Прокладывая путь к победе на суше и в воде

Среди главных слагаемых успеха в конкурсе «Безопасный маршрут» в рамках Армейских международных игр — слаженность действий всей команды и мощнейшая мотивация прийти к финишу первыми. Для этого на полигоне высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в Тюмени (Российская Федерация) команды специалистов инженерных войск из Армении, Беларуси, России и Узбекистана, изучив вверенную технику, уже который день проводят тренировки, оттачивая свои ратные навыки.

С утра и до вечера по полигону деловито снует колесная и гусеничная техника. На всех этапах подготовки белорусские военнослужащие работают сплоченно, дружно. Наши парни с огромным рвением готовятся к предстоящим стартам.

…Стоит пояснить: после того как саперы справятся со своей задачей на первых двух этапах конкурса, в дело вступит расчет тяжелого механизированного моста ТММ‑3М2. Комплект моста состоит из мостоукладчиков на шасси автомобиля КамАЗ, несущих на себе мостовые блоки с опорами. Задача — установить мостовую конструкцию через противотанковый ров шириной шесть метров и длиной 18 метров. Чтобы установить пролет, для этой машины времени много не надо, здесь главное — слаженные действия всего расчета.

После того как первый из автомобилей отработает, второй ТММ‑3М2 устанавливает пролетные строения. По завершении установки всего моста расчет выставляет ограничители и дорожные знаки (на них указаны грузоподъемность моста и необходимая скорость движения). И вот тогда мост можно использовать по назначению.

Участие в конкурсе «Безопасный маршрут» — хорошая школа для каждого военнослужащего, будь то солдат-срочник, прапорщик или офицер. Все они получают практический опыт выполнения своих функциональных обязанностей. Так считает и один из участников белорусской команды военных инженеров — начальник инженерной службы 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии майор Александр Попов.

— Подготовка к конкурсу идет серьезная, поэтому ожидаем хороший результат. Опыт работы с тяжелым механизированным мостом у нас имеется. Будучи еще командиром инженерно-дорожной роты, я постоянно разворачивал ТММ‑3. Существенное отличие лишь в том, что наша техника — на шасси автомобиля

КрАЗ‑255Б, а у ТММ‑3М2, на котором мы будем здесь выступать, база от автомобиля КамАЗ, — рассказал гвардии майор Попов. И тут же добавил: — Каждый военнослужащий расчета очень старается, у парней горят глаза. Здесь, как нигде, важно, чтобы коллектив был сплоченным — от этого напрямую зависит слаженность действий всей команды.

Командир отделения механизированных мостов инженерно-дорожной роты инженерно-дорожно-мостостроительного батальона 188‑й гвардейской инженерной бригады гвардии сержант контрактной службы Денис Садовников считает большой честью для себя участие в Армейских международных играх:

— Это прежде всего престиж! Думаю, каждый из представителей нашей команды испытывает гордость за инженерные войска, за наши Вооруженные Силы. Родители и друзья очень обрадовались, когда узнали о моем участии в играх. И пообещали: обязательно будут следить за ходом конкурса, новостями из публикаций «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора Тюмень — Минск