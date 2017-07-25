«Тренировки будут жаркими!»

В результате жеребьевки на полигоне города Корлы (Китайская Народная Республика) достигнут консенсус! На минувших выходных определились номера бронеавтомобилей, на которых белорусской команде в рамках конкурса «Чистое небо» предстоит сражаться за место на пьедестале почета «Армейских международных игр — 2017». Белорусским специалистам войсковой ПВО достались китайские бронеавтомобили «Тип 92‑А» под 10‑м и 11‑м номерами. В воскресенье экипажи нашей команды приступили к тренировкам.

Процедура жеребьевки, добавлю, была максимально прозрачной и состояла из двух этапов. Сперва представители команды каждой страны-участницы (в алфавитном порядке) вытащили номер очереди в следующем этапе жеребьевки. В нашей команде почетное право тянуть жребий было предоставлено, по словам самих военнослужащих, самому везучему — командиру одного из расчетов капитану Михаилу Веретенникову. А уже следующий этап этой процедуры определил номера тех БТР, на которых расчеты будут участвовать в конкурсе.

Этой части турнира военнослужащие многих команд придают большое значение, искренне веря в удачу, которую может принести тот или другой номер. К слову, руководство китайской команды во время жеребьевки в шутку (или нет?..) пожурило своего «делегата» за то, что он вытащил 4‑й номер: китайцы, мягко говоря, остерегаются этого числа в связи с тем, что оно считается-де несчастливым.

А что касается самой жеребьевки, то это чистая фортуна, считает командир расчета старший лейтенант Станислав Минчук.

— Главное, что мы не вытащили первый номер: первыми выступать всегда сложнее. Тем более не на своей технике, не со своим вооружением. Сегодня мы впервые ознакомились с китайскими бронетранспортерами «Тип 92‑А», автоматом QBZ‑95, выполнили условные пуски из ПЗРК QW‑2. В целом знакомство с этим «реквизитом» можно считать состоявшимся, теперь остается приобрести прочные навыки работы с ним, — отметил Станислав.

Техник команды ефрейтор контрактной службы Евгений Друщиц уже изучил китайский БТР. В отличие от его штатного БТР‑80, который имеет четыре моста, у китайского «Тип 92‑А» их три, а еще восьмиступенчатая коробка передач. Техник является «лекарем», готовым прийти на помощь команде в любую минуту.

— Я занимаюсь обслуживанием бронеавтомобилей обоих экипажей. И мало того что к технике нужно привыкнуть, она должна быть прежде всего в технически исправном состоянии, — рассказал Евгений.

Он десантник, как говорится, самый что ни на есть настоящий. За плечами у парня уже десять прыжков с парашютом. Для водителя БТР‑80 Друщица в «мирской службе» все складывается очень неплохо. В АрМИ Евгений принимает участие уже во второй раз. Эти игры, утверждает он, — особенные. И объясняет, почему:

— Бытовые условия в казарме, в которой нас поселили, конечно, неплохие. В нашем распоряжении чайная, тренажерный зал, спортивные площадки, прачечная и душевая комнаты, да и кормят хорошо… Но все это ничего по сравнению с местными пейзажами — они просто космические!..

А вот тамошняя погода, конечно, не на стороне белорусской команды. Если во время подготовки к конкурсу на нашем полигоне ВВС и войск ПВО Доманово максимальная температура была +25 градусов по Цельсию, то на китайском полигоне Корла в первой половине дня уже до +35 в тени, а после полудня бывает и все 40 с плюсом. Разница, конечно, очевидная… Тем более для участника конкурса в шлеме и тяжелом бронежилете (к слову, тоже китайских).

Командир расчета капитан Михаил Веретенников сделал важное уточнение.

— Чисто технически трасса нам вроде бы и знакома, но в этом году добавили новые препятствия. И все эти нюансы механику-водителю необходимо знать и чувствовать самому, ведь в БТР нет штурмана, как на спортивных ралли, который предупреждает о предстоящих изгибах трассы, — пояснил офицер. — Сложности добавляет и то, что местность слабоконтрастная, практически не имеет видимых ориентиров, поэтому такую трассу надо заранее прочувствовать, приложив немало усилий. Так что тренировки будут жаркими!

Капитан Евгений Довгаль, «Ваяр», фото автора

Корла — Минск