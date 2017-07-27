ДОСААФ: подготовка, учёба, воспитание

В Горках ДОСААФ пошёл в гору

Недавно состоялось торжественное открытие нового комплекса зданий Горецкой межрайонной организационной структуры (МРОС) ДОСААФ.

В мероприятии приняли участие заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-майор Михаил Пузиков, председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман, председатель Горецкого районного исполнительного комитета Владимир Пискижев и другие должностные лица.

В августе 2016 года комплекс зданий, находящихся по адресу: улица Фрунзе, 11 — был безвозмездно передан райисполкомом в собственность ДОСААФ. Ранее здесь размещался районный отдел Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Для проведения ремонта и обустройства были выделены денежные средства Центральным советом, Могилевской областной оргструктурой и Горецкой МРОС ДОСААФ. Текущий ремонт и строительные работы в здании, на автодроме были произведены силами семи подрядных организаций и сотрудниками оборонного общества при поддержке Горецкого районного исполнительного комитета.

Сегодня административное здание оргструктуры выглядит как новое. В нем оборудованы классы для подготовки водителей механических транспортных средств категорий А, В, переподготовки с категории В на категорию С, категорию СЕ и кабинеты сотрудников организации.

Во время открытия нового здания состоялся митинг, на котором выступили Михаил Пузиков, Иван Дырман и Владимир Пискижев. После приветственного слова председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручил председателю Горецкой МРОС оборонного общества Александру Безрученко ключи от нового автомобиля «Рено Логан». Эта машина в дальнейшем будет использоваться в учебном процессе для подготовки водителей.

Благочинный церквей Горецкого округа протоиерей Сергий Мосур поблагодарил сотрудников ДОСААФ за работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан и провел обряд освящения помещений оргструктуры ДОСААФ.

Иван Дырман также вручил Александру Безрученко символический ключ от нового здания. Михаил Пузиков, Иван Дырман и Владимир Пискижев торжественно перерезали красную ленту во время церемонии открытия нового комплекса зданий оргструктуры оборонного общества.

После этого все желающие гости и жители районного центра смогли посмотреть, как обновилась учебно-материальная база организации, ознакомиться с деятельностью Горецкой МРОС ДОСААФ по выполнению государственно значимых задач. Около административного здания развернулась выставка спортивной техники и учебных автомобилей, в фойе были размещены авиа- и ракетомодели, спортивное оружие для занятий пейнтболом, лазертагом и страйкболом. На площадке перед зданием автошколы состоялись выступления детских творческих коллективов района.

Сегодня Горецкая межрайонная организационная структура осуществляет подготовку водителей механических транспортных средств категории В, а также переподготовку водителей с категории С на СЕ. Также у МРОС в городском поселке Дрибин есть класс по подготовке водителей механических транспортных средств категории В.

В 2017 году горецкие досаафовцы подготовили 107 водителей, из которых категории В — 95 человек, категории СЕ — 12 человек. В настоящее время в автошколе обучаются 80 человек. За почти полгода процент сдачи в ГАИ с первого раза учащимися автошколы ДОСААФ составил: категории В — 78,3 %, СЕ — 91,7 %. Общий показатель равен 84,5 процента, что является очень хорошим результатом и говорит о продуктивном напряженном труде всего коллектива Горецкой МРОС ДОСААФ.

После ознакомления с деятельностью оргструктуры оборонного общества гости приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73‑й годовщине освобождения Горецкого района от немецко-фашистских захватчиков. На мемориальном комплексе «Скорбящая мать» состоялся митинг. Его участники возложили цветы к памятнику воинам и мирным жителям Горецкого района, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Вертолет Витебского аэроклуба ДОСААФ пронес над площадью Государственный флаг Республики Беларусь. После этого состоялся демонстрационный полет учебно-тренировочного самолета Як‑52 Могилевского аэроклуба ДОСААФ, который вызвал бурные аплодисменты зрителей.

В торжественном мероприятии открытия нового комплекса зданий также приняли участие заместители председателя Центрального совета ДОСААФ Владимир Сероштан, Александр Драгун, Виктор Сержан, председатель Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ Александр Мазур и другие должностные лица.

Серебро с неба

С 9 по 15 июля в Туле на аэродроме Клоково проходил V чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як‑52. В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из восьми стран мира. Белорусскую сборную представляли летчики Могилевского аэроклуба ДОСААФ Дмитрий Пащук, Денис Шкаренда, Виталий Шамардин и Александр Донской.

Высший пилотаж является одним из самых сложных и зрелищных видов самолетного спорта, который требует от летчиков высокого мастерства и работы на пределе своих физических возможностей. Соревнования состоят из четырех упражнений, одним из которых является «Домашнее задание», а остальные три пилотам неизвестны — они их получают только накануне полета.

После двух дней соревнований в личном зачете представитель белорусской сборной Виталий Шамардин занимал пятое место, а Дмитрий Пащук — шестое. В итоге им удалось стабилизировать свои результаты и достойно выступить.

По итогам соревнований победила сборная команда России. На втором месте — сборная Беларуси, на третьем — Испании, четвертыми стали представители США. Также на чемпионате мира выступали спортсмены из Австралии, Канады, Казахстана и ЮАР.

Абсолютным чемпионом среди пилотов во всех трех упражнениях стал туляк Олег Шполянский. Серебряным и бронзовым призерами — россияне Владимир Котельников и Игорь Турик. В десятку лучших по многоборью (это сумма четырех результатов выполняемых упражнений) вошли: Денис Шкаренда (Беларусь), Алексей Калелевич (Россия), Сергей Захаров (Россия), Александр Мякишев (Россия), Виталий Шамардин (Беларусь), Дмитрий Пащук (Беларусь), Игорь Турик (Россия).

Дмитрий Гаврилов – чемпион Всемирных игр

В польском городе Вроцлаве проходят Х Всемирные игры. Это самые значимые соревнования для видов спорта, не входящих в программу Олимпийских игр.

По масштабности и зрелищности Всемирные игры не многим уступают Олимпийским и также проводятся один раз в четыре года. В этот раз Всемирные игры собрали 4.000 спортсменов из 119 стран мира. Соревнования проходят по 31 виду спорта. 22 белорусских спортсмена борются за медали в восьми видах спорта.

Представители ДОСААФ — спортсмены национальной команды по подводному спорту мастера спорта международного класса Дмитрий Гаврилов и Александр Безмен вступили в борьбу первыми. И сразу успех. Дмитрий Гаврилов стал победителем Всемирных игр, завоевав золото на своей коронной дистанции — 100 метров в биластах. В спринте — 50 метров в биластах — он стал бронзовым призером.

Подготовил Дмитрия старший тренер Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ заслуженный тренер Республики Беларусь Виктор Стремяков.

Александр Безмен стал седьмым в плавании на дистанции 200 метров в ластах.

Николай Мочанский: «Никто между мною и небом стать не может»

У начальника Минского аэроклуба ДОСААФ полковника в отставке Николая Мочанского много различных наград и солидных регалий. Не так давно к ним добавилась еще одна: Николай Петрович по итогам 2016 года признан «Человеком Минщины» в номинации «Общественно-политическая деятельность».

Свою дорогу в большую авиацию Николай Мочанский проложил через Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. За многие годы освоил шесть типов самолетов и вертолетов, налетал свыше 6.320 часов, совершил 365 прыжков с парашютом. За высокое профессиональное мастерство и образцовое выполнение служебных обязанностей Николай Петрович отмечен многими государственными наградами, в том числе удостоен ордена Почета.

В свои шестьдесят два года Мочанский летает очень много и поистине классно. Не только на авиационных праздниках (которые ежегодно проводятся в Боровой), но и в повседневной летной практике мастерски выполняет фигуры высшего пилотажа — «штопор», «косую петлю», «боевой разворот», «бочку» и многие другие. За виртуозную технику пилотирования десятки тысяч зрителей различных авиашоу награждают Николая Петровича и его коллег бурными аплодисментами.

На постсоветском пространстве надо еще поискать такого летчика. Он единственный в нашей стране летчик, который имеет допуск к полетам над Минском в любых погодных условиях.

Когда с геополитической карты мира исчез Советский Союз, офицер Николай Мочанский в силу житейских обстоятельств решил уволиться в запас. Но с авиацией не расстался — стал летчиком Минского аэроклуба ДОСААФ.

День у него расписан чуть ли не по минутам. Потому что Мочанский — человек — «вечный двигатель», все время куда-то спешит, успевает несколько дел делать одновременно. В своем рабочем кабинете он находится не более часа в день, остальное время пребывает в постоянном движении, делах и в небе.

