Приоритет – национальной безопасности

Вчера во Дворце Независимости в Минске состоялось совещание Президента Республики Беларусь с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.

В начале встречи глава государства с удовольствием отметил эффективность созданной системы, предусматривающей проведение регулярных рабочих совещаний с руководителями госструктур, отвечающих за определенные секторы деятельности нашего общества.

И в ходе вчерашнего совещания рассматривались вопросы самые актуальные — касающиеся национальной безопасности. Особое внимание было уделено подготовке к проведению в нашей стране во второй половине этого года значимых международных мероприятий с привлечением высоких должностных лиц разных стран и международной общественности.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что важнейшим событием станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017». Беларусь открыто для мировой общественности готовится к этому мероприятию и так же его проведет, об этом было сказано уже немало. Приглашения для наблюдателей как из стран-соседей, так и из НАТО уже разосланы, замысел учения ни от кого не скрывают, он носит сугубо оборонительный характер. Учение является традиционным, проводящимся с периодичностью один раз в два года. Ввиду нагнетания «независимыми» СМИ обстановки вокруг этого события в ходе подготовки и в период его проведения информационной безопасности нашей страны будет уделяться особое внимание.

Как известно, наша страна приняла эстафету председательства в Организации Договора о коллективной безопасности. Осенью уже запланирован ряд мероприятий в формате организации, главным из них станет сессия Совета коллективной безопасности.

— От Беларуси всегда ждут эффективного председательства, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Нам надо кратко обсудить, как развиваются события по белорусскому председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности.

Особое внимание в ходе совещания было уделено оптимизации структуры и численности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

— Мы определим уровень численности, затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году, — подчеркнул Президент Республики Беларусь.

Затем это поручат непосредственно руководителям ведомств — они продолжат самостоятельно оптимизировать свои структуры.

— Мы их будем просто держать на контроле, стимулировать к оптимизации структур. Но уже не на самом высоком уровне и не в масштабах страны, как мы это делаем сейчас, — сказал глава государства. При этом Александр Лукашенко считает важным обеспечивать насущные интересы и нужды людей в погонах, в первую очередь в плане социальной защищенности.

Под особым наблюдением остается и организация контроля за выполнением требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Несмотря на общее снижение числа травмированных от внешних причин, погибших на пожарах и на производстве, работа по укреплению трудовой дисциплины должна вестись непрерывно.

Уже сегодня глава государства придает большое значение обеспечению безопасности и в ходе проведения в Беларуси в 2019 году II Европейских игр. Он подчеркнул: в этот период в Минск приедет много зарубежных гостей, которые, как и граждане нашей страны, должны ощущать себя в полной безопасности. А опыт проведения крупных международных соревнований у нас есть — вспомним чемпионат мира по хоккею.

После совещания у Президента государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Станислав Зась сообщил журналистам:

— Мы проинформировали главу государства о работе всех силовых органов страны за первое полугодие. Все государственные органы обеспечения национальной безопасности отработали в штатном режиме, без снижения эффективности в повседневной деятельности. Результаты по всем основным направлениям деятельности положительные.

При этом государственный секретарь Совета Безопасности отметил снижение уровня преступности, количества дорожно-транспортных происшествий и пожаров, а также числа пострадавших в них в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Главе государства были доложены также итоги проверки деятельности органов пограничной службы Республики Беларусь.

— У нас отмечаются улучшения и в охране государственной границы, работе таможенных органов, в том числе в наведении порядка среди личного состава, — подчеркнул Станислав Васильевич.

Выступая перед представителями средств массовой информации, генерал-лейтенант Станислав Зась также пояснил: благодаря таким совещаниям у Президента страны многие вопросы, касающиеся важных направлений развития белорусского общества, решаются незамедлительно, что позволяет оперативно реагировать на любые вызовы, связанные с общественной или мировой обстановкой.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото БЕЛТА