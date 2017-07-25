Шансы на победу у всех равные

Стало известно, на каких боевых машинах будут выступать экипажи на «Танковом биатлоне — 2017»

С каждым годом «Танковый биатлон» становится все интереснее — количество команд увеличивается (в 2016 году их было 17, а теперь — 19), техника становится все более разнообразной. В этом году на своих танках в соревнованиях примут участие больше команд — теперь на «родных» боевых машинах будут выступать, помимо китайских и белорусских, и индийские экипажи (напомним: у них на вооружении состоят современные Т‑90). Ну а для остальных участников игр российская сторона подготовила около 70 танков Т‑72Б3…

— Тактико-технические характеристики боевых машин, принимающих участие в танковом биатлоне этого года, практически одинаковы, — отметил главный тренер сборной команды Вооруженных Сил Республики Беларусь по танковому биатлону подполковник Владимир Гребенчук. — Поэтому сражаться за места на пьедестале почета всем предстоит на равных!

Если говорить о разномарочности боевых машин, то на одной трассе танкового биатлона Т‑90 и Т‑72Б3 прежде не встречались. Оттого и заезды с участием индийцев ожидаются интересными и захватывающими — индийские танкисты помимо всего прочего действительно профессионалы!

А еще заметим: в 2014 году обсуждался вопрос об участии в танковом биатлоне иностранных танков М1А2 «Абрамс», которые состоят на вооружении армии Кувейта. Но в тот год кувейтцы приняли участие в конкурсе мастерства танковых экипажей на российской технике.

В настоящее время белорусская дружина подготовила свои танки к выступлению, проверила исправность основных узлов и агрегатов — и ожидает жеребьевку. Именно от нее зависит цвет, в который придется перекрасить стальных исполинов, а также номер заезда и дорожки.

Затем команды — участницы этого престижного международного конкурса займутся пристрелкой и приведением вооружения к нормальному бою. Стоит заметить: ознакомление команд с трассой пройдет не на боевых машинах, как хотелось бы всем участникам, а «пешим по-машинному» — то есть пешком. Как говорят опытные армейцы, на результате это сказаться не должно — трасса танкового биатлона в нашем Доманово в точности повторяет препятствия на полигоне в Алабино. А значит, и трудностей возникнуть не должно!

Хотя традиционно не обошлось и без сюрпризов: буквально перед самым отъездом в подмосковное Алабино танкисты узнали об изменениях в положении о проведении конкурса. Теперь при задевании ограничителя на препятствии танк должен остановиться на площадке штрафного времени для проведения контрольного осмотра. причем выполнить этот норматив на время. Раньше за касание ограничителей или ошибки при преодолении препятствий экипажу давали лишь штрафное время…

— Это актуально для реальных боевых условий и только положительно сказывается на общей подготовке танкистов, — считает Владимир Гребенчук. — Кроме того, во время выполнения норматива, у экипажа будет возможность продемонстрировать свое мастерство и, возможно, даже отыграть драгоценные секунды у других команд, которые также совершили схожее нарушение.

Удачи, танкисты! Мы верим в победу!

Наш цвет – зелёный!

Первый заезд наших танкистов‑биатлонистов в Алабино состоится 30 июля

Вчера в пресс-центре Армейских международных игр на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд — участниц международного конкурса «Танковый биатлон — 2017».

Перед ее началом главный судья конкурса начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации полковник Роман Бенюков отметил, что как раз с момента вытягивания гильз из мешка соревнованиям дается старт.

— Я надеюсь, что наша борьба будет нацелена только на результат, а та дружба, которая заложена за четыре года проведения конкурса, только укрепится! — отметил в обращении к командам Роман Александрович.

Право вытянуть для нашей команды цветную гильзу с порядковым номером было предоставлено гвардии старшему лейтенанту Павлу Марковцу. Счастливая рука офицера вытянула гильзу зеленого цвета с номером три. Это значит, что наша команда будет выступать на танке зеленого цвета в третьих заездах вместе с коллегами из Казахстана, Ирана и Зимбабве.

Первый раз на трассу танкового биатлона наши танкисты выедут 30 июля, второй и третий экипажи будут покорять трассу 1 и 5 августа соответственно.

— Выходя на старт, любой спортсмен думает только о том, как не подвести родную страну, о своем личном результате и о том, как его улучшить. При этом не забывая и о соперниках, — считает начальник отдела управления главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Андрей Острейко. — Особой разницы в цвете боевой машины, номере дорожки и прочих нюансах нет. Зато у личного состава есть уверенность, а настроение — боевое. Экипажам осталось лишь продемонстрировать свои возможности на трассе и доказать свое мастерство!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск