пьянство — это является основанием для постановки его на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних, — подчеркнул подполковник милиции Александр Басов. — Кроме того, в случае повторного такого нарушения информация об этом направляется в районную наркологическую службу. Обследовав подростка, врач-нарколог принимает решение о постановке несовершеннолетнего на учет в данном медицинском учреждении.

То обстоятельство, что несовершеннолетний состоял на учете в ИДН и у врача-нарколога, может в дальнейшем стать препятствием при поступлении в учебные заведения, в получении престижных специальностей, при получении водительских прав. Необдуманные поступки подростков, а также недостаточный контроль за детьми со стороны родителей могут испортить несовершеннолетнему всю дальнейшую жизнь.

Кроме того, употребление спиртных напитков зачастую становится причиной совершения несовершеннолетними преступлений. Так, почти каждое третье преступление совершается несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.

— В этой связи хотел бы напомнить, что ответственность за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения наступает с 16 лет, и подросток привлекается к ответственности в порядке ст. 17.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (КоАП), — отметил подполковник милиции Александр Басов. — Если несовершеннолетний не достиг 16‑летнего возраста, то ответственность несут его родители в соответствии со ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь.

Заместитель начальника Центрального РУВД г. Минска также обратил внимание родителей, что, согласно действующему законодательству, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не могут находиться в период с двадцати трех до шести часов вне жилища без сопровождения родителей, опекунов или попечителей либо без сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц.

Для тех родителей, кто не выполняет свои обязанности, безразличен к безопасности своих детей, КоАП дополнен статьей 17.13 «Неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища». Соответствующее правонарушение влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин, а то же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, — наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин. Такая мера направлена не столько на то, чтобы привлечь к ответственности родителей, а сколько на то, чтобы не допустить совершения в позднее время суток правонарушений и преступлений как самими несовершеннолетними, так и в отношении них взрослыми лицами.

Константин Егоров