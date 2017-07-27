Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания» пройдет в Минске 14–15 сентября под эгидой ЮНЕСКО.

Эта дата имеет мировую значимость и внесена в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Темами конгресса объявлены: «История белорусского книгопечатания в контексте мировой книжной культуры», «Книжное наследие Франциска Скорины и его преемников», «Белорусские рукописные и печатные книжные памятники в отечественных и зарубежных собраниях», «Роль библиографии в сохранении национального книжного наследия», «Влияние книгопечатания на становление белорусской литературы», «Развитие белорусского языка в контексте распространения книгопечатания», «Искусство белорусской книги: от Скорины до современности», «История библиотечного дела Беларуси и зарубежных стран» и другие.

Для участия в конгрессе приглашаются специалисты библиотек, музеев, архивов, научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений, представители законодательной сферы, разработчики и производители программного обеспечения, технических средств и информационной продукции. В дни международного конгресса пройдет также празднование 95‑летия со дня основания Национальной библиотеки Беларуси.

БЕЛТА