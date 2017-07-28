Наши военнослужащие получили китайское вооружение и военную технику и теперь осваивают ее на практике. Для проведения соревнований его участникам были переданы в пользование автомобили химической разведки FZC02B, китайские радиометры, газоопределители, автоматы, гранаты и средства индивидуальной бронезащиты.

Имущество было распределено между командами посредством жеребьевки. Конкурс будет проводиться в три этапа: «Личная гонка», «Эстафета» и соревнования по стрельбе.

— Участники команды научились работать с приборами, потренировались в развертывании машины специальной обработки. Теперь с ними проводятся занятия на автомобилях химической разведки, — рассказал Геннадий Янушкевич. — Сейчас парни оттачивают навыки на элементах препятствий огненно-штурмовой полосы.

Эта 550‑метровая дистанция расположена в самом конце почти четырехкилометровой гоночной трассы, которую расчеты команды преодолевают на китайских джипах РХБ разведки.

Водитель-химик нашей команды сержант Евгений Митько намотал уже немало кругов по этой трассе. Он поделился своими впечатлениями:

— На мой взгляд, трасса насыщена сложными препятствиями. Но так даже интереснее.

Кстати, на каждом повороте трассы, а также возле каждого из препятствий расположены высокие белые столбы с видеокамерами кругового наблюдения. С помощью таких камер судьи будут следить за правильностью преодоления препятствий на маршруте. Причем такой «лес» на фоне пустыни и гор выглядит весьма футуристично.

А вот за тем, чтобы автомобили белорусской команды не подвели и во время конкурса, и до него, следят техники команды старшие прапорщики Дмитрий Матусевич и Михаил Фролов.

— Сразу после получения автомобилей мы проверили в них все узлы и агрегаты. Необходимый набор инструментов привезли с собой из Беларуси, — рассказал Дмитрий Анатольевич.

А его коллега Михаил Николаевич добавил:

— Процентов на 60–70 машина по своей «начинке» нам знакома. У многих же сейчас иномарки, здесь все то же самое. Рычагов меньше — легче пользоваться машиной. Думаю, участникам удастся довольно быстро привыкнуть к ней. Из главных достоинств этого автомобиля можно выделить хорошую проходимость.

* * *

…Старшего химика нашей команды старшего лейтенанта Анатолия Желнова я застал уже на финише. Сняв противогаз, офицер первым делом жадно глотнул свежего (пусть и горячего) воздуха. Даже в такую минуту он нашел что сказать, хотя еще старался отдышаться. Ну а я его не торопил.

— Очень жарко! Трасса — сложная!.. Здесь есть все для того, чтобы вышибить из тебя дух… — пояснил Анатолий. — На полосе много препятствий, которые нужно уверенно преодолеть. Это очень сбивает дыхание.

Добавим: средства индивидуальной защиты значительно умножают упорство, которое необходимо проявить всем участникам конкурса «Безопасная среда», чтобы пройти испытания до конца.

Что же в такой обстановке помогает справиться с трудностями нашим бойцам? С этим вопросом я обратился к старшему лейтенанту Желнову.

— Нам всем помогает патриотизм, любовь к нашей родной стране и желание победить! Мы много готовились, много сил потратили на это, и сейчас хочется отстоять честь Беларуси на состязаниях такого уровня, — ответил Анатолий.

У наших парней, без преувеличения, четко выстроены идеалы, они уверены в себе и знают, к какой цели и как идти.

Старший лейтенант Денис Ковзан, например, уже на второй день тренировок на полигоне успел дать короткое интервью одному из центральных китайских телеканалов — CCTV. Журналистов интересовало, чем были наполнены первые дни белорусов на китайской земле, какой настрой у команды на грядущее выступление. Белорусский офицер в ответ уверенно отрапортовал им:

— Мы настроены только на победу! Будем стараться сделать для этого все, что от нас зависит.

Капитан Евгений Довгаль, «Ваяр», фото автора

Корла — Минск