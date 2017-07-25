За дураками за моря не ездят…

Не влезай — убьет, чудила!

Но, конечно, влез — убило…

Следом лезет обормот

С криком: «Всех не перебьет!».

Тимур Шаов,

«Частушки-пофигушки»

Диву иной раз даешься, наблюдая за поведением определенных категорий наших сограждан. Впечатление такое, что ни печать мудрости, ни минимальный багаж школьных знаний, ни основной инстинкт, инстинкт самосохранения, — ничто не может излечить некоторых от непроходимой глупости и торжествующей дурости. И родные вместе с близкими не способны удержать столичных недоумков от демонстрации ими своих «уникальных способностей»…

В этом печальном факте немногие очевидцы смогли убедиться в конце июня сего года, а всемогущий Интернет «прославил» наших дураков на весь мир. Дело было так…

Колонны военной техники входили в Минск — начинались репетиции военного парада, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь. Горожане отнеслись к данному событию с пониманием и интересом. Минчане давно уже знают: белорусские танки, самоходки и военные автомобили ежегодно приходят в столицу накануне Дня Победы или Дня Независимости.

Для многих из прохожих это уникальная возможность увидеть родную армию во всем блеске военной мощи. И те мужчины, которые недавно оставили армейский строй, вспоминают своих однополчан. Ветераны, приосанившись, гордятся могучей техникой. Детвора с восторгом глазеет на танки, мечтая хотя бы прикоснуться к боевой стали. Слабый пол высматривает в люках и за баранками сыновей, братьев, мужей и отцов. Так было, так есть — и, я уверен, так будет всегда!

Словом, как с иронией заметил классик советского кинематографа: «Настоящая жизнь в городе начинается, когда в него входят военные».

Минчане вели себя цивилизованно. На движущиеся танки в припадке восторга не бросались, военных водителей в объятиях не душили и поцелуями не покрывали. Терпеливо ожидали прохода колонн — и лишь затем переходили с одной стороны улицы на другую…

Но, как говорится, в семье не без урода. Первый персонаж, отведав «огненной воды», выдвинул свой бренный организм на проезжую часть. О чем мечтал сей неразумный абориген, совершая свое эксклюзивное безумие? Хотел ли он остановить колонну мирно идущих самоходок ценой собственной жизни? Или мечтал чисто из спортивного интереса помериться с ними силой? А быть может, он обнаружил за рычагами гусеничного броненосца своего друга и одноклассника?..

Второй горожанин, также приняв алкоголя для сугрева, аналогичным манером приблизился к проходящей колонне. И тут повышенный градус бросил его верхние конечности к брючному ремню! Затем начинающий стриптизер, сверкая тем органом, который заменял ему голову, исполнил некий замысловатый танец…

Что же полуобнаженная жертва сексуальной революции хотела сообщить своими па проходящим военным машинам? Не было ли здесь затаенного призыва о помощи — или это все-таки нетривиальная попытка избавиться от навязчивой опеки сотрудников психиатрической клиники?

Судьба обоих граждан «не в себе» развивалась вполне предсказуемо. Строгие люди в форме цвета маренго, как говорят в народе, повязали обоих неразумных существ, а затем в доступной и цивилизованной форме разъяснили им всю пагубность попыток «бодаться» с военной техникой…

Оставим в стороне то обстоятельство, что жизни и здоровью тех горожан грозила нешуточная опасность. Танк, даже насквозь родной, надо бояться! И если этим взрослым мужикам чужд инстинкт самосохранения, уж тут медицина бессильна…

Но давайте посмотрим на эти эпизоды с другой точки зрения. Оба персонажа попали в Интернет, и иностранцы, изучив их, составили о нашей стране и о нашем народе вполне определенное мнение. Оно явно не в нашу с вами, читатели, пользу. И это — обиднее всего!..

Может быть, Всемирная паутина переполнена аналогичными видеороликами, отснятыми в других странах? Да что вы: никак нет. Найдите кадры, на которых немцы, французы или голландцы таким вот образом приветствуют подразделения своих армий! Покажите видеоматериал, где иноземные дураки мешают продвижению своих танков или пытаются отобрать оружие у своих солдат!..

Таких видеосюжетов вы не найдете. Не за морем, не за океаном, а только у нас сыскались два дурака, «отличившиеся» своими бесстыдными поступками. И опозорившие нас с вами…

Андрей Данилов, «Ваяр»