Подготовка юношей к службе в армии: медицинский аспект

Армия является важнейшим институтом государства, его опорой и одним из главных факторов безопасности как во внутренней, так и во внешней политике. Поэтому отношение народа, и в частности молодежи, к армии является неотъемлемой частью положительного имиджа государства в мировом сообществе.

В подготовке юношей к службе в армии, формировании у них позитивного отношения к службе в Вооруженных Силах важную роль играют учреждения образования и здравоохранения. В старших классах всех типов учреждений образования во время допризывной подготовки у юношей формируется морально-психологическая и физическая готовность к военной службе, вырабатываются навыки и умения, необходимые для освоения обязанностей защитника Отечества.

В системе внеурочной работы с учащимися важное место отводится военно-патриотическому воспитанию. Большое внимание уделяется пропаганде государственной символики Республики Беларусь. В учреждениях образования Беларуси регулярно проводятся мероприятия, посвященные Дню Конституции, Дню Независимости Республики Беларусь, Дню Победы и другим государственным праздникам. Во всех учебных заведениях проходят встречи учащихся с участниками Великой Отечественной войны, воинами, выполнявшими интернациональный долг, ветеранами и военнослужащими Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Особое значение имеет физическая подготовка юношей, которым предстоит служить в Вооруженных Силах Республики Беларусь. В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил страны ежегодно открываются спортивно-патриотические лагеря.

В военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения немаловажную роль играют проводимые в республике спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, мемориальные соревнования, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Работа с допризывной молодежью будет эффективной только в том случае, если здоровье и приверженность спорту станут приоритетной ценностью всего белорусского общества.

В стране создаются необходимые условия для занятий молодежи различными видами физической культуры и спорта. Проводится значительная работа по модернизации материально-технической базы, созданию и укреплению многофункциональных спортивных и физкультурно-оздоровительных центров, кадровому обеспечению высококвалифицированными специалистами всех звеньев сферы образования.

Задача же учреждений медицины — совершенствовать медицинское обеспечение подростков с целью укрепления их здоровья. К сожалению, ежегодно выявляется значительное количество юношей, не годных к военной службе.

Так, по результатам призыва 2016 года на срочную военную службу по городу Минску показатель годности по сравнению с 2015 годом увеличился, а показатель временной не годности снизился.

В своей работе медицинские работники руководствуются Инструкцией о порядке медицинского обеспечения подготовки граждан Республики Беларусь к срочной военной службе, службе в резерве. Согласно ее требованиям, для улучшения состояния здоровья проводится диспансеризация юношей, которая включает в себя ежегодные углубленные профилактические осмотры граждан допризывного и призывного возраста врачами-специалистами, активное раннее выявление заболеваний и их последствий, отклонений в состоянии здоровья, в физическом и психическом развитии.

Врачами выявляются и устраняются факторы повышенного риска развития заболеваний. Организуется динамическое врачебное наблюдение за состоянием подростков. Проводятся комплексные плановые профилактические, лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия, включающие в себя инструментальные и лабораторные методы обследования. При необходимости назначается лечение в стационаре, диетическое питание, лечебная физкультура, санация полости рта. Для укрепления здоровья призывников также практикуется направление в санатории, оздоровительные лагеря, оздоровление на базе отделений медицинской реабилитации районных поликлиник.

В задачи учреждений здравоохранения входит также изучение условий учебы, труда и быта юношей. Выявляются факторы, отрицательно влияющие на их здоровье, физическое и психическое развитие. Для улучшения здоровья подростков разрабатываются и осуществляются мероприятия, направленные на оздоровление, пропаганду здорового образа жизни, контроль за физической подготовкой подростков, занятиями физкультурой и спортом. При выявлении заболеваний, требующих наблюдения, подростки ставятся на диспансерный учет.

Подростки, нуждающиеся в обследовании и лечении, выявленные при приписке к призывным участкам, учитываются в списках № 1 — временно не годные к военной службе и № 2 — годные к военной службе с незначительными ограничениями. При получении списков № 1 и № 2 призывники прикрепляются к учреждениям здравоохранения на обследование и лечение. С юношами проводятся оздоровительные мероприятия, позволяющие улучшить их состояние здоровья, уточнить диагнозы.

Зоя Поляк, врач-педиатр подростковый УЗ «3‑я детская городская клиническая поликлиника», фото носит иллюстративный характер