Энергичный и заводной, Мочанский получает удовольствие от максимальной загруженности работой, которая, как признался, для него настоящий праздник. А еще он в душе радуется, а может, немножко и гордится, если удается сдвинуть с мертвой точки, казалось бы, неразрешимую проблему.

Когда в 1997 году он возглавил Минский аэроклуб ДОСААФ, то вплотную занялся созданием единственного в Беларуси авиационного музея под открытым небом. Это была давняя мечта Николая Петровича, которую он долго вынашивал, обходил чиновничьи кабинеты. На словах все поддерживали, однако когда дело доходило до конкретных шагов или изыскания финансовых средств, число помощников резко уменьшалось.

Но это лишь раззадорило Николая Петровича. Ради благого дела он задействовал все: общительность, обаяние, «народную» дипломатию, личные связи. И лед тронулся… Нашлись со временем и спонсоры, которые оплатили транспортировку одного из первых музейных экспонатов — самолета МиГ‑25.

Сегодня в авиапарке музея — 46 самолетов и вертолетов. Особая гордость Николая Петровича — Як‑18 и МиГ‑15, на таких летал Юрий Гагарин. В июне прошлого года в Минском аэроклубе ДОСААФ в присутствии троих белорусских космонавтов торжественно открыли павильон «Космос». С белорусскими космонавтами Петром Климуком, Владимиром Ковалёнком и Олегом Новицким Николай Мочанский поддерживает дружеские связи. Кстати, ко дню рождения Николая Петровича Новицкий с орбиты прислал оригинальное видеопоздравление.

Вот еще одна из задумок Николая Мочанского, цель которой — привлечь внимание мировой общественности к космической теме в Республике Беларусь. При поддержке государства летчик-космонавт Владимир Ковалёнок и Николай Мочанский в городе Тулузе (Франция) выиграли право на проведение в Беларуси 31‑го конгресса участников космических полетов. Планируется, что он пройдет с 9 по 15 сентября 2018 года в нашей стране.

Недавно Николай Мочанский был в Москве на презентации будущего памятника нашему земляку дважды Герою Советского Союза Сергею Ивановичу Грицевцу, имя которого носит Минский аэроклуб ДОСААФ. В столице России создан фонд имени Грицевца «Победитель», который возглавляет внук прославленного летчика Сергей Архангельский. Мочанский наладил тесные связи с семьей фронтовика, делает все возможное, чтобы имя дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца звучало как можно чаще на различных мероприятиях и в СМИ.

Кстати, Николай Мочанский всегда думает о рекламе родного аэроклуба и позиционирует его на всех уровнях. Например, недавно Минский аэроклуб ДОСААФ стал отчасти опекать столичную детскую хоккейную команду «Медведи». Николай Петрович помог детям приобрести хоккейную форму, на которую теперь нанесены логотип ДОСААФ и эмблема Минского аэроклуба. В команду пригласили хорошего тренера Дениса Могилатова, и через некоторое время хоккеисты старшей группы заняли второе место и на городских, и на республиканских соревнованиях «Золотая шайба».

За что ни возьмется Николай Мочанский — все у него получается, даже если сначала кому-то эти грандиозные замыслы кажутся нереальными. Рецепт прост — нужно ставить высокую цель и напряженно работать ради ее осуществления. Как самому, так и всему коллективу единомышленников.

…Недавно я попал в столичный торговый центр Galleria Minsk и вдруг на первом этаже увидел Николая Мочанского в «интересной компании». Точнее, я увидел пару десятков стендов, на которых были фотоснимки многих известных людей нашей страны и рассказ о них. В этом замечательном спецпроекте с Мочанским соседствовали летчик-космонавт Владимир Ковалёнок, директор школы контраварийного вождения, мастер спорта по автоспорту Сергей Овчинников, различные деятели культуры и искусства. Под фотографией крупным планом Николая Петровича была его цитата: «Никто между мною и небом стать не может». Это жизненное кредо отражает всю сущность Мочанского, как человека и профессионала. Абсолютно закономерно, что по итогам 2016 года Минский аэроклуб ДОСААФ стал в очередной раз лучшим среди шести аэроклубов оборонного общества страны.

Материалы и фото подготовил капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