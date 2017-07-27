Они – будущее Вооружённых Сил

Таких абитуриентов, как Артём Хамичёнок, Антон Хилько, Дмитрий Ковчуго, Вадим Старавойтов, Татьяна Равняго, Дмитрий Дунец, Вадим Короткин и Макар Голубцов, приняли бы в ряды студентов любые вузы страны. Но они решили стать курсантами Военной академии.

Результат централизованного тестирования у Артёма Хамичёнка — 309 баллов. Из них по русскому языку — 70, математике — 73, истории Беларуси — 71, средний балл его аттестата — 95. Без вступительных испытаний стал курсантом призер Республиканской олимпиады по учебным дисциплинам «История Беларуси» и «Всемирная история» Антон Хилько. Артём и Антон будут изучать специальность «идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил».

Курсант факультета связи и АСУ Дмитрий Ковчуго набрал 307 баллов. Из них по белорусскому языку — 72, математике — 74, физике — 70, средний балл аттестата — 91. На этот же факультет поступили Вадим Старавойтов и Татьяна Равняго. Вадим Старавойтов набрал 306 баллов. Из них по белорусскому языку — 84, математике — 56, физике — 74, средний балл аттестата — 92. Татьяна Равняго набрала 315 баллов. Из них по белорусскому языку — 87, математике — 85, физике — 48, средний балл аттестата — 95.

На факультет военной разведки с максимальными баллами поступили Дмитрий Дунец и Вадим Короткин. У Дмитрия 311 баллов. Из них по русскому языку — 76, математике — 72, физике — 71, средний балл аттестата — 92. Вадим набрал 304 балла. Из них по русскому языку — 80, математике — 61, физике — 65, средний балл его аттестата — 98. Они будут изучать специальность «управление подразделениями специального назначения».

Макар Голубцов набрал 322 балла. По русскому языку — 73, математике — 63, физике — 88, средний балл аттестата — 98. Макар будет обучаться на авиационном факультете на специальности «эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным транспортом (фронтовая, армейская авиация)».

Пожелаем всем курсантам Военной академии успехов в учебе и службе. Вы — будущее Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Карина Кашуба, фото автора