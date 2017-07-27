Известно, что профессия сапера связана с чрезвычайно высокой опасностью проведения работ по обезвреживанию боеприпасов и разминированию территории. Без этих армейских специалистов достичь успеха на поле боя представителям других родов войск не просто сложно — в большинстве случаев вообще невозможно. Вот и на конкурсе «Безопасный маршрут», который совсем скоро возьмет старт в российской Тюмени в рамках Армейских международных игр этого года, от быстрых, а главное — правильных и уверенных действий саперов будет зависеть успех всей белорусской команды военных инженеров.

На старт конкурса одними из первых выйдут саперы четырех стран-участниц — Армении, Беларуси, России и Узбекистана. В эти дни на полигоне высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова проходят интенсивные тренировки команд-участниц к предстоящим стартам армейских профессионалов.

Так, на первом этапе конкурса «Безопасный маршрут» саперам предстоит, зайдя в брод, обнаружить и уничтожить четыре противотанковые мины. После этого командир отделения подаст команду на сбор имущества, установку указателей брода, его форсирование и дальнейшее выдвижение по маршруту.

Затем экипажу предстоит преодолеть противопехотное минное поле, установленное с использованием вертолетной системы минирования. Тут будет задействовано все саперное отделение.

Как поведал один из участников конкурса «Безопасный маршрут» командир инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты инженерно-саперного батальона 2‑й инженерной бригады старший лейтенант Эдуард Лямзин, в данном состязании обстановка максимально приближена к боевой — для наших военнослужащих это бесценные навыки.

— Главное, что дают эти соревнования, — возможность обменяться опытом с коллегами из других стран. И мы учимся, и у нас учатся. Пожалуй, именно в этом и есть польза, главное предназначение этого конкурса. А еще сапер в чем-то романтик. Нам нравится наше ратное дело, мы в него влюблены!.. Ведь это и интересно, и очень необычно — работать с постоянной долей риска, — поделился старший лейтенант Лямзин. — Кроме того, на этих играх предстоит работать с российской техникой и экипировкой. Тоже интересно! Так, саперы используют здесь общевойсковой комплект разминирования ОВР‑2. Этот костюм весит около восьми килограммов. В качестве защиты используется прессованный полиэтилен, за счет которого значительно уменьшается вес костюма. В нем усилены воротниковая зона и участки, защищающие жизненно важные органы. Еще мы с интересом работаем с миноискателем ИМП-С. Он предназначен для обнаружения противотанковых и противопехотных мин. Этот миноискатель обеспечивает обнаружение мин, установленных не только в грунт, но и в снег и даже в воду.

…В это время послышался писк миноискателя в руках одного из военнослужащих саперного отделения: мина обнаружена!.. До старта тюменских конкурсов в рамках Армейских международных игр остались считаные дни. Пожелаем удачи нашим саперам!

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора

Тюмень — Минск