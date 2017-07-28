Солдат Победы

Сегодня Герою Советского Союза, почетному солдату 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады полковнику в отставке Василию Сергеевичу Мичурину исполняется 101 год.

За мужество и отвагу в ходе событий, которые разворачивались в феврале 1940 года на Карельском перешейке во время Советско-финляндской войны, пулеметчику Василию Мичурину было присвоено звание Героя Советского Союза.

…О своей высшей награде, присвоенной ему в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля1940 года, Василий Мичурин узнал уже после подписания мирного договора с Финляндией. А 27 апреля в Георгиевском зале Кремля всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин вручил ему Золотую Звезду. Потом Василия Сергеевича чествовали на родине — в Костроме, Судиславле, Сельце, в родной деревне Кузьмино.

К слову, С. Мичурин стал тогда 308‑м по счету кавалером Золотой Звезды и самым молодым Героем Советского Союза.

Дорогой ценой достались Герою и другие боевые награды — два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I и II степени, медаль «За боевые заслуги» — в боях с фашистами при освобождении Гомеля и Слуцка, Барановичей и Бреста. За освобождение Варшавы, отвагу в ходе боев в Восточной Пруссии он получил второй орден Отечественной войны II степени.

Великая Отечественная война закончилась для Василия Мичурина только 13 мая в Чехословакии. А служба в Советской Армии продолжалась до 1973 года… Уволившись в запас, Василий Сергеевич продолжил активную общественную работу в ветеранских организациях города-героя Минска.

Уважаемый Василий Сергеевич, сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем прежде всего крепкого здоровья и долгих лет жизни! Оставайтесь таким же бодрым и активным. Вы — живое воплощение офицерского достоинства и чести. Благодаря вашим подвигам мы познаем, запоминая на всю жизнь, что такое настоящее мужество и стойкость, любовь к Родине, верность офицерскому слову.