Великая армия великого народа

Китай. Великая страна, окутанная тысячелетней историей. Далекая, загадочная и таинственная… На протяжении сотен веков ее защищали отважные, мужественные воины с бесстрашными сердцами. Сегодня мирную жизнь на этой древней земле оберегает Народно-освободительная армия Китая. Совсем скоро, 1 августа, она отметит свое 90‑летие. Наш корреспондент познакомилась с историей НОАК, ее буднями и перспективами.

Истоки

Отправная точка в истории НОАК — 1 августа 1927 года. Именно в этот день в городе Наньчан началось вооруженное выступление революционных частей, организованное Коммунистической партией Китая (КПК) против Гоминьдана — консервативной политической партии Китайской республики. Наньчанское восстание послужило прологом гражданской вой­ны, полыхавшей в стране на протяжении более 20 лет и завершившейся полной и окончательной победой Коммунистической партии.

В огне того восстания и родилась, точно птица Феникс, коммунистическая Красная армия.

…Ну а название «Народно-освободительная армия Китая» сначала использовали по отношению к сформированным летом 1946 года из войск КПК трем армиям: Северо-Восточной, Новой 4‑й и 8‑й. После провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики (КНР) так стали называть вооруженные силы страны.

О престиже и реформах

Служить в армии КНР очень почетно. Многие китайские мальчишки мечтают об этом с детства. Почему? Ответ лежит на поверхности.

Престиж, уважение в обществе, социальные блага — все это обладателю офицерских погон гарантирует государство. Да что там офицерских — и каждый солдат НОАК пользуется почетом у себя на Родине. И он сам, и семья, и друзья — все гордятся его принадлежностью к славной когорте китайского воинства. Да и девушки особо выделяют тех, кто уже отслужил или сейчас служит в армии. А для молодых неженатых парней это тоже немаловажно.

Служат в НОАК лучшие из лучших. На данный момент ее численность составляет около 2,3 миллиона военнослужащих. Если учесть тот факт, что население КНР превысило 1,3 миллиарда человек, осмелюсь предположить: выбирать здесь есть из кого.

Интересно отметить, что Министерство обороны страны представляет собой второстепенный элемент китайской военной машины. По сути, у него две основные функции — межгосударственные военные связи и координация действий между военными и гражданскими властями. В связи с этим ключевые департаменты военного ведомства — международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности.

Управление же Народно-освободительной армией Китая ложится на Центральный военный совет КНР. Он же осуществляет руководство деятельностью вооруженной полиции Китая, народным ополчением и силами резерва.

В 2010‑е годы под руководством Си Цзиньпина была начата новая военная реформа. Максимально эффективно совершенствуется военное управление, оптимизируется военная структура: созданы два новых вида вооруженных сил, вместо семи военных округов образованы пять зон оперативных командований. Также изменена структура Центрального военного совета и руководства армии.

Все проводимые реформы направлены на создание армии нового типа, соответствующей требованиям современных войн. Сроком выполнения этой установки определен 2020 год. «Революция обучения» и внедрение высоких технологий способствуют созданию вооруженных сил, которые сопоставимы с лучшими армиями мира по уровню подготовки и оснащению и способны одержать победу в эру информационных войн.

При этом приоритет в развитии НОАК отдан военно-морским силам, так как основные военные угрозы для страны, согласно современной военной доктрине Китая, исходят с моря. Преобразования коснулись и военно-воздушных сил КНР. Авиаполки переформировали в авиационные бригады, которые переведены в подчинение авиационным базам. Идет активная замена самолетного парка. Наращиваются возможности истребительно-бомбардировочной и военно-транспортной авиации.

Сегодня с уверенностью можно сказать о том, что Народно-освободительная армия Китая является современным, хорошо оснащенным военным организмом, который вносит значительный вклад в укрепление региональной и глобальной безопасности.

О взаимополезном военном сотрудничестве

Расстояние, которое пролегает между Китаем и Беларусью, и отсутствие общих границ не мешают белорусскому и китайскому народам с каждым годом становиться ближе. Военное сотрудничество между нашими странами постоянно набирает обороты, приобретает ярко выраженную практическую направленность.

За последние пять лет Беларусь посетили десять военных делегаций КНР высокого уровня. Руководители нашего военного ведомства совершили шесть ответных визитов.

Развивается сотрудничество и в области военного образования. Сегодня в главной белорусской кузнице офицерских кадров обучается более 40 китайских военнослужащих, что красноречиво свидетельствует о международном признании нашей военной школы.

За последние 17 лет в учебных заведениях НОАК прошли обучение более 70 белорусских военнослужащих. Отмечу особо: на безвозмездной основе.

Предоставление Китайской Народной Республикой безвозмездной военной помощи — особая и значимая страница развития нашего сотрудничества. Речь идет о легкобронированных специальных автомобилях «Богатырь». О бронированных автомобилях повышенной проходимости. О ставших украшением военного парада, прошедшего недавно в нашей столице, кабриолетах с красивым названием «Красное Знамя», другой автомобильной и специальной технике. К слову, кабриолеты собирались вручную по спецзаказу — и являются уникальными, единственными в своем роде.

А разве можно выразить денежным эквивалентом открытие в 432‑м Главном военном клиническом медицинском центре наших Вооруженных Сил кабинета магнитно-резонансной томографии?! Это также стало возможным благодаря безвозмездной поставке китайской компанией China Meheco Co., Ltd, уполномоченной правительством КНР, двух аппаратов МРТ.

Магнитно-резонансная томография на сегодняшний день — самый современный и безопасный метод диагностики. Сколько же защитников нашего Отечества смогут получить своевременную медицинскую помощь благодаря диагностике на ранних этапах болезни, когда процессы, разрушающие наши организмы, еще можно обратить вспять!.. И разве можно чем-либо измерить спасенные человеческие жизни?!

— Мы с большой благодарностью относимся к предоставляемой китайской стороной безвозмездной помощи, — подчеркнул министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. — Это стало еще одним символом крепкой дружбы и взаимного уважения между нашими государствами. Достигнутые успехи являются прочной основой для дальнейшего строительства доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества на фундаменте традиционной дружбы и взаимного уважения и позволяют с уверенностью говорить о том, что высокий уровень и динамичный характер белорусско-китайских отношений в военной сфере сохранится и в будущем.

Тяжело в учении…

Отдельной строкой в этом многоплановом перечне направлений нашего военного сотрудничества стало проведение совместных антитеррористических тренировок подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и воздушно-десантных войск ВВС Китая. Хотя для нас в данном контексте привычнее термин «учения». Но, согласитесь, не в терминах суть — а в высокой степени доверия двух стран друг другу.

— Проведение совместных тренировок — это высший уровень военного сотрудничества, который может быть, — отметил начальник департамента международного военного сотрудничества нашего Министерства обороны генерал-майор Олег Воинов. — Помимо стран ОДКБ, Сербии и теперь уже КНР, мы не проводим совместных учений ни с кем. С 2011 года проведены три таких мероприятия боевой подготовки: два на территории нашей страны — в 2011 и в 2015 годах и одна тренировка — на территории Китайской Народной Республики. Помимо того что это позволяет обмениваться опытом, проводить слаживание белорусских и китайских подразделений, мы создаем прекрасный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества.

…В свое время автору этих строк посчастливилось наблюдать первую совместную белорусско-китайскую антитеррористическую тренировку «Стремительный орел — 2011». В тот памятный для меня год сообща действовали десантники 38‑й гвардейской Венской Краснознаменной тогда еще отдельной мобильной, а ныне десантно-штурмовой бригады и доблестные представители крылатой пехоты Народно-освободительной армии Китая. В течение недели я наблюдала за действиями наших гостей, по-хорошему удивляясь их слаженности, профессионализму, внутренней дисциплине. И в своем мнении я была не одинока. Практически все офицеры ССО наших Вооруженных Сил постоянно отмечали в беседе высокий уровень боевой подготовки приехавших к нам китайских десантников.

Национальная система подготовки военнослужащих Китая весьма успешна. В основе методики — тщательное разучивание и освоение всех элементов, приемов, способов ведения боевых действий, их многократное повторение, синхронные действия. Это приводит к более качественному их запоминанию, доведенному до автоматизма.

Что ни возьми: огневую, физическую подготовку, организацию связи, медицинское обеспечение, тыловое — все эффективно, находится на самом высоком уровне. А каков у китайских военнослужащих боевой дух!.. Именно в нем они видят ключ к будущим победам. И в этом мы с ними очень похожи.

Особенно меня впечатлили дисциплина и строевая подготовка китайских военнослужащих. Строем идут, строем бегут, превращаясь в единый и неделимый, с уникально синхронизированным алгоритмом действий механизм, прекрасно экипированный и вооруженный.

— А вы обратили внимание на их форму? — спрашивали наши солдаты-десантники, с которыми я познакомилась в подпрыгивающем на лесных ухабах бэтээре.

Да уж, не обратить внимания на форму китайских военных было невозможно. Удобная, комфортная, прочная, практичная. Ткань, из которой она изготавливается, имеет много замечательных свойств. Среди прочих такое: к ней не липнет грязь. Даже после падения в лужу можно просто отряхнуться — и снова как новенький. В чем тут секрет, мне никто объяснить не смог. Одно из китайских ноу-хау…

А еще легкие шлемы, в которые вмонтированы радиоприемники, благодаря чему каждый солдат слышит указания своего командира. Эргономичные разгрузочные жилеты, всевозможные налокотники и наколенники, крепления, обвесы на оружии… Завершали образ солдат XXI века прочные и удобные ботинки и незапотевающие очки, надежно защищающие глаза от пыли. Максимум удобства и комфорта!

И еще!.. Они были удивительно обучаемы. Любая полезная деталь в подготовке наших десантников не оставалась для гостей из Поднебесной незамеченной. Ни одна! Они сразу взяли себе на вооружение разминку перед рукопашным боем, которую им показали только один раз. А совершая первый тренировочный прыжок с зачехленными автоматами, обратили внимание на то, что наши десантники уже в воздухе вели огонь на поражение. Руководители китайской делегации незамедлительно обратились с просьбой к белорусским офицерам организовать занятия — и уже в следующий раз десантники ВВС НОАК прыгали по-боевому, активно поддерживая огнем белорусских гвардейцев… Даже услышав на первом совместном построении исполнение брестскими гвардейцами во время поднятия флага страны Государственного гимна, они тут же без проволочек разучили гимн КНР и уже следующим утром во время построения исполнили его.

Возможно, в этом стремлении моментально перенять лучший опыт, трансформируя его под себя, и кроется один из секретов стремительного развития китайской армии, роста профессионализма в ней. Секрет, который позволяет им оставаться сильными, как тигры, и стремительными, как орлы.

Ведь крепкая, сильная профессиональная армия способна охладить пыл любого недоброжелателя.

Неслучайно в Китае еще более трех тысячелетий назад мудрецы пришли к выводу, что высшей военной доблестью является умение победить противника без войны. И наша славянская мудрость вторит им: «Держи порох сухим — будешь непобедим».

О человеческом факторе и секретах китайского чуда

Что такое 90 лет в реке времени?

Капля в океане… Песчинка в бескрайней пустыне…

Однако за эти годы… Путь, пройденный Народно-освободительной армией Китая, несоизмеримо велик. Путь от малочисленных, разрозненных, плохо вооруженных отрядов до мощной, технологичной, инновационной, прекрасно организованной и экипированной современной армии мира.

Что это? Чудо высшего помысла? Человеческого духа? Технологий?..

С этим вопросом я обратилась к человеку, вклад которого в укрепление нашего военного сотрудничества трудно переоценить, — к военному и военно-воздушному атташе при Посольстве Китайской Народной Республики в Республике Беларусь старшему полковнику Шэну Юэчжуну. И вот что услышала в ответ:

— Фундамент этого секрета заключается прежде всего в наших мудрых руководителях, которые принимают грамотные решения. Второе — это трудолюбие нашего народа, благодаря чему он воплощает те решения в жизнь. И, конечно же, стабильность, сохраняемая благодаря мудрым решениям наших руководителей. Именно стабильная ситуация в стране сыграла ключевую роль в стремительном развитии нашего государства, промышленности, экономики, науки, армии.

Старший полковник Шэн — личность в среде военных атташе, аккредитованных при Министерстве обороны нашей страны, заметная. Не так давно белорусское военное ведомство наградило его и еще двух военных дипломатов почетными знаками «За укрепление военного сотрудничества». Вручение этой награды говорит о многом.

— Вклад этого китайского офицера в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими народами весом и значим, — выразил общее мнение заместитель начальника департамента — начальник управления внешних связей департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь полковник Дмитрий Упоров. — Равно как трудно переоценить и вклад в общее наше дело Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики Цуй Цимина. За те годы, которые они работают в нашей стране, пройден достойный путь, сделано немало.

Наши народы стали ближе. А значит — мир на планете стал крепче. Потому как ничто не способствует его укреплению лучше доверия между народами, умения понимать друг друга, а также способности вести честный, открытый партнерский диалог.

Лариса Кучерова, «Ваяр»