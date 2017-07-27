Подвигу присягнув

Впечатляющий монумент Славы в Новосибирске.

Участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» посетили мемориальный ансамбль «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.» (монумент Славы) в Новосибирске. И возложили цветы к Вечному огню, почтив минутой молчания память сибиряков, павших в годы военного лихолетья.

Монумент Славы — это грандиозный мемориальный комплекс, открытие которого состоялось осенью 1967 года. Он занимает почти два гектара. Комплекс имеет прямоугольную форму — здесь расположена площадь Торжеств, с восточной стороны его замыкают пилоны десятиметровой высоты. Количество колонн выбрано неслучайно: каждая из них обозначает год страшной войны. Архитекторы и скульпторы стремились максимально наполнить ансамбль значимой символикой, все элементы мемориала имеют глубокий смысл.

При возведении комплекса его создатели задействовали обе стороны пилонов. На одной изображены сцены боевых действий и выгравированы строки, повествующие о войне, на другой — списки погибших солдат-сибиряков. 30.266 фамилий убитых бойцов… Металлические буквы в этом поименном списке погибших словно уходят в небо — зрелище впечатляющее. Некоторые из них закрашены белой краской. Видимо, кто-то из тех, кто посещал мемориал, нашел здесь фамилии своих родных…

На возвышении между пилонами установили четыре урны с землей, привезенной с мест кровопролитных сражений. Пилоны освещаются мощными софитами, в вечернее время это придает комплексу еще больше величия и монументальности.

Каждая стела имеет название, которое соответствует изображенной на ней сцене боевых действий. Первая колонна — «Призыв»: на ней изображен солдат с винтовкой в правой руке. Вторая — «Трудовое испытание. Тыл». Изображены также сцены проводов на фронт, в центре — суровые, скорбящие лица жен и матерей, ненавидящих врага, отражена жизнь Новосибирска в военные годы. Женщины в полях и у станков, дети, с трудом поднимающие военные снаряды… Третий пилон — центральный, на нем отображены годы войны (1941–1945). Четвертая стела — «Победа», причем изображения на ней вызывают не только радостные эмоции… Здесь можно увидеть пламя над рейхстагом, советские танки и разбитую технику врага, красноармейцев, санитарок. Пятая колонна — «Мир»: на ней крупным планом изображены ребенок и женщина-мать в поле, полном пшеницы. Над их головой — мирное небо и сияющее солнце.

Позади колонн монументальная статуя — образ скорбящей матери. Ее взор направлен на могилу Неизвестного солдата и чашу с Вечным огнем (ее, добавлю, зажгли от металлургической печи завода имени В. П. Чкалова, работавшей еще во времена тех сражений).

9 мая 2000 года в мемориальном комплексе открыли памятник, посвященный единству фронта и тыла, — 18‑метровый меч. За мемориалом расположена аллея Славы, там растут 100 елей, посаженных в честь новосибирцев — Героев Советского Союза. По периметру она окружена зелеными насаждениями — постриженными кустами и стройными березками, заслоняющими собой аллею и мемориал от городского шума и суеты.

Во время прогулки каждый пришедший сюда погружается в тишину и молчание. Так величественно это место скорби святой…

А на собранные участниками афганской и чеченской войн средства здесь возведена часовня в честь святого Георгия Победоносца — покровителя православного воинства и в память воинов, погибших в послевоенные годы в локальных конфликтах.

В 2005 году, в канун Дня Победы, был установлен памятник «Героям и полным кавалерам ордена Славы». В эту архитектурную композицию включены стелы из бетона, облицованные гранитными плитами темно-бордового и серого цвета, которые возведены по обе стороны аллеи. На стелах выбиты имена и фамилии 270 новосибирцев. В центре площадки — латунный венок с надписью: «Посвящается новосибирцам — Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы».

…Памятные места бывают разными. Будь это безымянная могила в глубинке со скромным обелиском за околицей села или грандиозный памятник на Мамаевом кургане, предназначение у них одно: чтить память погибших героев.

Новосибирцы искренне, с любовью в сердце чтят всех тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашей головой. И монумент Славы — лучшее тому подтверждение.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора