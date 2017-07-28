Танкобиатлонные экипажи пристреляли вооружение, подготовили технику и готовы к конкурсным заездам

…Танки вышли из парка ровной колонной. Четыре боевые машины совершили марш к месту проведения пристрелки.

Признаюсь, мне, оценившему всю мощь этих бронированных красавцев еще на трассе танкового биатлона в Доманово, было непривычно видеть их перемещение на небольшой скорости. Даже не верилось, что под капотом (если так можно сказать про танк) скрываются мощные 1.130‑сильные турбированные моторы.

Следом по бетонке ехал грузовик. Белорусская команда уже по традиции привезла на конкурс и свои боеприпасы. Каждый из танковых снарядов — из одной партии, заранее взвешен комиссией. Дело в том, что отклонение веса в пределах нескольких граммов может сказаться на траектории полета и, как следствие, даст рассеивание выстрелов. Как видите, даже здесь есть свои особенности.

На вышке уже занял свое место за столом тренер команды командир танкового батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии подполковник Константин Ламеко. В одной руке у офицера карандаш, в другой — схематичное изображение мишени. Его задача — регистрировать результаты на этой схеме после каждого выстрела, сравнивать их с итогами пристрелки в родной Беларуси и давать рекомендации по выверке экипажам.

— «Вышка», я — 101‑й! К стрельбе готов! — раздается голос подполковника Владимира Гребенчука в рации.

— Заряжай!

— «Вышка», я — 101‑й! Цель — мишень № 12 «танк». Дальность до цели — 1.605 метров, точка прицеливания — центр башни, — доложил наводчик танкового орудия руководителю стрельбы на участке. — Готовность — пять секунд!

— Огонь! — скомандовал подполковник Владимир Гребенчук, а гвардии подполковник Константин Ламеко зарегистрировал в ведомости установки для стрельбы.

Через несколько секунд ствол танка изрыгнул язык пламени и укутался пороховым дымом. Столбы пыли и дыма покрыли пеленой боевые машины. Офицеры-тренеры вмиг замерли с биноклями в руках…

— 7.1! — доложил первые результаты наблюдатель.

Стороннему наблюдателю это число вряд ли поможет понять что-то о ходе стрельбы танкистов — поясню: наша сборная по танковому биатлону вывела собственную систему оценки попадания в мишень. Дело в том, что условный танк противника имеет 12 секторов, каждый из которых разделен еще на четыре части. Выучив эту незамысловатую схему, можно легко корректировать стрельбу не затрачивая дополнительное время на объяснение места попадания. По этой схеме значение 7.1 фактически означает попадание в центр цели.

— Глуши, произвести выверку, доложить! — вновь скомандовал экипажу подполковник Владимир Гребенчук.

— Смотрите, Владимир Иванович! — и гвардии подполковник Ламеко продемонстрировал две схемы мишени с отмеченными пробоинами. Одна из них была нанесена еще в Доманово во время последней пристрелки, ну а вторая отметка появилась уже здесь, в Алабино. И если совместить обе мишени, получится как под копирку… Постоянство — признак мастерства!

Так есть ли в таком случае реальная необходимость в пристрелке вооружения перед конкурсом в Подмосковье? Может быть, танки и так готовы к бою?

— Здесь принцип «и так сойдет» не подходит! — уверен глава белорусской делегации на Армейских международных играх начальник управления боевой подготовки Вооруженных Сил

генерал-майор Андрей Некрашевич. — Скажу так: если есть такая возможность, почему бы не проверить еще раз вооружение… Танки совершали комбинированный марш (в том числе железнодорожным транспортом), поэтому необходимо правильно воспользоваться такой возможностью. Что мы сегодня и сделали. Хотел бы еще отметить, что как таковой корректировки вооружения не потребовалось. А значит, мы идем верным путем — для достойного выступления у нашей команды есть все!

За ходом пристрелки внимательно следил и главный судья конкурса «Танковый биатлон» начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации полковник Роман Бинюков.

— Приведение вооружения к нормальному бою проводится покомандно на пяти пристрелочных площадках, — отметил Роман Александрович. — В поле на расстоянии 1.600 метров стоят мишени № 12, на ближних рубежах, соответственно, уже вывешены контрольно-выверочные мишени для того, чтобы согласовать прицел и вооружение и затем уже приступить к стрельбе штатным снарядом. Работу команд я здесь не оцениваю — даю возможность им убедиться в надежности своего вооружения и ощутить чувство уверенности в нем. Здесь есть только временной показатель — два часа: по опыту скажу, что их более чем достаточно.

