Секрет счастья

Ее глаза светятся счастьем. Она его выстраивает — по кирпичикам, как семейный очаг, с терпением, а главное — с любовью. У этой женщины есть чему поучиться: она состоялась как жена, мать, бабушка, как профессионал и талантливый человек. В чем секрет ее счастья, где находит душевные силы эта миловидная женщина? Попытаюсь об этом узнать подробнее.

История первая. Певица

Я познакомилась с начальником клуба в/ч 89417 сил специальных операций Вооруженных Сил старшим прапорщиком Еленой Шклянко на телевизионном фестивале армейской песни «Звезда». Елена Валентиновна не скрывала радости за своих подопечных, лауреатов третьей премии вокально-инструментальный ансамбль «Звезда» в/ч 89417. К тому же Елена Шклянко и сама в прошлом обладательница Гран-при «Звезды». Триумф ей принес XVII фестиваль.

— Несмотря на то что существует множество песен, найти свою очень трудно, — не скрывает Елена Шклянко.

Она давно на сцене. Выступала с ВИА «Полымя» на концертных площадках. Вспоминает, как стала лауреатом фестиваля «Звезда», исполнив песню «Родина», а затем в 2013 году завоевала диплом лауреата XV Московского международного фестиваля армейской песни «Виват, Победа!».

Для Елены это было сродни фантастике. Она увидела этот фестиваль по телевизору, когда служила радистом. Захотела участвовать в нем. Тогда это была только мечта. Кто бы мог подумать, что спустя годы она сбудется!

Родилась Елена на Гомельщине. Она вспоминает, как родители — Софья Михайловна и Валентин Иванович, люди творческие, брали дочь с собой на различные мероприятия. Девочка запоминала народные песни, которые слышала.

В 1976 году семья переехала в Марьину Горку, и Елена начала учиться в музыкальной школе. У нее оказался настолько хороший музыкальный слух, что достаточно было педагогу один раз сыграть мелодию, чтобы Елена ее запомнила. За одаренность ребенка из второго класса музыкальной школы перевели в четвертый. Затем были выступления в школьном ансамбле. И хоть она и мечтала стать милиционером, получила педагогическое образование.

История вторая — десантная. Она покорила сцену и небо

А потом жизнь сложилась так, что Елена примерила не милицейскую, а военную форму, стала проходить службу на узле связи. Она была назначена старшим радиотелеграфистом. Вскоре пришла на репетиции ВИА «Полымя». А с 2003 года ей предложили перевестись на должность начальника клуба в в/ч 89417, где она служит по сей день.

— Было страшно, но меня убедили, что творческий человек сможет найти выход из различных ситуаций, сможет научиться новому. Мне говорили родители: если ты взялась за это дело, значит, должна довести его до конца, — признается Елена Шклянко. — Я еще только готовилась служить в новой должности, а уже получила поздравление с 8 Марта из воинской части. Меня очень тронуло такое отношение, оно помогло мне решиться. А когда увидела парней в голубых беретах — стройных, подтянутых — залюбовалась…

В первый год службы в должности начальника клуба Елена Валентиновна посещала концерты, наблюдала, как держатся на сцене ведущие, как разговаривают, какое у них выражение лица, подмечала интересные сценарии.

На церемонии принятия Военной присяги она всегда с блокнотом: подмечает, какая у новобранцев дикция, отмечает лучшие голоса, берет себе на заметку. Потом находит этих солдат, узнает, хотят ли участвовать в художественной самодеятельности. Творческие идеи Елены Шклянко поддерживает руководство воинской части и командование сил специальных операций Вооруженных Сил. В в/ч 89417 проводятся различные мероприятия, в которых участвуют звезды белорусской эстрады, составлена разнообразная досуговая программа для военнослужащих и членов их семей, организуются поездки в театр и экскурсии.

За плечами у Елены Шклянко есть прыжки с парашютом, она с достоинством носит тельняшку и голубой берет.

Как изменилась за 25 лет службы? На этот вопрос Елена Валентиновна отвечает уверенно:

— Изменился мой характер! Раньше я была более эмоциональна, а теперь стала сдержанной. Не сомневаюсь, что нужно иметь цель, идти к ней, тогда и придет победа.

История третья. Жена, мама, бабушка

— Я считаю себя очень счастливым человеком. У меня прекрасная дочь. Светлана моя гордость. Ее я всегда учила самостоятельности, ведь много времени мне приходилось проводить на службе. Она училась в музыкальной школе по классу фортепиано, дополнительно занималась английским языком. А сейчас у меня замечательные внучка, внук и зять. Муж мне помогает в творчестве, и если его нет на концертах или конкурсах, в которых я участвую, чувствую себя неуверенно. Порой Дмитрий ищет для меня интересные песни, он же мой главный критик. А познакомились мы на концерте, где я выступала. Он занимался видеосъемкой. Мы поддерживали дружеские отношения, а потом стали близкими людьми, — рассказывает Елена Шклянко.

— Говорят, что внуков любят больше, чем детей. Мне кажется, что сейчас я проживаю вторую материнскую весну. То внимание, которое не смогла уделить дочери, так как была занята на службе, стараюсь уделить внучке Даше и внуку Матвею, — утверждает Елена Валентиновна.

У меня сложилось впечатление о Елене Шклянко как о сильной и целеустремленной, но вместе с тем и душевной, тонко чувствующей женщине.

— Не люблю отказывать людям, ненавижу фальшь, — поясняет Елена Шклянко и дополняет, что старается помочь тем, кто в этом нуждается. Она занимается с военнослужащими вокалом, и это порой непросто, ведь многие из них не имеют музыкального образования. Когда она видит, что у воинов что-то не получается, старается поддержать, похвалить. Это придает подопечным вдохновение и силы.

Природные данные плюс большой наработанный опыт помогают Елене Шклянко справляться со всеми задачами. Несмотря на то что в Вооруженных Силах она служит уже 25 лет, не стесняется постоянно учиться, совершенствовать свои навыки. И это дает результаты. В 2012 году в конкурсе на лучшего специалиста по организации досуга — начальника клуба Вооруженных Сил Елена Шклянко заняла первое место. В нынешнем году клуб признан лучшим среди клубов сил специальных операций Вооруженных Сил.

Елена Шклянко награждена медалью «За бездакорную службу» III степени и медалями «За бездакорную службу ў сілах спецыяльных аперацый» I и II степени.

— Мне важно, чтобы то, что я делаю, нравилось людям. Поэтому всегда стараюсь создавать атмосферу уюта и тепла в клубе и дома. Военнослужащие делятся со мной своими мыслями, переживаниями, планами, я их выслушиваю и стараюсь помогать по мере сил. Уверена, что важнее всего — уметь радоваться жизни и относиться с любовью к людям и своему делу. В этом секрет моего счастья, — поведала Елена Шклянко.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора и из личного архива Елены Шклянко