Экипажи из 19 стран мира ознакомились с маршрутом «Танкового биатлона».

В один из дней после жеребьевки и покраски танков в соответствующий цвет (напомним: у нас он зеленый) танкисты приступили к занятиям — изучались требования безопасности, трасса биатлона. Ознакомление с трассой происходило под руководством полевых арбитров и судей, причем по времени участников никто не ограничивал — каждая команда могла самостоятельно изучать препятствия столько, сколько это было необходимо.

На трассе танкового биатлона есть участок маневрирования, или «змейка» — установленные на бетонной плите ограничители. А также брод, курган, противотанковый ров, колейный мост, «гребенка», проход в минно-взрывном заграждении (МВЗ), косогор, эскарп… По словам механиков‑водителей, трудностей с преодолением препятствий возникнуть не должно — теперь они изучены, их размеры соответствуют белорусскому Курсу вождения боевых машин.

— В прошлом году трасса имела те же препятствия, но некоторые из них были расположены в другой последовательности, — отметил главный тренер нашей сборной танкистов‑биатлонистов подполковник Владимир Гребенчук. — Например, проход в минно-взрывном заграждении теперь не перед противотанковым рвом, а сразу после «гребенки». Раньше проход в МВЗ и «гребенка» по отдельности преодолевались на высокой скорости, ну а ныне для того, чтобы после «гребенки» удержать боевую машину ровно и не сбить «мины»-ограничители, придется существенно снижать скорость.

Кстати, в этом году судейская коллегия изменила порядок начисления штрафных баллов при преодолении прохода в МВЗ. Прежде за каждую сбитую «мину» насчитывались штрафные секунды, теперь же не имеет значения, сколько «мин» было сбито: по мнению судей, для танка порой достаточно и одной «смертоносной коробочки». Поэтому за ошибку при преодолении препятствий экипажу придется выполнять на площадке штрафного времени норматив по контрольному осмотру танка.

Таких площадок по всей трассе несколько — фактически возле каждого препятствия. На видеозаписи или во время трансляции заезд боевой машины на площадку штрафного времени больше походит на остановку гоночного болида в пит-стопе. Полевой арбитр при подъезде танка к площадке подает сигнал. Если он поднял флаг белого цвета и размахивает им — значит, боевая машина может проезжать мимо, а вот если в руке арбитра оказался знак цвета танка — значит, придется остановиться…

— После ознакомления с трассой мы собрали из подручных средств в боксе ее масштабный макет, который в точности повторяет расположение препятствий и расстояние между ними. Рядом с каждым элементом — реальная его фотография, — продолжил свои пояснения Владимир Иванович. — Благодаря этому механики-водители смогут лучше изучить и запомнить трассу по элементам. Кроме того, на макете мы можем отрабатывать различные внештатные ситуации: не попал экипаж в мишень — значит, нужно ехать на штрафной круг, коснулся ограничителя — вперед на площадку штрафного времени… Это позволит лучше изучить расположение элементов и сэкономить драгоценные для команды секунды во время принятия решений на маневр.

Не остался во время занятий без дела и запасной экипаж — парни наравне с другими танкистами проходили каждое из препятствий на местности, внимательно изучали их. Как показывает опыт участия других команд в танковом биатлоне, всего за мгновение он может превратиться в основной экипаж. Надеюсь, в нашей команде до этого не дойдет, но как говорится, зарекаться не стоит…

Впереди у команд — пристрелка и приведение вооружения к нормальному бою.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск

P. S. После покраски на бортах и на ящиках ЗИП танков традиционно появились логотипы информационных партнеров нашей сборной по танковому биатлону — эмблемы военного информационного агентства «Ваяр» и телекомпании «Воен ТВ».

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