Говоря о разномарочности боевых машин на конкурсе в этом году, главный судья отметил: у белорусской и индийской команд танки практически идентичны, да и порядок пристрелки ничем не отличается. А у китайских военнослужащих танк несколько иной — другая конструкция, использован другой принцип танкостроения. Но временные показатели, порядок и принцип действия у танкистов во всем мире практически одинаковы.

…Пристрелка — это завершающий этап подготовки техники к соревнованию. После приведения вооружения к нормальному бою боевые машины убыли в парк. Еще один день экипажи смогут поработать с ними там — дополнительно что-то проверить, при необходимости обслужить. А уже 29 июля состоится открытие «военной олимпиады».

На следующий день — в воскресенье — наши танкисты сразятся с экипажами из Зимбабве, Ирана и Казахстана за право быть лучшим и в заезде на этапе «Индивидуальная гонка».

«Блюда, приготовленные с душой, самые вкусные!»

Конкурс «Полевая кухня» проводится второй раз. В прошлом году наша сборная Вооруженных Сил участия в нем не принимала. По словам главного тренера команды начальника отдела продовольственного управления Министерства обороны полковника Александра Филиповича, тогда в управлении поздно узнали о конкурсе и достойно подготовить специалистов до его начала вряд ли успели бы.

— Формировать нынешнюю команду для участия мы начали еще в прошлом году, — отметил в беседе Александр Николаевич. — Отбор проводили в три этапа. Сначала в воинских частях, соединениях и объединениях, затем мы отобрали лучших поваров в ходе отборочных состязаний. На третьем этапе проводилась подготовка уже команды.

По правилам конкурса, в составе сборной, помимо тренеров и технического состава, четыре основных участника — по два повара и пекаря. Пекари готовились к состязанию в Беларуси как в стационарных кондитерских цехах, так и в полевых условиях. Повара в целях повышения уровня профессиональной выучки проходили подготовку в Минском кулинарном колледже, а затем уже на базе 114‑й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы в Печах. Активное участие в подготовке команды приняли члены Гильдии поваров Беларуси, в том числе непосредственно ее глава Александр Чикилевский.

Международный конкурс «Полевая кухня» пройдет в три этапа — «Соревнование по огневой подготовке», «Соревнование по приготовлению пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре» из набора продуктов, выдаваемых организаторами конкурса, и «Соревнование по приготовлению пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню и рецептурой, определенной организаторами конкурса». Каждый из этапов проводится в один из дней состязания. Оценивать качество приготовленных блюд будет судейская коллегия, в ее составе — представители продовольственного управления Министерства обороны Российской Федерации и по одному офицеру от каждой команды.

— Отбор в наших Вооруженных Силах предполагал наличие знаний санитарно-гигиенических норм и правил, а также умение качественно готовить пищу, — подчеркнул полковник Александр Филипович. — Стрельбой мы занимались уже во время тренировок. В первую очередь судейской коллегией должно оцениваться умение готовить пищу в полевых условиях. А главное правило нашей команды таково: только блюда, приготовленные и поданные с душой, самые вкусные!

Помимо зачетных упражнений, белорусским армейцам в колпаках и поварских костюмах предстоит также удивлять гостей и судей в ходе внеконкурсного этапа «Мастер-класс» в дни открытия и закрытия «Армейских международных игр — 2017». Чем конкретно будут удивлять иностранных коллег белорусы, держится в строгом секрете.

Принимать участие в конкурсе белорусская дружина поваров будет на технических средствах продовольственной службы, предоставленных российской стороной. Это плита переносная ПП‑40, кухня переносная КП‑30, кухня прицепная КП‑130 и прицепной хлебопекарный блок ПХБ‑0,4, который позволяет снабжать военнослужащих 400 килограммами свежего хлеба ежедневно.

Наша справка

В конце июля — начале августа на полигоне Алабино за звание лучших военных поваров поборются команды из России, Беларуси, Азербайджана, Монголии, Сербии и Израиля. По количеству иностранных участников международный конкурс «Полевая кухня» занимает третье место после «Танкового биатлона» и «Снайперского рубежа».

Наши Вооруженные Силы представляют офицеры продовольственного управления Министерства обороны, а также военнослужащие 114‑й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы в Печах, 11‑й и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад, 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ). Состав каждой команды — участники конкурса (помимо тренеров и технического состава) — четыре человека, двое из них — солдаты срочной службы.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск