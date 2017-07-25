Военные инженеры: к состязаниям готовы!

В эти дни старейший город Сибири — Тюмень впервые готовится принять «Армейские международные игры — 2017». В соревновательной программе, которая пройдет здесь, предусмотрены два испытания: «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула». Среди тех, кто готовится продемонстрировать все свои навыки и умения, и военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Огромная ответственность за организацию и проведение этих престижных армейских стартов возлагается на Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. На полигоне училища и пройдут состязания профессионалов из подразделений инженерных войск Армении, Беларуси, России и Узбекистана.

К слову, тюменская кузница инженерных кадров совсем недавно отметила свой 60‑летний юбилей. На базе училища проходил и всероссийский финальный отборочный этап соревнований участников двух этих конкурсов к Армейским международным играм.

…Белорусские военные инженеры уже освоились на тюменской земле, благо и разница во времени с нашей страной всего два часа. В настоящий момент военнослужащие наших команд — участниц конкурсов уже приняли технику и имущество, с которыми будут выступать. Для конкурса «Безопасный маршрут» это тяжелый механизированный мост ТММ‑3, путепрокладчик БАТ‑2, инженерная машина разграждения ИМР‑2, бронетранспортер БТР‑82, общевойсковой комплект разминирования ОВР‑2, миноискатель ИМП‑2, противопехотные мины ПМН. Для конкурса «Инженерная формула» — машина для отрывки котлована МДК‑3, путепрокладчик БАТ‑2, инженерная машина разграждения ИМР‑3, плавающий транспортер средний ПТС‑2.

Кроме того, все военнослужащие каждой из команд — участниц соревнований по полевой выучке «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» прошли инструктаж и изучили требования безопасности. После чего российские специалисты показали им трассу и все команды приступили к ее тестированию.

Как поведал начальник штаба — первый заместитель командира инженерно-саперного батальона нашей 2 ибр старший лейтенант Антон Ющенко (он же капитан команды «Безопасного маршрута»), наших военнослужащих не пугает то, что придется выступать на технике, предоставленной российской стороной:

— Уровень проведения игр растет из года в год. Борьба за победу будет по-настоящему напряженной и интересной. Постараемся использовать все наши козыри длительной и тщательной подготовки. Техника, которую получили, почти такая же, как и у нас дома. Разве что отличается шасси — например, что касается тяжелого механизированного моста: у нас он стоит на шасси грузовика КрАЗ, однако в техническом плане это представитель советской школы, — поделился старший лейтенант Ющенко. — У нас еще есть время, чтобы досконально изучить все нюансы. Что касается настроения, оно у личного состава прекрасное. От офицера и до рядового каждый готов продемонстрировать все, на что способен. Мы уже успели познакомиться с военнослужащими из Армении, России и Узбекистана. Рассчитываем на честную и бескомпромиссную борьбу!

Достичь высокого результата нашим командам, по словам водителя рядового Николая Авдеева, должны помочь часы многочисленных тренировок.

— Чтобы попасть в команду, мне пришлось пройти серьезный отбор у себя в части. После этого меня откомандировали в 2‑ю инженерную бригаду, где и проходила дальнейшая подготовка. На конкурсе «Безопасный маршрут» я буду управлять бронетранспортером БТР‑82. Это надежная боевая машина, по маршруту идет великолепно. Для меня каких-то трудностей при управлении ею нет. Ведь по своим ходовым характеристикам эта техника не отличается от БТР‑80, — поделился впечатлениями Николай. — В целом эмоции — неописуемые! Армейские международные игры для военнослужащих — своего рода олимпиада. Я впервые в Тюмени, будет что вспомнить. Сейчас все команды в одинаковых условиях, для каждой отведено определенное количество тренировок и времени. Думаю, у нас все получится.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора

Тюмень — Минск