Десантники приняли неСМИрную группу

Недавно на базе 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел двухдневный пресс-тур, приуроченный к предстоящему празднику — Дню десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил «Рыцари неба», который состоится в Минске 29 июля. Посмотреть на подготовку военнослужащих и на себе ощутить «вкус службы» в силах специальных операций пригласили около двух десятков журналистов республиканских СМИ.

…На часах — 9.30. Журналисты и представители блогосферы томились в ожидании транспорта, который должен был доставить их в, так сказать, северную столицу Беларуси. Военный ­аэродром же жил своей обыденной жизнью. Вдалеке то и дело взлетали и заходили на посадку винтокрылые машины. И вдруг одна из них направляется к нашей группе.

Искушенные гражданской рутиной журналисты вмиг окружили огромную железную птицу. Слух стали резать многочисленные щелчки затворов фотокамер. Когда визуальный интерес к вертолету немного поубавился, всех нас пригласили на борт. Как только огромные лопасти подняли машину в небо, пассажиры с детским восторгом в глазах прильнули к иллюминаторам. Забавно было наблюдать, как в сторонке от ликующих работников пера прикорнула моя коллега из «Воен ТВ». Гул двигателей и свист лопастей пели для Наташи колыбельную. Именно в такие вот моменты по-настоящему ощущаешь разницу между военным и гражданским журналистом.

Через час мы ступили на витебскую землю. По приезду в 103‑ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду тех, кто отважился прочувствовать на себе специфику военной службы в ССО, отправили переодеваться в военную форму. Спустя несколько минут из казармы стали выходить новоиспеченные «солдаты». В руках — диктофоны и фотоаппараты, в глазах — азарт и любопытство. А вот девчонок нам пришлось подождать: извечную женскую проблему с отсутствием подходящих размеров одежды еще никто не отменял…

Перемеряв кучу огромных зеленых штанов, представительницы прекрасного пола все же смирились с несправедливостью армейской fashion-индустрии и явили себя свету.

Если театр начинается с вешалки, то знакомство с прославленной 103‑й — с воздушно-десантного комплекса (ВДК). В тот день на ВДК военнослужащие бригады отрабатывали все элементы для совершения прыжка с парашютом.

Понаблюдав за происходящим, журналисты вызвались поучаствовать в тренировке. Для этого им следовало надеть экипировку — рюкзак и парашют. Вес их чуть больше семи килограммов. Она, как это ни странно, не пришлась по нраву преимущественно мужской пишущей братии: то туго, то тяжело, то натирает. И только маленькая и хрупкая Екатерина из БелТА по-армейски стойко переносила все тяготы — молча, не капризничая.

Пока одни отрабатывали элемент отделения от летательного аппарата, корреспондент одного из столичных изданий Дмитрий решил сразу «осилить» 15‑метровую парашютную вышку. С изрядным задором он принялся взбираться по лестнице. Уверенно миновал первый пролет, немного замедлился на втором. К третьему пролету от былого куража почти не осталось и следа. А на рабочую площадку, откуда совершаются прыжки, Дмитрий и вовсе ступил с обреченным видом. Журналисту помогают надеть подвесную систему купола парашюта, проверяют ее крепление и отдают команду на десантирование. Но Дмитрий замешкался… Все-таки высота пятиэтажного здания. Кажется, еще несколько секунд раздумий — и парень вовсе откажется прыгать. Но легкое движение руки выпускающего — и Дима все же делает шаг в небо. Парень явно «завалил» упражнение — допустил во время своего краткосрочного воздушного вояжа множество существенных ошибок. Но это если придираться. Мы же сейчас говорим не про подготовленного десантника, а про журналиста, который ради своего читателя взглянул всем своим страхам в глаза.

— Я жутко боюсь высоты! — немного отдышавшись, промолвил бледный Дмитрий. — Но очень хотелось пережить те чувства, которые испытывают молодые бойцы 103‑й перед своим первым прыжком с парашютом. На него я бы сейчас, честно говоря, не отважился! Но тем не менее свою, пусть и небольшую, высоту я взял…

А тем временем на соседнем снаряде военнослужащие срочной службы отрабатывают действия при схождении куполов в воздухе, развороты, применение запасного парашюта. Среди них заметно выделяется худенький силуэт одного из бойцов. Подхожу ближе и узнаю в нем… Катю из БелТА.

Перед тем, как повиснуть на стапеле с подвесными системами, один из десантников демонстрирует дальнейшие действия и поясняет:

— 501, 502, 503. Кольцо! 504, 505. Купол! Осматриваю купол. Оглядываюсь пo сторoнам. Опрeделяю направлeние ветра. Разворачиваюсь пo ветру. Готoвлюсь к призeмлению.

Екатерина внимательно наблюдает за происходящим, стараясь повторить каждое его движение.

— Понятно? — с надеждой спрашивает руководитель занятия.

— Ну да, вроде несложно, — отвечает журналистка.

— Тогда слушайте мою команду: положение стабилизированного снижения принять!

Военнослужащие зависают на стропах, имитируя положение тел при спуске под куполом парашюта. Девушка охотно повторяет их действия. Но вдруг на ее глаза сползает тяжелая каска. Ничего не видя, Катя начинает импровизировать, хаотично размахивая руками в разные стороны. Пытаясь справиться с проблемой, она резко закидывает голову назад, и теперь уже ремень каски оказывается в районе ее носа.

Устав бороться с непокорным шлемом, журналистка с невозмутимым видом решила просто понаблюдать за отточенными действиями десантников. Наблюдающие за этой картиной люди стояли с плотно сомкнутыми губами. Все старались удержать смех.

После посещения ВДК журналисты и блогеры отправились на выставку образцов формы одежды, вооружения и военной техники сил специальных операций Вооруженных Сил. Здесь приглашенным гостям было на что посмотреть: более пятнадцати вариантов различной формы одежды и экипировки, несколько десятков видов стрелкового оружия, которое можно использовать на суше и под водой. От яркого блеска в глазах представителей СМИ можно было ненадолго ослепнуть…

А тем временем на плацу бригады начиналось показное вождение БТР‑80. Многотонные грозные машины в тот день «танцевали» вальс. К слову, этот «танец» и многое другое все желающие смогут увидеть 29 июля в Минске на набережной Свислочи в районе Немиги. Зрителей ожидает настоящее захватывающее шоу, приуроченное ко Дню десантников и сил специальных операций.

За тренировкой военнослужащих наблюдал командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко.

— Мы пригласили вас сюда посмотреть, прочувствовать на себе то, с чем ежедневно сталкиваются военнослужащие ССО, — сказал Вадим Иванович. — На протяжении всей службы им приходится преодолевать различные испытания, но это того стоит, потому как на выходе каждый из них — это настоящий защитник Родины, семьи и друзей.

После показного выступления журналисты отправились на полигон Лосвидо. Эту передислокацию практически все приглашенные ждали с большим нетерпением. Ведь сфотографироваться с оружием — это одно. А пострелять из АК‑74 или СВД, прочувствовать мощь пулемета — это совсем другое. Для обычного гражданского человека подобная возможность выпадает крайне редко.

— Классическая мечта мальчишки — пострелять из настоящего оружия, наконец, воплотилась в жизнь! — признался корреспондент телеканала ОНТ Андрей. — Но, если честно, сегодня я открыл для себя и много нового. Я увидел своими глазами, как из обычных мальчишек здесь делают защитников Отечества. Они реально занимаются боевой подготовкой. Отправляясь в эту командировку, у меня были несколько другие представления о военной службе. Что поделать, стереотипы — штука заразная. Спасибо организаторам пресс-тура за максимальную открытость и предоставление нам полной и объективной информации о специфике службы в ССО Вооруженных Сил.

На следующий день журналистам и блогерам предстояло наблюдать за действиями разведывательного взвода в засаде. Возле места, где должно было происходить зрелищное действо, представители СМИ принялись расчехлять фото- и видеокамеры, выбирать выгодный ракурс для съемки. Подготовка затянулась на десяток минут. И тут один из фотографов задает начальнику разведки резонный вопрос:

— А где, собственно, ваши разведчики будут сидеть в засаде?

— Они уже здесь. Прямо за вами, — с улыбкой промолвил офицер. — Взвод, встать!

Буквально в паре метров от нас вдруг стали «вырастать» силуэты далеко не маленьких разведчиков. Да, в маскировке этим ребятам нет равных. Гости были восхищены.

Итак, по замыслу показного занятия ход грузовику противника должен преградить БТР. В это время разведчики захватывают в плен пассажира машины, связывают его, находят в кабине грузовика ценные документы и скрываются на бронетранспортере в лесу. Но озорная корреспондентка БелТА решила внести свои коррективы в хорошо отработанный приключенческий сценарий. Девушка… вызвалась на роль пассажира грузовика! Чем, по правде говоря, обескуражила практически всех участников засады. Ведь при отработке разведывательным взводом своих действий, пленному порой даже немного сочувствуешь. В спешке с ним не церемонятся — могут дерзко вытащить из кабины, кинув наземь, заломить руки… Словом, на радушный прием бедолаге рассчитывать не приходится. Но об этом факте хрупкая Катя разумеется, не знала.

Когда дело дошло до кульминации, забавно было наблюдать, как один из разведчиков галантно открыл дверь кабины, где сидела девушка, любезно предложил ей руку на выходе из грузовика и деликатно под локоток сопроводил ее в БТР.

— Когда я собиралась в этот пресс-тур, у меня не было иллюзий. Ведь мой отец в свое время проходил военную службу здесь, в 103‑й бригаде, он не раз делился своими армейскими воспоминаниями, — сказала Екатерина. — И вот я увидела все своими глазами. Тяжело, конечно, неподготовленному человеку приблизиться к уровню десантника. Но ведь в этом вся суть военной службы — «выращивать» из юнцов настоящих мужчин, защитников страны.

Затем журналисты отправились на другой участок полигона, где смогли проехать на броне БТР‑80 по маршруту трассы с различными искусственными и естественными препятствиями. Впоследствии все переместились в населенный пункт Задубровье, на площадку приземления парашютистов. Ярким же финалом пресс-тура для самых смелых и отчаянных гостей стали тандемные прыжки с парашютом, организованные Витебским аэроклубом ДОСААФ им. А. К. Горовца.

Майор Ольга Шведова, «Ваяр», фото автора