Гранатомётчики: испытание полигоном

…И даже герои боевиков им не чета.

Недавно на полигоне Лепельский завершился двухнедельный сбор с гранатометчиками 120‑й и 19‑й отдельных гвардейских механизированных бригад.

На войсковом стрельбище без берушей (приспособлений для защиты слуха от ненужного шума) не обойтись — каждую минуту бронеобъект, выступающий в роли мишени, получает «поцелуи» кумулятивных струй…

Глядя в бинокль, руководитель сбора старший офицер отдела боевой подготовки войск Северо-Западного оперативного командования майор Денис Саковец улыбается: одна из гранат точно поразила мишень, прошив лист стали чуть ниже башни танка-мишени. Для экипажа реальной бронемашины такое попадание означало бы верную погибель.

— Молодцы, отлично отстрелялись! — похвалил вернувшихся с рубежа открытия огня бойцов офицер. Парни действительно постарались: все выпущенные ими гранаты точно поразили цель.

В это время очередная двойка специалистов заняла места на исходном рубеже. Звучит команда руководителя — и воины-гранатометчики спешат на рубеж открытия огня.

Руководитель стрельбы внимательно следит за соблюдением требований безопасности. Ведь большинство этих бойцов именно в ходе сбора впервые знакомятся с «боевым характером» гранатомета РПГ‑7.

— Цель нашего сбора — обучение военнослужащих, совершенствование их полевой выучки, — пояснил майор Денис Саковец. — Основной упор делаем на огневую подготовку гранатометчиков. Впрочем, немало времени уделяется и другим военным дисциплинам: с военнослужащими ежедневно проводятся занятия по тактической, инженерной, разведывательной, военно-медицинской подготовке… Хочу заметить, что обучаемые уже показывают неплохие результаты.

Офицер добавил также: все занятия с гранатометчиками проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. Военнослужащие выполняют задачи и принимают решения, исходя из быстроменяющейся обстановки на поле боя, ведут разведку целей, отрабатывают ряд сложных нормативов.

— Мы сделали учебную программу насыщенной, постарались внести в учебный процесс как можно больше динамики, — отметил руководитель сбора. — Важно, чтобы гранатометчик сумел выполнить поставленную задачу в современном бою, чтобы он был крепок как физически, так и морально. Поэтому занятия комбинируем: вносим элементы тактической подготовки в огневую и так далее.

…А теперь на стрельбище затишье. Через несколько минут майор Денис Саковец предложил мне оценить точность попаданий обучаемых.

Танк-мишень был полностью изрешечен попаданиями гранат!.. Входные отверстия от выстрелов — несколько сантиметров в диаметре. Майор Денис Саковец пояснил: такие мишени способствуют более точному представлению о том, как будет выглядеть противник в реальной боевой обстановке.

Впечатлениями после стрельб поделились некоторые участники сбора.

— Я служу всего полтора месяца, служба мне по душе, — рассказал гранатометчик гвардии рядовой Владимир Дыба. — Приятно учиться чему-то новому. Например, за время сбора я совершил около пятнадцати выстрелов из ручного противотанкового гранатомета РПГ‑7. Признаться, немного волновался, когда впервые взял в руки это мощное оружие. Но после первого же своего выстрела чувство волнения сменил восторг.

Владимир родом из Мозыря, проходит службу в одном из подразделений 19 омбр. С его слов, армия дала возможность проверить себя и стать лучше, увереннее.

— Я всегда хотел попробовать выстрелить из подобного этому оружия, — продолжил нашу беседу гвардии рядовой Александр Еращенко, подтягивая ремень гранатомета на плече. — Еще на теоретических занятиях по изучению тактико-технических характеристик РПГ‑7 перед глазами вставала картинка из фильма-боевика, где стреляет главный герой… Хотелось попробовать и мне — мечта сбылась. После каждого выстрела эмоции зашкаливают.

А еще Александр поведал о том, что он, как и многие участники сбора, был призван в армейский строй в мае. Службу проходит в 120 омбр. В планах — продолжить служить по контракту в своем подразделении.

— А для меня это уже второй подобный сбор, — заметил гранатометчик гвардии рядовой Владислав Красовский. — В 120 омбр служу более полугода. Погодные условия в ходе первого сбора были не такими благоприятными — шел снег, до костей пронизывал ветер, и все равно впечатления остались хорошие. Ведь то были первые мои стрельбы!.. Я горжусь службой в прославленном соединении, всегда охотно участвую в реальной боевой учебе.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора