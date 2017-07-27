Здесь лечат раны войны

— Я видел немцев только однажды, в 1943 году, но запомнил их на всю жизнь. Растерянные, подавленные, в ободранных мундирах, они угрюмой толпой плелись под конвоем красноармейцев по улицам города Копейска. И повеселевшими — через несколько дней, когда во время обеденного перерыва на стройке они оживленно гергетали между собой. «Наверное, радуются, что не полегли бесславно на берегах Волги, а сдались в плен», — подумал я тогда.

Алексей Яковлевич перевел дыхание, а я, заметив, что во время своего рассказа он так и не снял руку со ствола пушки, которая притаилась под сенью медностволой сосны и разлапистой ели, хотел уже спросить, что было дальше. И тут он задумчиво произнес:

— Интересно: сколько снарядов для таких вот пушек, как эта, прошли через мои руки, сколько захватчиков нашло смерть от них? Не дано мне это знать. Да, впрочем, и зачем? Главное, что победили врага.

Ветеран надолго замолчал, уйдя в воспоминания. Я не решился его тревожить. Переключил свое внимание на паспорт-табличку некогда грозного орудия: 76‑мм дивизионная пушка образца 1942 года. Скорострельность — 25 выстрелов в минуту. Дальность прямого выстрела — 820 м, наибольшая дальность — 13.290 м. Вес снаряда — 3,02–6,5 кг. Начальная скорость — 680 м/сек.

Наша беседа с Алексеем Яковлевичем Абибаком продолжилась в госпитальной палате, где к ней подключился бывший фронтовик Александр Ильич Приходько. Алексей Яковлевич рассказывал, как в 16‑летнем возрасте вместе с другими учащимися Житковичской школы фабрично-заводского обучения он был эвакуирован в город Копейск Челябинской области, где работал на военном заводе.

Абсолютное большинство в коллективе составляли женщины да такие подростки, как он, мужчин было совсем мало. А работа — ответственная: поступающие из Магнитогорска, Барнаула и Новосибирска болванки снарядов нужно было оснащать всем необходимым, доводя их до полной боевой готовности.

— Это был тяжелый, изнурительный труд, — вспоминал бывший труженик тыла. — Организм требовал усиленного питания, которого постоянно не хватало. Дневной хлебный паек с 700 граммов увеличили до килограмма только во время битвы под Сталинградом. Нам тогда пришлось три месяца подряд работать без пересменок и спать прямо на заводе. Я был и укладчиком снарядов в ящики, и мастером по подготовке производства своего цеха № 3, и комплектовщиком. Валился с ног, но нормы всегда намного перевыполнял. Стахановцем был. Как и моя будущая жена, Анна Васильевна Король, детдомовка из Винницкой области.

Абибакам как передовикам производства руководство предприятия организовало, как сейчас говорят, комсомольскую свадьбу, выделило отдельную квартиру. Оба были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а глава семьи еще и медалью «За трудовую доблесть». Только в 1948 году супруги вернулись в Беларусь, где вырастили пятерых детей. Особая гордость и радость седовласого ветерана — 14 внуков и 24 правнука. А огорчение — из-за болячек и хворей, которые в наступление идут. От них он отбивается в госпитале, где лечился уже в пятый раз.

— Здоровье подводит и меня, — вступил в разговор Александр Ильич Приходько, который взял в руки оружие в 17 лет.

Был он стрелком парашютно-десантной роты, корректировщиком артиллерийского огня. Воевал под Сталинградом, в Украине, Молдавии, Венгрии, Чехословакии. Под Старой Руссой в полевых условиях без обезболивающих средств из его тела извлекли четыре осколка. Были и другие ранения. Так что сейчас — все надежды на медиков.

Две недели соседствовал я в одной палате с Алексеем Яковлевичем и Александром Ильичом, и они запомнились мне своим жизнелюбием, скромностью, мудрыми рассуждениями. А позже, когда познакомился с такими участниками войны, как командир танкового взвода Владимир Павлович Пузанов, пулеметчик Иван Тимофеевич Хорхулёв, партизанский разведчик Михаил Корнеевич Никитенко, пехотинец Александр Михайлович Кожевников, и другими ветеранами, которых на каждом шагу подстерегала смерть, я еще глубже осознал величие их подвига.

Ветераны были единодушны: очень хорошо, что есть такой госпиталь, где можно поправить здоровье и где лечебный процесс (они это ощущают в своей душе) для них начинается у этой вот 76‑миллиметровой дивизионной пушки.

— Откуда появилась она на территории госпиталя? — поинтересовался я у главного врача Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны Олега Анатольевича Иванцова.

