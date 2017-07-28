До старта один день

Да, столько осталось до начала международного конкурса «Отличники войсковой разведки» в Новосибирске. В местном высшем военном командном училище завершаются этапы интенсивной подготовки к предстоящему состязанию.

— Наши разведчики настроены только на победу, — подчеркнул в беседе старший команды полковник Сергей Симкин. — Уже отработали все предстоящие этапы конкурса. Команда приложит максимум усилий для того, чтобы продемонстрировать свои навыки и умения.

Согласно программе конкурса, для разведчиков предусмотрено пять непростых этапов.

Первый из них — «Десантирование и совершение марш-броска». Он включает в себя вывод разведывательного отделения в тыл противника воздушным путем посадочным способом из вертолетов военно-транспортной авиации, выход подразделения в назначенный пункт сбора и совершение им марш-броска на 10 километров с движением по азимуту и обязательным прохождением четырех контрольных точек на время.

Второй этап — «Конкурс механиков‑водителей». Под руководством командиров отделений им предстоит вождение БМП‑2 в сложных условиях местности, преодоление препятствий и ограниченных проходов на подъемах, спусках и косогорах, погрузка боевой машины пехоты на железнодорожную платформу и выгрузка с нее.

Весьма зрелищным этапом (третьим) будет преодоление группами комплекса препятствий «Тропа разведчика». Бойцы пройдут в составе группы на время 22 препятствия с отработкой действий при внезапной встрече с противником.

Свою точность и меткость наши разведчики смогут продемонстрировать на четвертом этапе — они должны будут выполнить упражнения стрельб из пистолета Макарова, автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова (РПК‑74) и ручного гранатомета РПГ. Этот этап конкурса включает также выполнение подразделением упражнения боевых стрельб «Разведывательное отделение в засаде» с преодолением участка минно-взрывных заграждений, естественных (искусственных) препятствий и метанием каждым военнослужащим подразделения ножа, пехотной лопатки и учебной ручной гранаты (наступательной) на точность.

Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи станет заключительным этапом конкурса. В ходе него подразделение будет преодолевать водную преграду шириной до 100 метров со штатным оружием и снаряжением, а механику-водителю предстоит выполнить упражнение «Вождение на плаву» на БМП.

Завершат разведчики конкурс совершением марш-броска в район сбора на пять километров с проведением боевой стрельбы.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Новосибирск — Минск