— Этот музейный экспонат, — ответил он, — был установлен у нас в 2011 году по решению Министерства обороны в честь заслуг перед Родиной воинов‑ветеранов, в том числе и медиков, и олицетворяет собой символ Великой Победы советского народа. В 2016‑м рядом с той пушкой была установлена и другая, более крупного калибра, а вскоре появится и третья.

— Нетрудно догадаться, что первая пушка появилась к 70‑летию вашего лечебного учреждения, — спросил я.

— Совершенно верно. Ведь госпиталь был организован в 1941‑м, спустя почти два месяца после начала войны. В далеком Алтайском крае, в городе Бийске. Назывался он тогда «Эвакогоспиталь № 1235». В 1944 году его передислоцировали в Гомель, приблизив к фронту.

В биографии госпиталя много интересных страниц. В Бийске госпиталь размещали в общежитиях, гостиницах, школе — в нем было развернуто 600 коек для раненых красноармейцев. В Гомеле госпиталю выделили разрушенные помещения, и его коллективу пришлось осваивать профессии каменщиков, штукатуров, плотников, чтобы восстановить их. Более того, медперсонал отработал 2.500 человеко-дней на благоустройстве города и внес в фонд обороны 74 тысячи рублей. За годы войны коллектив вернул в боевой строй 72 процента лечившихся в нем раненых.

В последующие годы решались задачи по восстановлению здоровья инвалидов Великой Отечественной войны, обучению их новым профессиям и даже по трудоустройству. В 1949 году госпиталь был признан лучшим в Советском Союзе и награжден переходящим Красным Знаменем Министерства здравоохранения СССР.

— До 1952 года, — продолжает рассказ Олег Анатольевич, — у нас функционировали хирургическое, терапевтическое, челюстно-лицевое и неврологическое отделения, позже появилось кардиологическое. Но уже тогда благодаря усилиям и настойчивости начальника госпиталя Ибрагима Леонидовича Друяна и общественного совета при госпитале, который возглавляли Герои Советского Союза Борис Филиппович Калач и Дмитрий Никандрович Пенязьков, было получено разрешение на строительство современного здания здравницы для ветеранов войны. Оно было реализовано под руководством главного врача Александра Николаевича Шидловца.

За 76‑летнюю историю учреждения в его развитие и достижение высоких показателей в лечении и обслуживании пациентов огромный вклад, кроме названных руководителей, внесли также начальники госпиталя майор медицинской службы Сергей Григорьевич Логвиненко и подполковники медицинской службы Илья Григорьевич Левин и Адам Фёдорович Цурко, названный выше Ибрагим Леонидович Друян и его сын Леонид Ибрагимович. Примечательно, что кандидаты медицинских наук, доценты, заслуженные врачи Республики Беларусь, орденоносцы Друяны возглавляли госпиталь на протяжении 38 лет.

— Олег Анатольевич, известно, что Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны соответствует всем международным стандартам для лечебных учреждений подобного типа. Какое достижение вы считаете самым главным на сегодняшний день?

— Воздавая должное памяти тех, кто пал на фронтах, мы не вправе забывать об оставшихся в живых ветеранах, ряды которых, к сожалению, с каждым годом неумолимо редеют. Мы гордимся, что не утратили понимая значимости того, что совершили они, воины Победы, в годы войны. Мы понимаем их боль, страдания, душевно относимся к ним. Забота и уважение к ветеранам воспитывались и передавались работниками госпиталя из поколения в поколение и доказываются повседневным трудом всего персонала нашего медицинского учреждения. Главным в работе госпиталя является оказание стационарной и медико-диагностической помощи ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним: узникам фашистских концлагерей и гетто, блокадникам Ленинграда, воинам-интернационалистам, труженикам тыла, членам семей погибших военнослужащих. Лечение здесь проходят также и «чернобыльцы», люди пожилого возраста. За время существования госпиталя в нем пролечилось около полумиллиона человек.

Сегодня госпиталь является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. Три терапевтических, два неврологических отделения, отделения постинсультной, постинфарктной, онкологической и посттравматологической медицинской реабилитации, реабилитации пациентов неврологического профиля, реанимации и интенсивной терапии оснащены современным медицинским оборудованием. Имеются шесть залов лечебной физкультуры, кабинеты рентгенологической, компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики и т. д.

Два года назад было открыто отделение сосудистой нейрохирургии, куда поступают пациенты для профилактики инсультов. В перспективе — открытие отделения по эндопротезированию суставов и центр традиционной китайской медицины. Впереди у гомельских медиков — большой объем работы.

Владимир Перников, фото Сергея Кебикова